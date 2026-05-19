150 tys. zł za świetny pomysł. Projekt zostaje z tobą

Świat boryka się z wieloma wyzwaniami, a poszukiwanie technicznych dróg wyjścia z trudnych sytuacji rzadko bywa łatwe. Konkurs Nagroda Jamesa Dysona to inicjatywa, która od lat wyróżnia i wspiera osoby umiejące przekuć teoretyczne pomysły w sprawnie działające rozwiązania.

Nie jest to standardowy konkurs akademicki, w którym dyplom laureata ostatecznie ląduje w szufladzie. Projekt organizowany przez Fundację Jamesa Dysona funkcjonuje raczej jako skuteczna trampolina dla początkujących wynalazców.

Fundacja poszukuje twórców zdolnych do spojrzenia na znany problem i zaproponowania innowacyjnej, wydajniejszej alternatywy, opartej na twardych inżynieryjnych zasadach.

Powołałem Nagrodę Jamesa Dysona po to, by wspierać młodych ludzi, którzy nie poprzestają na mówieniu o problemach świata, lecz biorą się za ich rozwiązywanie. Obserwowanie tylu znakomitych pomysłów młodych inżynierów to prawdziwa inspiracja. Wielu z nich założyło później własne firmy i z powodzeniem wprowadza swoje rozwiązania na rynki całego świata - wyjaśnia sir James Dyson.

Kto może wziąć udział w edycji 2026?

Drzwi konkursu pozostają otwarte dla studentów kierunków inżynieryjnych i projektowych z 28 krajów. Szansę na wygraną mają również doktoranci oraz absolwenci do czterech lat po obronie dyplomu.

Wytyczne od lat pozostają celowo szerokie: zadanie polega na zaprojektowaniu przedmiotu lub systemu rozwiązującego konkretny problem. Może to być codzienna uciążliwość, z którą borykamy się w domach, albo globalne wyzwanie klimatyczne czy medyczne.

Jurorzy podczas wieloetapowej weryfikacji oceniają przede wszystkim:

skuteczność zaproponowanego rozwiązania,

logiczną prostotę inżynieryjną,

iteracyjny proces projektowania,

ogólną wykonalność techniczną i potencjał rynkowy produktu.

Ważnym atutem konkursu na tle innych inicjatyw dla młodych twórców pozostaje kwestia praw autorskich. Zgłaszając projekt do oceny, uczestnik zachowuje pełną autonomię i stuprocentowe prawa do własności intelektualnej swojego wynalazku. Stanowi to kluczowy argument przy późniejszej komercjalizacji pomysłu i zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Nagrody finansowe i globalny rozgłos

Aspektem, który najszybciej przekonuje niezdecydowanych twórców do udziału, są finanse. Zwycięzca etapu krajowego otrzymuje równowartość 5 tysięcy funtów, co daje ponad 24 tysiące złotych.

Z kolei laureaci międzynarodowi, wybierani na samym końcu osobiście przez założyciela firmy, zgarniają nagrody rzędu 146 tysięcy złotych. Środki te pozwalają na sfinansowanie zaawansowanych prototypów i pierwszych etapów produkcji.

Pieniądze stanowią jednak tylko część ostatecznej wygranej. Równie istotny dla debiutujących projektantów pozostaje rozgłos medialny.

Międzynarodowe uznanie gwarantuje publikacje w prasie technologicznej na całym świecie, co drastycznie skraca drogę do kluczowych rozmów z inwestorami czy partnerami biznesowymi.

Wartość tego wsparcia najlepiej potwierdzają historie dotychczasowych laureatów. W zeszłym roku międzynarodową nagrodę w kategorii zrównoważonego rozwoju zdobył polski projekt WaterSense.

Filip Budny z Politechniki Warszawskiej stworzył autonomiczny system monitorowania jakości wody oparty na sztucznej inteligencji, zastępujący ręczne pobieranie próbek.

Nagroda Jamesa Dysona potwierdziła wartość naszej misji na arenie międzynarodowej i otworzyła nam drogę do wielu nowych partnerstw, pilotaży oraz rozmów w całej Europie i poza nią - podsumowuje polski laureat.

W 2025 roku w kategorii medycznej triumfowała natomiast Alessandra Galli, twórczyni rozwiązania OnCue. Jej wynalazek to inteligentna klawiatura wykorzystująca bodźce haptyczne, ułatwiająca pisanie osobom zmagającym się z chorobą Parkinsona.

Nagroda Jamesa Dysona daje młodym ludziom realne wsparcie, które pomaga rozwijać projekty - zaznacza autorka wynalazku

Obie te historie pokazują wyraźnie, że konkurs premiuje odważne idee mające mierzalny wpływ na ludzkie życie i środowisko naturalne.

Harmonogram i szczegóły zgłoszeń

Sam proces oceny jest rygorystyczny i wieloetapowy. Początkowo krajowe jury, złożone z lokalnych ekspertów, weryfikuje zgłoszenia i wybiera zwycięzcę dla danego regionu. Następnie inżynierowie firmy Dyson analizują wygrane projekty, zawężając listę do 20 najlepszych konceptów z całego świata. Ostateczny głos należy bezpośrednio do fundatora.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji potrwa do 15 lipca. Kompletując dokumentację, należy pamiętać o udowodnieniu rynkowego potencjału urządzenia - organizatorzy wymagają przedstawienia analizy kosztów przyszłej produkcji oraz wstępnego oszacowania ewentualnej ceny detalicznej.

Wszystkie szczegóły oraz formularze aplikacyjne dostępne są na oficjalnej stronie konkursu. Zamiast odkładać dobre pomysły na bliżej nieokreśloną przyszłość, warto uporządkować dokumentację i zawalczyć o wsparcie na najwyższym poziomie.

Oliwier Nytko 19.05.2026 13:59

