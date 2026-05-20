REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Smartwatch wysadzany diamentami. Wolę to zamiast Rolexa

Huawei postanowił stworzyć smartwatcha wysadzanego diamentami. To małe dzieło sztuki połączone z najnowszą technologią.

Albert Żurek
Huawei Watch Ultimate
REKLAMA

Zegarki już dawno przestały służyć wyłącznie do wskazywania godziny. Odkąd każdy z nas ma smartfon w kieszeni, sprzęty te są dziś głównie ozdobami dopełniającymi ubiór. Smartwatche z kolei niekoniecznie stawiają na wygląd (szczególnie takie jak Apple Watch), a raczej na funkcje sportowe i zdrowotne. Czemu by więc nie połączyć elegancji i prestiżu z inteligentnym zegarkiem?

REKLAMA

Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition. Smartwatch wysadzany 99 diamentami

Huawei swoimi zegarkami z serii Watch i Watch GT podchodzi do sprawy nieco inaczej. Urządzenia te łączą sportowy i elegancki charakter. Producent oferuje modele w różnych wariantach wyglądu i wykończenia.

Od niedawna stawia też na propozycje z rodziny Watch Ultimate, które bardziej przypominają klasyczny, droższy zegarek aniżeli smartwatch. Dotychczas jednak wszystkie modele były skierowane głównie do mężczyzn czy ogólnie osób, które lubią większe zegarki. Nowy Watch Ultimate Design Spring Edition bardziej pasuje dla pań ze względu na bardziej subtelny wygląd oraz mniejszą kopertę.

Sprzęt został zaprojektowany z dbałością o najmniejsze detale. Odpowiada za niego sławna projektantka biżuterii Francesca Amfitheatrof. Zegarek powstał na bazie spirali Fibonacciego, która jest uznawana za symbol perfekcji w geometrii. Do jej odwzorowania wykorzystano 98 naturalnych diamentów.

W zegarku znajdziemy także 60 precyzyjnie oszlifowanych faset oraz 18 faset na koronce, ozdobionej ostatnim, pojedynczym diamentem. Koronka przypomina kwiat. Oczywiście, poza eleganckim i ekskluzywnym wyglądem, w środku znajdziemy pełne możliwości inteligentnego zegarka. Za wyświetlanie godziny i dodatkowych informacji odpowiada okrągły, 1,32-calowy ekran AMOLED LTPO o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności do 3000 nitów.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Huawei
Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition
Huawei

Koperta została wykonana z tytanu i ceramiki, a ekran chroni szkło szafirowe. Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition bez problemu łączy się ze smartfonami z Androidem oraz iOS i oferuje mnóstwo funkcji zdrowotnych. Został wyposażony w czujnik X-Tap analizujący 11 kluczowych wskaźników. Ten model wspiera także eSIM, a więc można wykonywać z niego połączenia. Działa do 3 dni na jednym ładowaniu i obsługuje płatności Curve Pay.

Ile to kosztuje? To luksusowy smartwatch, więc cena wynosi 14 999 zł.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Huawei Watch Buds 2 – zegarek z funkcją… słuchawek

Oprócz tego Huawei kontynuuje ciekawy pomysł połączenia zegarka ze słuchawkami. Nowy Watch Buds 2 to zegarek, który pod otwieraną tarczą kryje słuchawki douszne. Urządzenie mimo to ma zaledwie 14,69 mm grubości i waży 54,5 g, z czego każda słuchawka to ok. 4 g. W porównaniu z klasycznymi słuchawkami, które wraz z etui ładującym ważą bliżej 110 g, to naprawdę niska wartość.

REKLAMA

Producent postawił tu na 1,5-calowy ekran AMOLED o jasności do 3000 nitów. Koperta zegarka powstała z tytanu, a ukryte w niej słuchawki mają być małe, ale dobre. Mimo skromnych rozmiarów obsługują funkcję ANC oraz sterowanie dotykiem i gestami.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Huawei
Huawei Watch Buds 2
Huawei

Jak wygląda natomiast kwestia baterii? Cały zegarek działa do 3 dni, a same słuchawki pozwalają na 4 godz. słuchania i 2,5 godz. rozmów na jednym ładowaniu. Czas ten można oczywiście wydłużyć, chowając słuchawki do wnętrza obudowy zegarka, która służy jako stacja ładująca. Nie ma mowy, aby sprzęt otworzył się samoczynnie, ponieważ zastosowano tu bezpieczny mechanizm zwalniający blokadę.

