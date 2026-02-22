REKLAMA
Ile zapłacimy za dojazd do Portu Polska? Może być drogo, ale za to szybko  

Do Portu Polska ze stolicy kursować będzie specjalny lotniskowy pociąg, który zapewni wysoki komfort, ale też niekoniecznie najtańsze bilety. Tylko czy to coś złego?

Adam Bednarek
O planach stworzenia specjalnej lotniskowej linii dowiedzieliśmy się w ubiegłym roku. Na stronie Portu Polska możemy przeczytać, że między Warszawą, Portem Polska i Łodzią pasażerowie będą mogli skorzystać ze składów AeroExpress poruszających się z prędkością do 200 km/h. Zakładany czas przejazdu między Warszawą i Łodzią takim pociągiem to 1 godz. 1 min.

Z Warszawy do lotniska pociągi będą odjeżdżać z częstotliwością co 15 min w dzień i co pół godziny w nocy. Co drugi kurs będzie wydłużony do i z Łodzi. Według szacunków ma to być podstawowy sposób szybkiego dotarcia na lotnisko.

- Zakładana duża częstotliwość kursowania pociągów między Łodzią a Warszawą sprawi, że nowe połączenia przez CPK będą również wybierać pasażerowie korzystający z codziennych podróży z Łodzi do Warszawy. Dzięki mieszanemu modelowi finansowania, w którym mogłyby uczestniczyć władze Warszawy i Łodzi, połączenie zachowałoby wysoki standard i częstotliwość. Wysoka częstotliwość kursowania pociągów na tym odcinku powinna zostać wprowadzona i utrzymana. Jeżeli tak się nie stanie, pociąg przegra z samochodem, a przecież nie o to nam chodzi – mówił rok temu w rozmowie z Rynkiem Kolejowym Piotr Rachwalski, wiceprezes spółki CPK.

A ile to wszystko będzie kosztować?

Temat cen poruszył teraz Rachwalski na swoim facebookowym blogu Komunikacja Zastępcza. Za przykład posłużyła rzymska linia, która kursuje na trasie z lotniska do centrum Wiecznego Miasta bez zatrzymywania się po drodze. Dzięki temu jest szybciej, ale że czas to pieniądz, płaci się też więcej.

Cena jest ok. 2x wyższa od taryfy regionalnej, ale jedzie się o połowę krócej (około 32 minut) niż pociągiem regionalnym. Cena to ok. 60zł w przeliczeniu. Normalna regio z przesiadką to ok. 30-35 zł, z czasem ponad 50 minut.

Ile zapłacimy my, chcąc szybko dojechać z Warszawy do Portu Polska?

- Jak miałbym strzelać to bym powiedział, że jednorazowy to będzie pewnie za 6 lat 39-49 zł – szacuje Rachwalski.

Owszem, ciągle jesteśmy na etapie domysłów i prognoz. W ciągu 6 lat wiele może się jeszcze zmienić. W tym przypadku strzał oddaje jednak ktoś, kto zna temat od podszewki, więc warto wziąć rachowanie pod uwagę.

Czy to dużo? "Szykujecie grunt na mega drogie bilety w pociągu na lotnisko" – krytykuje jeden z komentujących. Inny zauważa, że już teraz dotarcie pociągiem do portu lotniczego to w niektórych miastach spory wydatek. Przykładem jest Kraków, gdzie "ceny pociągu są takie, że we 2 osoby zwykle taniej jechać z aplikacji". Za jeden bilet z dworca głównego na lotnisko zapłacimy 20 zł.

Na drugim biegunie jest zaś Warszawa. Jak zauważał Urząd Transportu Kolejowego, w stolicy połączenie na Lotnisko Chopina jest częścią miejskiego systemu transportowego – za bilet wystarczy zapłacić 4,40 zł, a czas przejazdu z centrum to zaledwie 20–25 minut.

50 zł wydaje się więc sporą ceną, choć mówimy o naszej dzisiejszej perspektywie. Z drugiej strony akurat ta linia ma odpowiadać za "podstawowy sposób szybkiego dotarcia na lotnisko", a to też trzeba brać pod uwagę. Podobnie jak sam dystans. I zapewne nie będzie to jedyna możliwa forma dotarcia na lotnisko. Jeśli jednak komuś będzie zależało na czasie i wygodzie, to będzie wiedział, za co płaci.

Jesienią 2025 r. Urząd Transportu Kolejowego zauważał, że w 2024 r. pasażerowie 9 z 15 portów lotniczych w Polsce mogli dojechać na nie bezpośrednio lub prawie bezpośrednio koleją

Najpopularniejsze były połączenia na lotniska w Krakowie, Warszawie i Gdańsku.

- W ostatnich latach mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem kolejowych połączeń do największych lotnisk w Polsce, jak również uruchamianiem nowych stacji przy regionalnych portach. Tendencje te przekładają się na wyraźny wzrost liczby pasażerów korzystających z kolei w podróżach lotniczych oraz na coraz większą rolę tego środka transportu w funkcjonowaniu nowoczesnych węzłów komunikacyjnych – uważał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Adam Bednarek
22.02.2026 16:00
Tagi: komunikacjaŁódźPociągiSamolotywarszawa
