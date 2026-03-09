36,6 stopni Celsjusza to mit. Organizm nie działa według jednej wartości

Ładowanie...

Współczesna medycyna od dawna udowadnia, że prawidłowa temperatura nie jest jedną wartością, tylko zakresem zależnym od człowieka, wieku, pory dnia, miejsca pomiaru i zwykłej biologicznej zmienności. Normalna temperatura różni się między ludźmi i zwykle mieści się mniej więcej między 36,1 a 37,2 stopni Celsjusza, a wysoka temperatura u dorosłych to zazwyczaj dopiero 38 stopni Celsjusza lub więcej.

To oczywiście nie znaczy, że wartość 36,6 stopni Celsjusza jest kompletną bzdurą. To raczej liczba, która z historycznej średniej została w powszechnej wyobraźni awansowana do rangi niepodważalnej normy. A średnia i norma to nie to samo. Średnia opisuje populację, norma ma pomagać zrozumieć konkretną osobę. Właśnie na tym rozdźwięku wyrósł jeden z najbardziej trwałych medycznych mitów nowoczesności

Skąd w ogóle wzięło się słynne 36,6 stopni Celsjusza?

Początek historii prowadzi do XIX w. i niemieckiego lekarza Carla Reinholda Augusta Wunderlicha. To właśnie jego prace sprawiły, że temperatura 36,6 stopni Celsjusza, weszła do medycznego obiegu jako wartość referencyjna. Jak przypomina Stanford Medicine, Wunderlich zebrał ponad 1 mln pomiarów temperatury od około 25 tys. pacjentów.

Co ważne, już wtedy nie twierdził, że każdy człowiek musi mieć identyczny wynik. Opisywał zakres zmienności i zauważał, że temperatura zależy m.in. od wieku, płci i pory dnia. W pamięci zbiorowej przetrwała jednak przede wszystkim jedna liczba: średnia.

I właśnie tu zaczyna się problem. Gdy z wielkiego, zróżnicowanego zbioru robi się jedną symboliczną wartość, bardzo łatwo zamienić opis statystyczny w biologiczne przykazanie. W dodatku tamten standard powstał w epoce innych termometrów, innych metod pomiaru i innej medycyny. To nie znaczy, że Wunderlich się mylił. To znaczy tylko tyle, że jego wynik został przez kolejne pokolenia uproszczony do stopnia, który przestał oddawać działanie organizmu.

Kiedy nauka zaczęła odkręcać ten mit?

Jednym z najczęściej przywoływanych momentów zwrotnych jest praca Philipa A. Mackowiaka i współpracowników opublikowana w 1992 r. Badacze pokazali, że średnia normalna temperatura oralna u zdrowych dorosłych wcale nie wynosiła 36,6°C, lecz 36,8°C. Co więcej, autorzy wprost napisali, że 36,6°C powinno zostać porzucone jako pojęcie istotne dla klinicznej termometrii.

W ich analizie górna granica normalnej temperatury oralnej u młodych zdrowych dorosłych wynosiła około 37,7°C dla całego dnia, a rano około 37,2°C. To ważne, bo obala nie tylko samą świętość wartości 36,6°C, ale też pokazuje rolę rytmu dobowego.

Jeszcze dalej idą nowsze badania. W 2023 r. zespół Stanford Medicine opublikował w JAMA Internal Medicine analizę 396 195 wizyt ambulatoryjnych, obejmującą 126 705 pacjentów po odfiltrowaniu przypadków mogących zaburzać rozkład temperatur. Średnia temperatura oralna wyniosła tam 36,64°C.

Co istotne, w żadnej z analizowanych podgrup średnia nie sięgała 37°C. Badacze pokazali też, że prawidłowa temperatura zależy od wieku, płci, wzrostu, masy ciała i pory dnia, a górny 99. percentyl wahał się od 36,81°C do 37,88°C w zależności od profilu pacjenta. Innymi słowy, nie istnieje jedna liczba, która równie dobrze opisuje 20-letnią kobietę po południu i 80-letniego mężczyznę rano.

