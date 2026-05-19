Laptopy mają być tańsze i prostsze. MacBook Neo działa cuda

Apple zmusił producentów laptopów z Windowsem do zmiany podejścia. Dzięki MacBookowi Neo pojawi się więcej tanich i prostszych laptopów, które mają więcej wspólnego ze smartfonami.

Albert Żurek
Chyba nikt nie spodziewał się, że MacBook Neo, będący laptopem z wnętrznościami z telefonu, stanie się takim hitem. Intel postanowił, że uczyni laptopy z Windowsem znacznie przystępniejszymi cenowo. Wykorzysta do tego infrastrukturę wykorzystywaną do masowej produkcji smartfonów z Androidem oraz zupełnie nowe procesory.

Intel atakuje MacBooka Neo. Apple ma powody do obaw

Dotychczas tylko Qualcomm mógł stanowić realną odpowiedź na nowego MacBooka Neo. Laptopy z czipami Snapdragon, bazującymi na architekturze ARM, przypominają tani komputer Apple’a, ponieważ też wykorzystują procesory niemal z telefonu. Problemem tej platformy jest fakt, że mimo rozwoju wciąż wiele rzeczy na takich komputerach nie działa – zarówno całe aplikacje, jak i poszczególne funkcje.

Z kolei Intel produkuje czipy x86, które po prostu działają na Windowsie. Wszystkie aplikacje zaprojektowane na system Microsoftu są zgodne z tą architekturą. Aby móc dorównać MacBookowi Neo, firma musiała jednak opracować wyjątkowo tanie czipy. Stworzyła więc serię Wildcat Lake, w skład której wchodzą tanie w produkcji, lecz wydajne i energooszczędne procesory. Uruchomiła też inicjatywę Projekt Firefly.

Aby obniżyć wydatki na produkcję, firma postanowiła również ustandaryzować wiele komponentów: płyty główne, złącza, baterie i inne. Części mają być modułowe i łatwe w montażu. W dodatku wykorzysta infrastrukturę dostępną w łańcuchach dostaw smartfonów. Intel nie produkuje laptopów, ale pokazał też referencyjny projekt, który ma stanowić punkt odniesienia dla innych firm zajmujących się mobilnymi komputerami.

Urządzenie wygląda nowocześnie, ekran ma cienkie ramki, gładzik jest spory, a obudowa została wykonana z aluminium oraz ma zaledwie 1,1 cm grubości. Projekt Firefly ma stawiać na kompromisy między wydajnością a doświadczeniami z korzystania. Bazą dla wielu modeli stanowiących odpowiedź na MacBooka Neo ma być Intel Core 5 320, wyposażony w sześć rdzeni – dwa wydajne i cztery energooszczędne – oraz układ graficzny z trzema rdzeniami Xe w połączeniu z szybką pamięcią LPDDR5X.

Skomplikowanie oferty laptopów z procesorami Intela może być przeszkodą

Siłą MacBooka Neo jest prostota. Apple oferuje dwie wersje pamięciowe laptopa oraz kilka wariantów kolorystycznych. Od wewnątrz są to jednak identyczne modele. Tymczasem w laptopach z Windowsem mamy dziesiątki producentów stosujących własne rozwiązania i konfiguracje. W efekcie dostaniemy tanie laptopy, ale trudno będzie się w tym wszystkim połapać.

Mimo wszystko warto mieć alternatywę dla taniego laptopa Apple’a.

19.05.2026 10:49
