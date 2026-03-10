Burza słoneczna nie spali telefonu. Ale może wyłączyć świat

Ładowanie...

Jeszcze kilka lat temu temat burz słonecznych wielu osobom kojarzył się głównie z zorzą polarną i efektownymi zdjęciami nieba. Dziś brzmi już inaczej. Jesteśmy w maksimum 25. cyklu słonecznego albo bardzo blisko jego szczytu, a NASA i NOAA ogłosiły ten etap już w październiku 2024 r., zaznaczając, że podwyższona aktywność miała utrzymać się jeszcze przez około rok.

To właśnie dlatego rok 2026 nie jest przypadkowym momentem na rozmowę o kosmicznej pogodzie. To raczej finał bardzo aktywnego okresu, w którym silne rozbłyski i burze geomagnetyczne przestały być abstrakcją.

Burza słoneczna ma rzekomo spalić smartfony, usmażyć elektronikę i cofnąć naszą cywilizację do epoki analogowej. To atrakcyjny obraz, ale słaby naukowo. Dużo bliżej prawdy jest inna teza: sam telefon najpewniej przetrwa, lecz może zawieść infrastruktura, od której jego użyteczność zależy. NOAA wymienia tu bardzo konkretnych podejrzanych: systemy GPS i GNSS, łączność radiową, satelity oraz sieci energetyczne, w których podczas silnych zaburzeń mogą pojawiać się prądy geomagnetyczne.

Nie telefon jest tu najsłabszym ogniwem

Smartfon potrzebuje zasilania, stacji bazowych, synchronizacji czasu, pozycjonowania satelitarnego, centrów danych i całej warstwy usług, które uznajemy za tak oczywiste, że na co dzień ich nie zauważamy. Burza słoneczna nie zabije telefonu w dosłownym sensie, ale bardzo skutecznie uderzyć w środowisko, które sprawia, że ten telefon jest naprawdę smart.

To właśnie dlatego NOAA opisuje skutki geomagnetycznych burz przede wszystkim jako problem dla energetyki, nawigacji, radiokomunikacji i satelitów, a nie jako masowe palące się urządzenia konsumenckie na powierzchni Ziemi.

Telefon może mieć pełną baterię i sprawny ekran, ale jego mapa nagle zacznie się mylić, pozycja będzie skakać, część usług będzie działać wolniej albo wcale, a przy poważniejszych problemach z zasilaniem ładowanie stanie się dobrem ograniczonym. W takiej sytuacji urządzenie nie przestaje istnieć. Przestaje natomiast być tak użyteczne, jak przyzwyczaił nas cyfrowy świat.

Co właściwie wyrzuca Słońce?

Żeby zrozumieć, skąd biorą się te skutki, trzeba uporządkować trzy pojęcia, które często mieszają się w jedno. Rozbłysk słoneczny to gwałtowny impuls promieniowania emitowanego ze Słońca. Koronalny wyrzut masy, czyli CME, to z kolei ogromna chmura plazmy i pola magnetycznego wyrzucona w przestrzeń. Burza geomagnetyczna pojawia się wtedy, gdy taki wyrzut skutecznie zaburza ziemską magnetosferę.

To właśnie ten trzeci etap jest najważniejszy z punktu widzenia technologii na Ziemi, bo to on może uruchamiać zakłócenia w infrastrukturze. Burze geomagnetyczne mogą zaburzać sygnały GNSS, wpływać na satelity i generować prądy indukowane w dużych sieciach przesyłowych.

Samo maksimum słoneczne nie oznacza przy tym, że każdego dnia grozi nam ekstremalne zdarzenie. Oznacza raczej, że rozbłyski, CME i inne epizody aktywności stają się częstsze. NASA już jesienią 2024 r. pisała, że maksimum potrwa jeszcze około roku, a dokładny moment absolutnego szczytu będzie można określić dopiero z opóźnieniem, gdy aktywność zacznie trwale spadać. To ważne, bo rok 2026 nie jest przepowiednią zagłady, tylko logiczną częścią okresu, w którym silne zjawiska wciąż są bardziej prawdopodobne, niż w spokojniejszych fazach cyklu.

Słońce naprawdę było już bardzo aktywne

Najlepszym dowodem jest to, co działo się w ostatnich miesiącach. Dokładnie 2 lutego 2026 r. NASA informowała, że Słońce wyemitowało cztery silne rozbłyski w ciągu dwóch dni, w tym zjawiska klasy X, czyli z najwyższej kategorii intensywności. Kilka dni później NASA pokazała też obraz rozbłysku X4.2 z 4 lutego 2026 r., przypominając przy okazji, że takie erupcje mogą wpływać na łączność radiową, sieci energetyczne, sygnały nawigacyjne oraz bezpieczeństwo statków kosmicznych i astronautów.

Jeszcze wcześniej, bo w listopadzie 2025 r., ESA monitorowała silne zdarzenie po rozbłysku klasy X5.1 i CME o początkowej prędkości szacowanej na około 1500 km/s. Europejska Agencja Kosmiczna nie ogłosiła wtedy technologicznej katastrofy, ale sam fakt tak intensywnego monitoringu dobrze pokazuje, że przy maksimum słonecznym duże epizody nie są wyjątkiem. Są elementem współczesnego środowiska technologicznego, z którym trzeba się liczyć.

GPS jest bardziej kruchy, niż większość ludzi myśli

Jeśli więc szukać miejsca, w którym zwykły użytkownik smartfona najszybciej odczuje kosmiczną pogodę, to właśnie tutaj. Podczas silnych burz pogodowych w kosmosie zaburzona jonosfera może znacząco pogarszać jakość sygnałów GPS.

W spokojnych warunkach pojedyncza częstotliwość GPS daje pozycję z dokładnością rzędu metra lub mniej, ale podczas ciężkich zaburzeń błędy mogą rosnąć do dziesiątek metrów albo więcej. Dla telefonu oznacza to gorszą nawigację. Dla rolnictwa precyzyjnego, lotnictwa, dronów czy systemów autonomicznych to już dużo poważniejszy problem.

Burza geomagnetyczna klasy G5 z maja 2024 r. wywołała zakłócenia GPS w trakcie kluczowego okresu siewów w USA. NOAA pisała wtedy o stratach przekraczających 500 mln dol. potencjalnego zysku dla amerykańskich rolników, a NASA opisywała sytuacje, w których niektóre GPS-sterowane ciągniki zaczęły zbaczać z kursu albo w ogóle przestały działać tak, jak powinny.

To świetnie pokazuje, że skutki kosmicznej pogody nie muszą wyglądać spektakularnie Czasem wystarczy, że system, któremu wszyscy ufają, zaczyna się mylić dokładnie wtedy, gdy precyzja jest bardzo istotna.

Marcin Kusz 10.03.2026 06:05