REKLAMA

Huawei Watch Buds 2 wyceniono na 2199 zł. Na start przygotowano promocję, dzięki której można kupić go 200 zł taniej oraz dostać wagę Huawei Scale 3 w gratisie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
20.05.2026 14:17
Tagi: HuaweiSłuchawkiSmartwatchZegarki
REKLAMA
Najnowsze
14:11
Samsung Galaxy S26 w rekordowo dobrej cenie. Lepiej się pospiesz
Aktualizacja: 2026-05-20T14:11:48+02:00
13:58
Olga Tokarczuk używa AI w swojej pracy. Olaboga - skończcie z tą hipokryzją
Aktualizacja: 2026-05-20T13:58:39+02:00
13:24
Długie ręce polskiej armii. Pokazali lot naszego odrzutowego drona
Aktualizacja: 2026-05-20T13:24:53+02:00
12:35
Olga Tokarczuk i jej kochana sztuczna inteligencja. To po co nam jeszcze pisarze?
Aktualizacja: 2026-05-20T12:35:52+02:00
11:12
Spotify bierze się za podcasty. W ruch poszedł zielony znaczek
Aktualizacja: 2026-05-20T11:12:56+02:00
10:52
Google obiecuje totalną wygodę. I właśnie to mnie przeraża
Aktualizacja: 2026-05-20T10:52:14+02:00
10:17
NASA leci po kosmiczne złoto. Po drodze przesyła obłędne zdjęcia Marsa
Aktualizacja: 2026-05-20T10:17:38+02:00
9:52
Google właśnie zabił internet. Zamiast internetu będzie… Google
Aktualizacja: 2026-05-20T09:52:10+02:00
9:24
PKP sprzeda ci mieszkanie. Tak, dobrze czytasz 
Aktualizacja: 2026-05-20T09:24:09+02:00
9:01
A może nowe biurko zamiast szybszego peceta? Praca na stojąco to dla mnie zbawienie 
Aktualizacja: 2026-05-20T09:01:04+02:00
8:07
Apple szykuje się na erę po Timie Cooku. Tasuje ludzi od iPhone'ów i chipów
Aktualizacja: 2026-05-20T08:07:23+02:00
7:26
Samsung i Google mają nowe okulary. Sprawdziłem, czy będziesz je chciał
Aktualizacja: 2026-05-20T07:26:02+02:00
6:51
CPK przekroczył punkt bez odwrotu. Terminal zacznie wyrastać z ziemi
Aktualizacja: 2026-05-20T06:51:00+02:00
6:41
Elon Musk mówi użytkownikom X: "płać albo milcz". Są nowe limity
Aktualizacja: 2026-05-20T06:41:00+02:00
6:31
Internet z kosmosu ma swój brudny sekret. Rośnie nad naszymi głowami
Aktualizacja: 2026-05-20T06:31:00+02:00
6:21
Afryka pęka nie tam, gdzie patrzyliśmy. Znaleźli ukryty szew Ziemi
Aktualizacja: 2026-05-20T06:21:00+02:00
6:11
Monitor LG właśnie przestawił wajchę w stronę absurdu. Tego dobrego
Aktualizacja: 2026-05-20T06:11:00+02:00
21:27
Sony ubrało kultowe słuchawki w luksus. Cena boli
Aktualizacja: 2026-05-19T21:27:17+02:00
20:44
Apple pokazuje, jak powinien działać smartfon. Niech inni skopiują
Aktualizacja: 2026-05-19T20:44:14+02:00
19:54
Jest sposób na YouTube Premium za darmo. Bez dopłat, ale z jednym warunkiem
Aktualizacja: 2026-05-19T19:54:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA