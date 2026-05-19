To będzie najpopularniejsza trasa kolejowa w Polsce. Pociągi co 15 minut

Dziś na najpopularniejszej trasie kolejowej w Polsce (Gdańsk – Gdynia) notuje się 5,4 mln pasażerów rocznie - tę poprzeczkę chcą przekroczyć osoby odpowiedzialne za Port Polska.

Adam Bednarek
Port Polska dojazd
- Pociągi AeroExpress będą najwygodniejszym i podstawowym środkiem transportu między Warszawą, nowym lotniskiem i Łodzią. Dzięki infrastrukturze Kolei Dużych Prędkości i krótkiej trasie zapewnią wysoką niezawodność i odciążą najszybsze pociągi KDP. Pociągi AEX powinny stanowić kolejowy kręgosłup dla duopolis Warszawy i Łodzi - deklaruje wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Plan zakłada, że pociągi będą kursować co 15 minut na odcinku Warszawa Wschodnia – lotnisko i co pół godziny na trasie Warszawa Wschodnia – Łódź

Pociągi według propozycji Portu Polska mają zatrzymywać się m.in. na stacjach: Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Lotnisko, Brzeziny, Łódź Widzew, Łódź Niciarniana oraz na wszystkich przystankach w tunelu średnicowym między Łodzią Fabryczną i Łodzią Kaliską: Łódź Śródmieście, Łódź Polesie i Łódź Koziny. To, jak przewiduje Port Polska, "przełoży się na konkurencyjne, w stosunku do innych środków transportu, czasy przejazdu".

Z Warszawy Centralnej na lotnisko podróż zajmie ok. 22 min, a z Warszawy Centralnej do stacji Łódź Fabryczna - ok. 1 godz. 08 min. Dziś najszybszy pociąg pokonuje ten dystans w 1 godz. i 12 min., więc nie jest tak źle. 

- Obsługa Łodzi pociągami AeroExpress przez tunel PLK z pełnym zestawem zatrzymań zwiększy dostępność transportu kolejowego w mieście i jego dzielnicach. Z kolei najszybsze pociągi KDP na terenie Łodzi zatrzymywałyby się tylko na stacji Fabryczna, żeby następnie wyjechać w stronę Sieradza, a stamtąd do Wrocławia lub Poznania – zapowiada dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Fot. Port Polska

Według prognoz w 2035 roku pomiędzy Warszawą a Łodzią we wszystkich pociągach – AEX, KDP i pośpiesznych – będzie podróżować ponad 6 mln pasażerów rocznie (wsiadających i wysiadających, z uwzględnieniem osób przesiadających się).  

Jednak z uwagi na częstotliwość kursowania i dostępność cenową, ze wszystkich kategorii pociągów kursujących między tymi miastami, to właśnie AeroExpressy mają stać się pierwszym wyborem w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły - zapowiada Port Polska. 

To naprawdę ogromny wzrost

Według danych UTK w 2024 r. na trasie Warszawa – Łódź przewieziono ok. 2,4 mln pasażerów. Ponad 6 mln rocznie to też większy wynik niż aktualny polski rekordzista, czyli trasa pomiędzy Gdynią a Gdańskiem.

Z prognoz ruchu wynika, że jednorazowo lotniskowe pociągi mogą przewozić nawet po 400-600 osób, "co wynika z nakładania się na siebie szczytowych przewozów do/z aglomeracji oraz na/z lotniska".  

– Żeby o godz. 6:00 rano odleciał samolot, na miejscu już ok. 3:00 powinien być personel lotniska, a przywieźć ich może nocny pociąg AeroExpress. Lotnisko Chopina zostanie zastąpione przez nowy port lotniczy. Usługa AEX musi być zatem podobna do dzisiejszych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej S2/S3 i Kolei Mazowieckich obsługujących Lotnisko Chopina. W praktyce nowe lotnisko powinno być dostępne dla mieszkańców w analogicznym czasie przejazdu koleją i rozsądnej cenie biletów - Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Z kolei Piotr Rachwalski (Port Polska, członek zarządu ds. kolei spółki Centralny Port Komunikacyjny) dodaje, że skoro AeroExpress ma łączyć funkcję transportu lotniskowego z codziennymi dojazdami do pracy czy szkoły, to "powinien być dostępny cenowo dla szerokiej grupy pasażerów". 

- Oferta AEX musi być na tyle atrakcyjna, żeby kolej była pierwszym wyborem w dojeździe do nowego lotniska - podkreśla.  

Wcześniej na swoim facebookowym profilu Rachwalski szacował, że cena za bilet z Warszawy na lotnisko może wahać się od 39 do 49 zł. 

To dużo i... nie aż tak dużo. Zależy, jak na to spojrzeć. Dziś w Warszawie dojazd na lotnisko Chopina pociągiem do centrum kosztuje raptem 4,40 zł. Z drugiej strony mowa tutaj o pociągach kursujących często i jednak na nieco dłuższej trasie. 

19.05.2026 10:41