To zresztą nie jest jedyny sygnał, że ciało trzeba mierzyć bardziej po ludzku. W badaniu z 2021 r. opublikowanym w PLOS One, w którym zdrowi dorośli mierzyli temperaturę wielokrotnie przez 2 tygodnie, średnie indywidualne wartości rozciągały się od 35,2 do 37,4°C. Autorzy podkreślili, że różnice między ludźmi są duże, a wiele osób ma temperaturę wyraźnie niższą niż klasyczne 36,6°C. To szczególnie mocny argument przeciwko traktowaniu jednej liczby jako obowiązkowego wzorca dla każdego organizmu.

Dlaczego współczesny człowiek bywa chłodniejszy niż był dawniej?

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden fascynujący wątek: być może średnia temperatura ciała naprawdę spadła na przestrzeni ostatnich dekad. W 2020 r. w eLife ukazała się analiza obejmująca 3 duże kohorty z USA, od weteranów wojny secesyjnej po współczesne bazy danych Stanfordu. Autorzy stwierdzili, że średnia temperatura malała mniej więcej o 0,03°C na dekadę urodzenia.

Ich hipoteza była ostrożna, ale intrygująca: współczesny organizm może być statystycznie nieco chłodniejszy, bo żyje w innym świecie niż człowiek XIX-wieczny – z mniejszym obciążeniem przewlekłymi infekcjami, innym tłem zapalnym, innymi warunkami mieszkaniowymi i innym bilansem metabolicznym. To nie jest jeszcze ostatecznie zamknięta sprawa, ale kierunek jest bardzo wyraźny. Norma biologiczna też może się zmieniać wraz z cywilizacją.

To ważne również dlatego, że popularna wiedza o temperaturze często zatrzymała się w epoce, w której domy były zimniejsze, choroby zakaźne częstsze, a pomiary mniej standaryzowane. Organizm nie jest maszyną ustawioną raz na zawsze na 36,6°C. To układ bardzo dynamiczny, który reaguje na środowisko, styl życia i własną fizjologię.

Średnia to nie norma, a norma to nie gorączka

Tu warto rozdzielić 2 różne rzeczy, które w potocznym myśleniu stale się mieszają. Jedna sprawa to pytanie, jaka temperatura jest dla ciebie zwyczajna. Druga to pytanie, od jakiej wartości lekarz zaczyna mówić o gorączce. To nie są synonimy. U dorosłych temperatura powyżej 38°C najczęściej oznacza gorączkę.

Przy pomiarze oralnym za gorączkę zwykle uznaje się 37,8°C lub więcej. Różnice biorą się z metod pomiaru i praktyki klinicznej, a nie z chaosu. Oznacza to, że 36,8°C samo w sobie nie jest żadnym alarmem. To może być po prostu normalny wynik dla danej osoby, o danej porze dnia i w danych warunkach.

Właśnie dlatego tak łatwo niepotrzebnie się stresować. Jeśli ktoś przez lata słyszy, że prawidłowa temperatura to 36,6°C, to każdy wynik choćby minimalnie wyższy może interpretować jak początek infekcji. Tymczasem temperatura naturalnie rośnie w ciągu dnia, bywa wyższa po aktywności, po posiłku, po gorącej kąpieli, a także podczas różnych faz cyklu menstruacyjnego. Najniższa bywa zwykle wcześnie rano, a późnym popołudniem i wieczorem jest zwykle wyższa niż rano.

Termometr nie kłamie, ale wynik łatwo źle zrozumieć

Kolejny haczyk polega na tym, że temperatura zależy też od miejsca pomiaru. To jedna z tych rzeczy, o których wszyscy niby wiedzą, ale rzadko kiedy biorą je naprawdę pod uwagę. Pomiar doodbytniczy i w uchu jest zwykle o około 0,3-0,6°C wyższy niż oralny, a pomiar pod pachą i na czole najczęściej o około 0,3-0,6°C niższy. To oznacza, że porównywanie 36,4°C spod pachy z 36,8°C z ust tak, jakby mówiły dokładnie o tym samym, jest po prostu błędem metodologicznym.

