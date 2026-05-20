Smartwatch wysadzany diamentami. Wolę to zamiast Rolexa

Zegarki już dawno przestały służyć wyłącznie do wskazywania godziny. Odkąd każdy z nas ma smartfon w kieszeni, sprzęty te są dziś głównie ozdobami dopełniającymi ubiór. Smartwatche z kolei niekoniecznie stawiają na wygląd (szczególnie takie jak Apple Watch), a raczej na funkcje sportowe i zdrowotne. Czemu by więc nie połączyć elegancji i prestiżu z inteligentnym zegarkiem?

Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition. Smartwatch wysadzany 99 diamentami

Huawei swoimi zegarkami z serii Watch i Watch GT podchodzi do sprawy nieco inaczej. Urządzenia te łączą sportowy i elegancki charakter. Producent oferuje modele w różnych wariantach wyglądu i wykończenia.

Od niedawna stawia też na propozycje z rodziny Watch Ultimate, które bardziej przypominają klasyczny, droższy zegarek aniżeli smartwatch. Dotychczas jednak wszystkie modele były skierowane głównie do mężczyzn czy ogólnie osób, które lubią większe zegarki. Nowy Watch Ultimate Design Spring Edition bardziej pasuje dla pań ze względu na bardziej subtelny wygląd oraz mniejszą kopertę.

Sprzęt został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale. Odpowiada za niego sławna projektantka biżuterii Francesca Amfitheatrof. Zegarek powstał na bazie spirali Fibonacciego, która jest uznawana za symbol perfekcji w geometrii. Do jej odwzorowania wykorzystano 98 naturalnych diamentów.

W zegarku znajdziemy także 60 precyzyjnie oszlifowanych faset oraz 18 faset na koronce, ozdobionej ostatnim, pojedynczym diamentem. Koronka przypomina kwiat. Oczywiście, poza eleganckim i ekskluzywnym wyglądem, w środku znajdziemy pełne możliwości inteligentnego zegarka. Za wyświetlanie godziny i dodatkowych informacji odpowiada okrągły, 1,32-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności do 3000 nitów.

Koperta została wykonana z tytanu i ceramiki, a ekran chroni szkło szafirowe. Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition bez problemu łączy się ze smartfonami z Androidem oraz iOS i oferuje mnóstwo funkcji zdrowotnych. Został wyposażony w czujnik X-Tap analizujący 11 kluczowych wskaźników. Ten model wspiera także eSIM, a więc można wykonywać z niego połączenia. Działa do 3 dni na jednym ładowaniu i obsługuje płatności Curve Pay.

Ile to kosztuje? To luksusowy smartwatch, więc cena wynosi 14 999 zł.

Huawei Watch Buds 2 – zegarek z funkcją… słuchawek

Oprócz tego Huawei kontynuuje ciekawy pomysł połączenia zegarka ze słuchawkami. Nowy Watch Buds 2 to zegarek, który pod otwieraną tarczą kryje słuchawki douszne. Urządzenie mimo to ma zaledwie 14,69 mm grubości i waży 54,5 g, z czego każda słuchawka to ok. 4 g. W porównaniu z klasycznymi słuchawkami, które wraz z etui ładującym ważą bliżej 110 g, to naprawdę niska wartość.

Producent postawił tu na 1,5-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów. Koperta zegarka powstała z tytanu, a ukryte w niej słuchawki mają być małe, ale dobre. Mimo skromnych rozmiarów obsługują funkcję ANC oraz sterowanie dotykiem i gestami.

Jak wygląda natomiast kwestia baterii? Cały zegarek działa do 3 dni, a same słuchawki pozwalają na 4 godz. słuchania i 2,5 godz. rozmów na jednym ładowaniu. Czas ten można oczywiście wydłużyć, chowając słuchawki do wnętrza obudowy zegarka, która służy jako stacja ładująca. Nie ma mowy, aby sprzęt otworzył się samoczynnie, ponieważ zastosowano tu bezpieczny mechanizm zwalniający blokadę.

Huawei Watch Buds 2 wyceniono na 2199 zł. Na start przygotowano promocję, dzięki której można kupić go 200 zł taniej oraz dostać wagę Huawei Scale 3 w gratisie.

Albert Żurek 20.05.2026 14:17

