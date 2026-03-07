Superkomputery Intela i AMD zajrzały na krawędź czarnej dziury

Ładowanie...

Czarne dziury mają w sobie coś bardzo nieuczciwego. Cały show kradnie horyzont zdarzeń, ten mityczny punkt bez powrotu, a tymczasem najciekawsze rzeczy dzieją się tuż obok - w wirującym dysku materii, który świeci jaśniej niż cała galaktyka. I właśnie ten fragment kosmicznego spektaklu udało się w końcu przeliczyć jak trzeba: bez ogromnych uproszczeń, za to z pełną ogólną teorią względności i transportem promieniowania.

O co w ogóle chodzi z tą akrecją?

Zacznijmy od podstaw. Czarne dziury same z siebie są… czarne. Nie świecą, nie mrugają, nie wysyłają powiadomień. To co widzimy w teleskopach to materia, która wpada w ich grawitacyjne sidła. Gaz i pył tworzą wirujący dysk akrecyjny, rozgrzewają się do absurdalnych temperatur, emitują potężne ilości promieniowania rentgenowskiego i gamma. W ekstremalnych przypadkach takie układy - np. kwazary - potrafią być jaśniejsze niż cała reszta galaktyki.

Problem w tym, że policzenie tego zjawiska „na serio” jest koszmarem. Trzeba jednocześnie:

uwzględnić ogólną teorię względności (bo grawitacja jest tak silna, że klasyczny Newton nie wyrabia),

policzyć hydrodynamikę (jak zachowuje się gaz),

dorzucić magnetohydrodynamikę (pola magnetyczne robią tam wielki bałagan),

i jeszcze dołożyć pełny transport promieniowania - czyli jak fotony wędrują przez ten gaz, jak są pochłaniane, rozpraszane, emitowane.

Do tej pory większość symulacji musiała iść na kompromisy: albo upraszczała geometrię, albo traktowała promieniowanie „po macoszemu”, albo używała przybliżeń, które dobrze wyglądają w prezentacji, ale fizykowi od akrecji podnoszą ciśnienie.

Co zrobili badacze z IAS i Flatiron Institute

Gęstość gazu w dwuwymiarowym przekroju akreującej czarnej dziury. Jaśniejsze obszary reprezentują obszary o wyższej gęstości

Nowa praca zespołu z Institute for Advanced Study i Flatiron Institute (Center for Computational Astrophysics) to próba zrobienia tego „bez ściemy”. Naukowcy zbudowali najbardziej jak dotąd kompletny model jasnej akrecji na czarne dziury, w którym rozwiązują równania ogólnej teorii względności, liczą przepływ gazu w pełnej 3D i uwzględniają transport promieniowania w reżimie, w którym to właśnie promieniowanie dominuje nad ciśnieniem gazu.

Kluczowe jest to, że symulacje nie opierają się już na „łatwych” przybliżeniach, tylko na pełnym, nieliniowym rozwiązaniu równań. Zespół podkreśla, że w tak ekstremalnych układach każde uproszczenie może kompletnie zmienić wynik. Efekt? Wirtualne czarne dziury zachowują się bardzo podobnie do tych, które widzimy na niebie.

Gdzie w tym wszystkim są Intel, AMD i superkomputery?

Żeby taki model w ogóle miał szansę zadziałać to potrzebna jest brutalna moc obliczeniowa. Mówimy o kodzie, który musi śledzić ewolucję gazu i promieniowania w zakrzywionej czasoprzestrzeni, w trzech wymiarach, przez wiele tysięcy orbit wokół czarnej dziury. To nie jest coś, co odpalimy na RTX-ie w domowym PC.

Gaz i pola magnetyczne wokół szybko wirującej czarnej dziury, która pochłania materię z ekstremalnie dużą szybkością. Gruby dysk gazu wokół czarnej dziury staje się gęstszy w kierunku środka. Jaśniejsze fioletowe obszary wskazują na większą gęstość gazu

Zespół sięgnął po najszybsze dziś maszyny oparte na CPU Intela i AMD - superkomputery klasy exascale, które w rankingach TOP500 okupują czołówkę. To te same konstrukcje, które producenci chwalą w marketingu jako „laboratoria przyszłości AI”, ale tutaj zamiast generatywnej sztucznej inteligencji liczą czystą, twardą fizykę.

W praktyce oznacza to wykorzystanie setek tysięcy rdzeni CPU i akceleratorów, rozłożenie obliczeń na tysiące węzłów i utrzymanie całego tego mrowiska w synchronizacji przez wiele dni lub tygodni. Każdy krok czasowy to rozwiązanie gigantycznego układu równań różniczkowych, a tych kroków są miliony. To właśnie ten poziom mocy obliczeniowej pozwolił porzucić uproszczenia i policzyć pełny transport promieniowania w ogólnej teorii względności, zamiast zastępować go „łatwiejszym” modelem.

