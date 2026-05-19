Twój telewizor TCL odżyje. Ważna aktualizacja

TCL dorzuca nowe funkcje do swoich Google TV. Dolby Vision Filmmaker, poprawki DTS:X i FlexConnect z subwooferem.

Maciej Gajewski
TCL aktualizacja Dolby
TCL znów robi to, czego wielu producentów wciąż nie potrafi: aktualizuje swoje telewizory tak, jakby były telefonami. I to nie tylko te najnowsze, ale również modele sprzed kilku lat. Najświeższa aktualizacja o numerze v643 trafia właśnie na telewizory z Google TV i przynosi kilka zmian, które realnie poprawiają codzienne korzystanie z ekranu.

Aktualizacja dodaje tryb Dolby Vision Filmmaker Mode i naprawia ulepszony format IMAX DTS:X w Disney+. Uaktualnienie zostanie również wydane dla telewizorów Google TV od TCL z lat 2025, 2024 i 2023 wyposażonych w układ Pentonic 700.

Dolby Vision Filmmaker Mode - wreszcie porządek w trybach obrazu

TCL C7K

Najważniejszą nowością jest Dolby Vision Filmmaker Mode, czyli nowa nazwa i nowa filozofia dla najbardziej referencyjnego trybu Dolby Vision. Do tej pory był to Dolby Vision Dark, ale Dolby postanowiło ujednolicić nazewnictwo z Filmmaker Mode znanym z HDR10. Efekt? Mniej chaosu w menu i większa szansa, że użytkownik wybierze właściwy tryb do seansu w ciemnym pokoju.

To ważne, bo TCL od lat ma opinię producenta, który potrafi wycisnąć z Dolby Vision naprawdę dużo, ale jednocześnie lubi dorzucać własne interpretacje obrazu. Nowy tryb ma być jednoznaczny: ma być tak, jak chciał reżyser, bez upiększania.

Druga duża zmiana to poprawka dla IMAX Enhanced DTS:X w aplikacji Disney+. Do tej pory użytkownicy zgłaszali problemy z odtwarzaniem ścieżek dźwiękowych w tym formacie - telewizor potrafił się pogubić, a przełączanie między Dolby Atmos a DTS:X bywało kapryśne. Aktualizacja ma to naprawić.

FlexConnect z subwooferem - telewizor jako centrum bezprzewodowego kina

Jedna z ciekawszych części aktualizacji dotyczy dźwięku. TCL było pierwszym producentem, który wdrożył Dolby Atmos FlexConnect – system pozwalający na bezprzewodowe podłączanie głośników do telewizora bez soundbara, bez amplitunera i bez kabli. Do tej pory można było sparować do czterech głośników. Teraz dochodzi brakujący element: subwoofer. To oznacza, że telewizor staje się pełnoprawnym centrum kina domowego, a nie tylko ekranem.

To ważne, bo FlexConnect jest jednym z najciekawszych pomysłów na domowy dźwięk od lat. Nie wymaga kalibracji mikrofonem, nie wymaga idealnego ustawienia głośników, a telewizor sam dopasowuje scenę dźwiękową do ich położenia. Dodanie subwoofera sprawia, że system przestaje być ciekawostką, a zaczyna być realną alternatywą dla klasycznych zestawów audio.

Które telewizory dostaną aktualizację?

Aktualizacja trafia nie tylko na modele z bieżącego roku, ale również na popularne serie z lat 2023-2025 wyposażone w chip MediaTek Pentonic 700. Nalezą do nich m.in. X11K, C8K (QM8K), C7K (QM7K), C6K (QM6K), C805, C845 (tylko rewizja X2), C855, C955 i X955 (QM851G). To szeroka lista, która obejmuje zarówno modele premium, jak i średnią półkę. TCL potwierdziło, że część użytkowników już otrzymała aktualizację, a pełne wdrożenie nastąpi w najbliższym czasie.

Warto zauważyć, że TCL od kilku lat konsekwentnie rozwija swoje telewizory po premierze. Poprzednie aktualizacje v604/v590 dodały Androida 14, HDMI 2.1 QMS i inne funkcje, które u konkurencji często pojawiają się dopiero w nowych modelach. To podejście, które powinno być standardem, ale wciąż jest wyjątkiem.

TCL pokazuje, że aktualizacje mogą być czymś więcej niż łatką bezpieczeństwa. Mogą zmieniać telewizor w lepszy produkt niż w dniu zakupu.

Maciej Gajewski
19.05.2026 17:28
Tagi: Google TVTCLTelewizory
