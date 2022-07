Termometr za prawie pół miliona. Jego twórca urodził się na terenie Polski

16 lipca podczas Historycznej Platynowej Sesji w domu aukcyjnym Heritage Auctions w Dallas w Teksasie na jednej z aukcji sprzedano termometr stworzony przez Daniela Gabriela Fahrenheita. Termometr ma ogromną wartość historyczną, nie tylko ze względu na dorobek naukowy twórcy, ale i fakt, że jest jednym z trzech termometrów, które zachowały się do naszych czasów. Mimo to przedmiot sprzedano za relatywnie niską cenę 93750 dolarów amerykańskich (ok. 433 tysiące złotych).