Dla fanów hardware’u jest tu ciekawy wątek: to dokładnie ten sam wyścig, który widzimy w świecie AI. Te same architektury CPU i akceleratorów, te same problemy z przepustowością pamięci, skalowaniem kodu na dziesiątki tysięcy wątków, optymalizacją komunikacji między węzłami. Różni się tylko to, że zamiast trenować model językowy naukowcy „trenują” równania Einsteina i Maxwella.

Co nowego wiemy o krawędzi czarnej dziury

Najciekawsze wnioski z nowych symulacji dotyczą tego, jak dokładnie zachowuje się materia tuż przed przekroczeniem horyzontu zdarzeń. W uproszczeniu: jak wygląda ostatnia prosta przed punktem bez powrotu.

Po pierwsze: potwierdza się obraz, w którym dysk akrecyjny pozostaje stosunkowo cienki i stabilny, nawet gdy układ jest ekstremalnie jasny, a promieniowanie dominuje nad ciśnieniem gazu. To dobra wiadomość dla obserwatorów - wiele metod wyznaczania mas i spinów czarnych dziur zakłada istnienie takiego właśnie dysku. Nowe obliczenia sugerują, że te założenia nie są oderwane od rzeczywistości.

Po drugie: symulacje pokazują jak promieniowanie i pola magnetyczne współpracują przy transporcie momentu pędu. Innymi słowy: jak dokładnie czarna dziura „zabiera” gazowi jego ruch orbitalny, żeby ten mógł spaść do środka. To kluczowy element układanki, bo od tego zależy jak szybko czarna dziura rośnie i jak jasny jest cały układ.

Po trzecie: model pozwala lepiej zrozumieć skąd biorą się różne „stany” jasnych czarnych dziur - dlaczego czasem widzimy je jako stabilne termiczne źródła promieniowania, a czasem jako bardziej chaotyczne, zmienne obiekty. Symulacje odtwarzają zachowania podobne do tych, które astronomowie obserwują, co sugeruje, że fizyka w modelu jest dobrze uchwycona.

Po co to komu, poza garstką astrofizyków

Z perspektywy czytelnika Spider’s Web, który na co dzień bardziej interesuje się tym, ile rdzeni ma nowy Ryzen albo jak bardzo grzeje się najnowszy Core, można zadać uczciwe pytanie: i co z tego?

Po pierwsze, to jest pokaz możliwości współczesnych superkomputerów. Te same platformy sprzętowe, które napędzają rozwój AI, są wykorzystywane do rozwiązywania jednych z najtrudniejszych problemów fizyki. To nie jest abstrakcyjna „nauka dla nauki” - to realny test tego, jak skalują się architektury CPU/GPU, jak działają biblioteki komunikacyjne, jak radzą sobie systemy plików przy strumieniach danych rzędu petabajtów.

Po drugie, takie symulacje są bezpośrednio powiązane z obserwacjami. Teleskopy rentgenowskie, radiowe i optyczne zbierają dane o jasnych czarnych dziurach, ale bez dobrego modelu te dane są tylko kolorowymi obrazkami. Nowe obliczenia pozwalają lepiej interpretować widma, krzywe blasku, zmienność - a więc wyciągać z obserwacji twarde liczby: masy, spiny, tempo akrecji.

Po trzecie, to jest kolejny krok w stronę pełnego, spójnego obrazu czarnych dziur. Mamy już pierwsze „zdjęcia” horyzontu zdarzeń z EHT, mamy dokładne pomiary fal grawitacyjnych z łączenia się czarnych dziur, teraz dokładamy do tego realistyczne modele akrecji. Każdy z tych elementów testuje ogólną teorię względności w innym reżimie. Jeśli gdzieś miałaby się ona „wyłożyć”, to właśnie w takich ekstremalnych warunkach.

Co dalej i gdzie tu miejsce na zdrowy sceptycyzm

Czy to znaczy, że temat akrecji na jasne czarne dziury jest zamknięty? Oczywiście nie. Sam zespół podkreśla, że to dopiero pierwszy z serii artykułów, w których będą prezentować kolejne zastosowania nowego podejścia obliczeniowego do różnych klas układów z czarnymi dziurami.

Modele wciąż mają ograniczenia: rozdzielczość siatki numerycznej jest skończona, trzeba wybierać kompromisy między długością symulacji a szczegółowością, a niektóre procesy mikro-fizyczne (np. szczegółowa fizyka plazmy) nadal są uśredniane. To jednak zupełnie inny poziom kompromisów niż ten, do którego przyzwyczaiły nas starsze symulacje.

Maciej Gajewski 07.03.2026 16:40

