Google obiecuje totalną wygodę. I właśnie to mnie przeraża

Ładowanie...

Faktem jest, że przez lata branża technologiczna przyzwyczaiła nas do rzucania w publiczność suchymi danymi, teraflopami i wykresami wydajności. Tym razem ciężar prezentacji przeniesiono z serwerów na codzienność zwykłego człowieka.

Oprogramowanie ma przestać zmuszać nas do uczenia się skomplikowanych interfejsów: teraz to maszyna zacznie analizować kontekst i proponować gotowe akcje. Ta zmiana podejścia wydaje się krokiem w dobrą stronę, jednak każda technologiczna obietnica ma swoje jasne i ciemne strony. Ale co te nowości oznaczają w praktyce?

REKLAMA

1. Sztuczna inteligencja staje się osobista

Do tej pory sztuczna inteligencja jawiła się jako uniwersalne narzędzie dla każdego, co w praktyce oznaczało, że często bywała niedopasowana do konkretnych potrzeb. Teraz, za sprawą nowych wirtualnych agentów takich jak Gemini Spark, systemy zaczną uczyć się naszych nawyków.

Z jednej strony: to ogromna wygoda. Asystent, który potrafi elastycznie reagować na indywidualne oczekiwania, sprawnie posegreguje maile i sensownie zaplanuje dzień. Nie musimy już naginać swojego stylu pracy do sztywnych schematów oprogramowania. Technologia dopasowuje się do nas.

REKLAMA

Z drugiej strony: tak głęboka personalizacja wymaga oddania gigantycznej ilości prywatnych danych. Pozwalając algorytmowi zarządzać naszym harmonogramem, nawet - jeśli przestaniemy myśleć - stopniowo tracimy kontrolę nad własnymi procesami. Tak, Google zapewnia że będzie dbał o twoje dane. Ale co z innymi, podobnymi usługami?

2. Klawiatura powoli odchodzi do lamusa

Pisanie tekstów w formie, jaką znamy od lat, zaczyna ustępować miejsca rozwiązaniom bazującym na swobodnej mowie. W niedalekiej przyszłości wystarczy podyktować swoje myśli, a narzędzia pokroju Docs Live samodzielnie zredagują treść. Z twórców wklepujących każde słowo, staniemy się ostatecznymi redaktorami.

REKLAMA

Z jednej strony: to kolosalna oszczędność czasu. Oddanie mechanicznego pisania w ręce maszyny pozwala skupić się na strategicznym, krytycznym analizowaniu danych. Naszym zadaniem będzie jedynie weryfikacja, czy wygenerowana wiadomość brzmi właściwie.

Z drugiej strony: zbytnie poleganie na generatorach może prowadzić do zubożenia naszego języka i powolnego zaniku umiejętności precyzyjnego formułowania myśli. Krótka piłka, gdy algorytm pisze (a nie tylko redaguje) za nas trudnego maila czy sprawozdanie, ulatuje z niego nasz indywidualny, ludzki styl, ustępując miejsca poprawnej, ale często bardzo płaskiej i ujednoliconej mowie maszyny.

REKLAMA

3. Brak wszystkich nowości nad Wisłą

Globalne premiery przypominają nam, że polski rynek nie otrzymuje dostępu do absolutnie wszystkich ogłaszanych nowości. Część eksperymentalnych usług tradycyjnie omija nasz kraj, ponieważ twórcy testują je w pierwszej kolejności wyłącznie na użytkownikach w ju-es-of-ej.

REKLAMA

Z jednej strony: wbrew pozorom, to często zaleta. Nie każda innowacja okazuje się udana (jak np. nieco eksperymentalny projekt Genie). Omijają nas błędy wieku dziecięcego i niedopracowane wersje testowe. Zamiast tego otrzymujemy dostęp do stabilnych, zoptymalizowanych narzędzi (jak modele z rodziny Gemini 3.5 Flash), na których można bezpiecznie polegać w pracy.

Z drugiej strony: pozostaje nieodparte poczucie bycia rynkiem drugiej kategorii. Opóźnienia we wdrażaniu kluczowych funkcji sprawiają, że polscy przedsiębiorcy i twórcy tracą szansę na wczesne zaadaptowanie nowinek, co może stanowić pewną barierę w rywalizacji z zachodnią konkurencją.

REKLAMA

4. Przejrzystość w erze masowo generowanych treści

Dynamiczny rozwój funkcji generatywnych sprawia, że stworzenie przekonującego materiału wideo czy tekstu staje się niepokojąco łatwe. Oddzielenie prawdy od manipulacji to dziś jedno z największych wyzwań.

REKLAMA

REKLAMA

Z jednej strony: firmy technologiczne zaczynają poważniej traktować ten temat. Rozwój narzędzi do oznaczania wygenerowanych treści, takich jak technologia cyfrowych znaków wodnych SynthID, to krok we właściwym kierunku. Giganci próbują przejąć odpowiedzialność za środowisko informacyjne, które sami stworzyli.

Z drugiej strony: budowanie transparentności to wyścig zbrojeń, w którym oszuści z reguły są o krok przed weryfikatorami. Opieranie się wyłącznie na automatycznych etykietach może stworzyć złudne poczucie bezpieczeństwa i uśpić naszą wrodzoną czujność. Żaden, nawet najbardziej zaawansowany system zabezpieczeń, nie zwolni nas z obowiązku samodzielnego, krytycznego myślenia.

REKLAMA

Google I/O 2026 na plus

Google na I/O chciał pokazać, że wchodzimy w erę dojrzalszej technologii, która nareszcie próbuje dostosować się do człowieka, a nie tylko popisywać się mocą obliczeniową. Ale czy nie każdy ułatwiający życie automat niesie ze sobą ryzyko rozleniwienia, zarówno tego fizycznego, jak i intelektualnego?

Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Obawiam się jej rodem z Idiokracji albo Wall-E. Ale cóż, niczym katarynka, powtórzę: zobaczymy.

REKLAMA

Oliwier Nytko 20.05.2026 10:52

Ładowanie...

REKLAMA