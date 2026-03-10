Apple ma gotowy sprzęt, ale nie może go sprzedać. Zabytek blokuje premierę

Ładowanie...

Siri, asystent głosowy Apple’a w ostatnich latach regularnie przypomina, dlaczego stał się obiektem krytyki w branży technologicznej. Użytkownicy masowo zgłaszają błędy dotyczące podstawowych funkcji. Ba - problemy obejmują trudności z poprawnym ustawieniem minutnika, a także podawanie błędnych informacji podczas zapytań o pogodę czy fakty historyczne.

Zamiast płynnej konwersacji, oprogramowanie opiera się na sztywnych ramach komend, a każda próba wyjścia poza skrypt przeważnie kończy się odesłaniem do wyników wyszukiwania w przeglądarce.

REKLAMA

Transformacja Siri w ramach Apple Intelligence przypomina budowę zamku z piasku. W zimie. Nowości są regularnie przekładane, ponieważ inżynierowie zmagają się z przestarzałą architekturą całego systemu. Wdrożenie funkcji rozumienia kontekstu ekranu czy lokalnego generowania obrazów mocno się przeciąga, przez co kolejne wersje beta systemów operacyjnych debiutują bez najważniejszych, obiecywanych od dawna modułów.

Apple zdał sobie sprawę z ograniczeń własnego zespołu i podjął spory krok, nawiązując bliską współpracę z Google. W rezultacie to silnik Gemini przejmie najbardziej złożone zapytania, na które lokalny asystent nie potrafi spójnie odpowiedzieć.

Zawirowania w harmonogramie i opóźnienia sprzętowe

Najnowsze informacje, przekazane przez Marka Gurmana z Bloomberga, potwierdzają przesunięcie premiery innowacyjnego ekranu inteligentnego, noszącego wewnętrzną nazwę kodową J490.

Urządzenie ma trafić na rynek najwcześniej we wrześniu 2026 r. Co istotne, warstwa sprzętowa gadżetu jest gotowa do masowej produkcji od wielu miesięcy, a głównym powodem blokującym debiut na półkach sklepowych pozostaje całkowicie niegotowe oprogramowanie sztucznej inteligencji.

Historia opóźnień tego domowego centrum dowodzenia pokazuje duży rozdźwięk między planami deweloperskimi a rzeczywistością. Harmonogram zmieniał się kilkukrotnie:

Pierwotnie zakładano debiut sprzętu w 2025 r.

Następnie okno premierowe przesunięto na wiosnę 2026 r., ściśle wiążąc je z aktualizacją iOS 26.4.

Obecnym terminem docelowym jest jesień 2026 r.

Znacznie bardziej zaawansowana iteracja z robotycznym ramieniem została odłożona na 2027 r.

Zasadniczą przeszkodą jest brak wymaganej stabilności nowej wersji asystenta. Wersja beta systemu iOS 26.4 zadebiutowała pozbawiona obiecanych modułów AI, co wprost pokazuje, że inżynierowie nie osiągnęli satysfakcjonującego poziomu niezawodności.

Celowanie w jesień sugeruje powiązanie premiery z pełnym systemem iOS 27. Apple chce za wszelką cenę uniknąć dostarczenia niedopracowanego oprogramowania, które mogłoby uderzyć w wypracowany latami prestiż i bezpieczeństwo marki.

Specyfikacja modelu J490

Wstrzymywany sprzęt zapowiada się jako wysoce pożądane uzupełnienie domowej elektroniki. Zgodnie z informacjami z łańcucha dostaw, konstrukcja z wyglądu przypominać będzie kwadratową wersję iPada z 7-calowym ekranem dotykowym, osadzoną w aluminiowej ramie w kolorze srebrnym.

Sprzęt zaoferuje możliwość montażu naściennego lub współpracę z dedykowaną bazą głośnikową. Urządzenie zasilane będzie poprzez standardowy port USB-C i otrzyma wbudowaną kamerę. Jej moduł optyczny ma na bieżąco analizować przestrzeń, rozpoznawać twarze domowników i na tej podstawie dynamicznie dobierać profil wyświetlanych informacji do osoby stojącej przed ekranem.

Co do funkcji - J490 zaprojektowano jako serce nowoczesnego domu. Sprzęt przejmie kontrolę nad oświetleniem, termostatami i zamkami, umożliwiając również prowadzenie wideorozmów i synchronizację kalendarzy. Całość ma być napędzana przez dedykowany system operacyjny tvOS 27.

Zamiast klasycznego sklepu z aplikacjami, interfejs zaoferuje zoptymalizowane środowisko opierające się na okrągłych widżetach, znanych z zegarków. Stanowi to wyczekiwaną, choć spóźnioną odpowiedź na dominację platform takich jak Amazon Echo Show czy domowe urządzenia od Google’a.

Konkurencja ucieka, a stary kod ciąży

Według wcześniejszych komunikatów pakiety sztucznej inteligencji miały trafiać do użytkowników w mniejszych, regularnych aktualizacjach, docelowo przekształcając asystenta w pełnowartościowego czatbota.

Obecne spiętrzenie problemów i kalendarzowe przesunięcia wskazują, że Apple zamierza udostępnić wszystkie te funkcje w jednej, zintegrowanej aktualizacji do iOS 27. Wymaga to ogromnego nakładu pracy i bezbłędnej optymalizacji, aby domowe ekrany mogły w pełni wykorzystać potencjał nowego oprogramowania.

Taki obrót spraw wydawał się w pełni do przewidzenia, biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia producenta na polu zaawansowanego oprogramowania maszynowego. Przez blisko dekadę asystent głosowy rozwijał się w tempie nieprzystającym do rynkowych zmian, otrzymując jedynie kosmetyczne poprawki na starym fundamencie. Konkurencja w tym czasie zbudowała ogromną przewagę, a Apple zareagował stanowczo dopiero wtedy, gdy generatywna sztuczna inteligencja zdominowała biznesową narrację.

Wbudowanie nowoczesnych mechanizmów w kod kilkunastoletniego, mało elastycznego narzędzia musiało zderzyć się z technicznymi barierami i wywołać wielomiesięczne poślizgi.

Porównanie obecnych możliwości Siri z produktami konkurencji wypada przytłaczająco:

Asystent Google potrafi przetwarzać złożone komendy wielokrotne, zachowując płynność w zarządzaniu urządzeniami w całym domu.

Gemini bez wahania analizuje obszerne dokumenty robocze.

Perplexity w ułamek sekundy przeszukuje zasoby globalnej sieci, w miarę sensowne i opatrzone cytatami syntezy wiedzy.

W tym samym czasie użytkownicy sprzętu Apple muszą powtarzać proste polecenia wyciszenia alarmu, a bardziej skomplikowane pytania kończą się z reguły wyświetleniem nieprzydatnych linków.

REKLAMA

Obecna sytuacja jasno wskazuje, że łatanie przestarzałego kodu stanowi ślepą uliczkę. Fakty: zamiast inwestować czas inżynierów w naprawianie wadliwego fundamentu, Apple powinien rozważyć całkowite zrezygnowanie z dotychczasowej architektury Siri.

Konieczne jest zbudowanie zupełnie nowego, natywnego środowiska, opartego od podstaw na nowoczesnych modelach językowych i sieciach neuronowych. Dopóki firma nie zmieni tego, kolejne sprzęty pokroju domowych hubów będą mrożone w magazynach, a terminy wdrożeń będą ulegać kolejnym bezowocnym modyfikacjom.

REKLAMA

Oliwier Nytko 10.03.2026 07:46

Ładowanie...