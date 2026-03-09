Laptop Windows szybki jak MacBook taniej aż o 2000 zł. To cenowy rekord

Ładowanie...

Różnice między laptopem z Windows oraz MacBookiem są odczuwalne już po podniesieniu klapy. MacBooki błyskawicznie wybudzają się, działają kilkanaście godzin na jednym ładowaniu, są cichutkie oraz oszczędzają energię w trybie uśpienia. Na ich tle maszyny z Windows bywały urządzeniami znacznie mniej efektywnymi.

To się na szczęście zmieniło. Jesteśmy w trakcie rewolucji ARM, czyli niskonapięciowych układów instalowanych w laptopach Windows 11. Dzięki procesorom w architekturze ARM nowe laptopy są tak samo szybkie, energooszczędne, ciche i wydajne jak MacBooki. Czasem nawet bardziej. Dlatego jeśli ktoś rozgląda się za nowym laptopem multimedialnym, nie wyobrażam sobie w 2026 roku innego sprzętu niż ARM.

Teraz świetny laptop ARM od HP można kupić z rabatem wynoszącym aż 2000 zł. To absolutny rekord.

HP OmniBook X 14 to laptop wyposażony w układ ARM Snapdragon X Elite. Niskonapięciowa architektura pozwala błyskawicznie wybudzać urządzenie, trzymać je uśpione przez wiele dni bez utraty energii oraz pracować po cichu, bez zbędnego szumu wentylatorów. Do typowej pracy biurowej oraz multimediów to strzał w dziesiątkę.

Do tego Snapdragon X Elite jest tak wydajny, że bez problemu można na nim grać w kompatybilne produkcje. To w dużej mierze zasługa wypuszczonej pod koniec 2025 roku aktualizacji emulatora Prism, podnoszącej wydajność w klasycznych grach aż o 40%. Dzięki temu na HP OmniBook X 14 ogramy takie tytuły jak Wiedźmin 3, Fortnite, Hades 2 czy Genshin Impact z zadowalającą płynnością. Przykładowo, trzeci Wiedźmin śmiga w 45 klatkach, na średnich ustawieniach graficznych.

HP OmniBook X 14 jest przy tym laptopem bardzo smukłym, z solidnym ekranem IPS QHD o przekątnej 14 cali, w biurowych proporcjach 16:10. Do tego dochodzi naprawdę porządna kamerka 5 MP oraz dedykowany układ NPU do operacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Z kolei dzięki szybkiemu zasilaniu po wygodnym USB-C, 50% naładowania baterii mamy już w 30 minut. Warto dodać, że klapa i boki zostały wykonane z metalu, dzięki czemu urządzenie jest solidne i eleganckie.

Teraz HP OmniBook X 14 kosztuje 2999 zł. Rewelacyjna stawka. To aż 2000 zł taniej względem poprzedniej najniższej ceny. W takiej kwocie zyskujemy multimedialny sprzęt na lata. Do pracy, do nauki oraz do rozrywki. Szybki, cichy i działający kilkanaście godzin z dala od gniazda sieciowego. To zupełnie inne doświadczenie niż laptopy Windows sprzed kilku lat.

Cenowe cięcie dosięgnęło także najnowszy czytnik e-booków Amazon Kindle, do kupienia już za 439 zł.

Teraz czytnik Amazon Kindle jest tańszy o 60 zł względem najniższej ceny przed obniżką. W kwocie 439 zł to rozsądnie wycenione urządzenie, które wystarczy każdemu typowemu czytelnikowi. Mamy bowiem do czynienia z najnowszą, 12 generacją urządzenia do e-booków, z najbardziej wydajnymi podzespołami.

Amazon Kindle 12 doczekał się szeregu usprawnień względem poprzedniej wersji czytnika. Urządzenie działa szybciej o 25%, ma także podświetlenie silniejsze o 1/4. W porównaniu do popularnej 10-tki, najnowszy model jest też jaśniejszy, lżejszy oraz cechuje się większą pojemnością na materiały (16 GB zamiast 4/8 GB). Do tego oferuje większą rozdzielczość panelu, co za tym idzie, litery są klarowniejsze i łatwiejsze w czytaniu.

Od siebie polecam fenomenalną grę Street Fighter 6 na konsolę Nintendo Switch 2, z dużym rabatem cenowym.

Street Fighter 6 to na ten moment najlepsza nowa bijatyka na rynku. Oferuje wielką kampanię dla jednego gracza, tonę trybów, armię grywalnych postaci oraz bardzo przyjemną oprawę graficzną. Stosunek ceny do zawartości jest tutaj niezwykle korzystny. Zwłaszcza, że do tej edycji gry wlicza się dodatkowa zawartość pierwszych dwóch lat. Sam posiadam SF6 nieustannie zainstalowane na swoim Switchu.

Co najlepsze, Street Fighter 6 dla konsoli Nintendo Switch 2 to produkcja świetnie zoptymalizowana. Port ładuje się błyskawicznie, jest ostry wizualnie, a na ekranie tabletu w niczym nie ustępuje wersji na stacjonarne konsole. Wystarczy podać bezprzewodowy Joy-Con drugiej osobie i już można robić turniej ze znajomym.

Leciutki tablet iPad Air 11 siódmej generacji z rozsądną pojemnością też jest teraz rekordowo tani.

Korzystając ze specjalnego kodu, cenę iPada Air 11 siódmej generacji o pojemności 256 GB obniżamy do 2899 zł. To trzysta złotych taniej względem poprzedniej najniższej ceny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że tablet jest tylko 200 zł droższy od modelu z bazową pojemnością 128 GB, która jest zbyt mała dla wielu użytkowników. Zwłaszcza, jeśli chcemy na iPadzie oglądać zdjęcia, filmy i seriale offline.

Trzeba pamiętać, że iPad Air 11 siódmej generacji został wyposażony w potężny układ M3 od Apple. Dzięki niemu wydajność tabletu jest znacznie większa niż wielu biurowych laptopów. Co za tym idzie, urządzenie z powodzeniem zastąpi PC na wyjeździe, dobrze radząc sobie nawet w tak zaawansowanych programach jak Lightroom, Blender czy Photoshop. Imponujące, biorąc pod uwagę smukłość i lekkość Aira.

Na deser uwielbiany wodoodporny głośnik Bluetooth, teraz tańszy aż o 400 zł.

Masa ocen, same pięć gwiazdek. AOC O2 to ulubieniec polskich użytkowników, o czym świadczy tona pozytywnych opinii w sieci. Głośnik Bluetooth oferuje korzystny stosunek ceny, możliwości oraz jakości, a teraz jest tańszy aż o 400 zł, dzięki czemu zgarniemy go za rozsądne 299 zł. To dwa razy taniej względem ostatniej najniższej ceny.

Główne zalety głośnika AOC O2 to wodoodporność, możliwość połączenia bezprzewodowego dwóch urządzeń jednocześnie, aż 24 godziny działania ze średnią głośnością, szybkie ładowanie, funkcja powerbanka oraz przyjemny dla oka, niezwykle funkcjonalny design z pełnym panelem sterowania, uchwytami oraz paskiem na rękę. Do tego dochodzi moc na poziomie 65W, wystarczająca nawet podczas spotkania towarzyskiego na działce albo w ogrodzie.

Szymon Radzewicz 09.03.2026 15:59