Sama technika pomiaru też ma tu wielkie znaczenie. Po wysiłku czy gorącej kąpieli powinniśmy chwilę odczekać przed mierzeniem temperatury, bo wynik może być przejściowo zaburzony. Oznacza to, że termometr najczęściej nie oszukuje, tylko użytkownik oczekuje od pojedynczego odczytu odpowiedzi na pytanie, którego ten odczyt sam nie rozstrzyga. Temperatura to nie PIN do konta. To parametr fizjologiczny zależny od kontekstu.

Smartwatche już odchodzą od jednej magicznej liczby

Najciekawsze jest jednak to, że dokładnie ten sam wniosek wyciągnęła już elektronika ubieralna. Apple Watch nie próbuje przekonać użytkownika, że nadgarstek ma mieć konkretną prawidłową temperaturę.

Apple pisze wprost, że zegarek po około 5 nocach ustala twoją bazową temperaturę nadgarstka i potem śledzi nocne odchylenia od tej bazy. Dane są zbierane podczas snu, a funkcja nie jest ani termometrem na żądanie, ani wyrobem medycznym do diagnozy. To bardzo wymowne: nowoczesny gadżet zdrowotny nie ufa jednej liczbie dla wszystkich, tylko patrzy, jak daleko odbiegasz od siebie samego.

Samsung robi coś bardzo podobnego. Firma zaznacza, że temperatura skóry zwykle zmienia się bardziej niż temperatura ciała, bo skóra jest jednym z narzędzi regulacji cieplnej organizmu. Właśnie dlatego urządzenie nie mówi użytkownikowi: masz dziś idealne 36,6°C, tylko po co najmniej kilku nocach snu zaczyna wyliczać indywidualną bazę i pokazuje odchylenie od niej.

W miarę dalszego używania baseline korygowany jest na podstawie nawet 30 dni danych. To właściwie technologiczna wersja tego, co współczesna medycyna mówi od lat: ważniejsza od jednej liczby bywa twoja własna linia odniesienia.

36,6°C nie jest wyznacznikiem. Pamiętaj, by zawsze racjonalnie oceniać sytuację

Najważniejszy wniosek jest prosty i zarazem dla nas uwalniający: 36,6°C nie jest testem z normalności naszego organizmu. Jeśli masz 36,8°C i czujesz się dobrze, to w wielu sytuacjach może być całkowicie poprawny wynik. Jeśli temperatura twojego ciała wynosi 36,2°C, to również nie musi oznaczać niczego złego.

Znaczenie ma nie tylko sama liczba, lecz także to, jak została zmierzona, o której porze dnia, w jakim miejscu ciała i czy towarzyszą jej objawy. Dokładnie dlatego współczesne badania coraz częściej próbują budować zakresy zindywidualizowane, a nie jedną normę dla wszystkich.

To nie jest oczywiście zachęta, by lekceważyć gorączkę albo ignorować objawy choroby. Chodzi raczej o to, by przestać traktować 36,6°C jak biologiczny dogmat. Ludzkie ciało nie czyta starych podręczników. Działa według własnej fizjologii, rytmu dobowego i indywidualnej historii. A nowoczesna nauka, wbrew pozorom, nie odbiera nam tu pewności. Ona po prostu zamienia zbyt prosty mit na znacznie ciekawszy i bardziej prawdziwy obraz organizmu.

36,6°C nie zniknęło z medycyny dlatego, że było fałszywe. Zniknęło z centrum nowoczesnego myślenia o zdrowiu dlatego, że okazało się zbyt proste dla czegoś tak złożonego jak człowiek.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: gettyimages (Canva Pro)

Marcin Kusz 09.03.2026 06:00

