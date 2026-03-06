Samsung Galaxy A57 zapowiada się kapitalnie. Kupisz?

Ładowanie...

Producent z Korei Południowej w ubiegłym miesiącu wydał najlepsze modele z serii Galaxy S26. To jednak urządzenia z najwyższej półki cenowej kosztujące od 4499 zł do 6499 zł. Prawda jest taka, że Polacy znacznie chętniej wybierają modele kosztujące ok. 2000 zł. Dlatego dla wielu z nas znacznie ciekawszą premierą będą Galaxy A57 oraz A37.

Samsung Galaxy A57 zapowiada się na nowego króla opłacalności

Wcześniejsze generacje, takie jak Galaxy A56 czy A55, oferowały naprawdę dużo za niewielkie pieniądze. A57 będzie stanowić rozwinięcie możliwości poprzednich modeli.

Według nowego raportu Android Headlines, urządzenie zostanie wyposażone w:

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED, częstotliwość odświeżania 120 Hz, rozdzielczość FullHD+;

procesor Exynos 1680 z grafiką AMD;

pamięć: 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

potrójny zestaw aparatów tylnych: 50 Mpix główny, 12 Mpix ultraszeroki, 5 Mpix makro;

aparat przedni 12 Mpix do selfie;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

łączność WiFi 6E, Bluetooth 6.0, 5G;

wymiary 161,5 × 76,9 × 6,9 mm i masa 192 g.

Co zmieni się zatem względem poprzednika? Przede wszystkim procesor - Exynos 1680 zastąpi układ Exynos 1580 wykorzystany w ubiegłym roku. Nie oczekujmy jednak dużych różnic w działaniu i wydajności. Procesor powinien być trochę szybszy niż jednostka z A56, ale przy bezpośrednim porównaniu prawdopodobnie tego nie odczujecie.

Druga sprawa to ulepszone systemy łączności bezprzewodowej: WiFi 6 zostanie zastąpione przez WiFi 6E, a zamiast Bluetooth 5.3 firma zastosowała Bluetooth 6.0. W praktyce połączenie z siecią domową powinno być nieco szybsze i stabilniejsze - szczególnie jeśli macie u siebie router z WiFi 6E lub WiFi 7. Urządzenie od wyciągnięcia z pudełka ma działać na Androidzie 16 z nakładką One UI 8.5. Aktualizacje powinny być dostarczane przez sześć lat od premiery, czyli w przyszłości telefon będzie działał na Androidzie 22.

Natomiast ekran, pamięć, zestaw aparatów, akumulator czy ładowanie pozostanie takie same jak w Galaxy A56. Cena jednocześnie ma być nieco wyższa przez droższą pamięć. Mimo tego Galaxy A57 będzie nowym królem opłacalności.

Samsung Galaxy A37 również prezentuje się dobrze

Galaxy A37 będzie natomiast nieco mniej zaawansowanym modelem. Specyfikacja telefonu obejmuje:

6,7-calowy wyświetlacz AMOLED, częstotliwość odświeżania 120 Hz, rozdzielczość FullHD+;

procesor Exynos 1480 z grafiką AMD;

pamięć: 6 lub 8 GB RAM oraz 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

potrójny zestaw aparatów tylnych: 50 Mpix główny, 12 Mpix ultraszeroki, 5 Mpix makro;

aparat przedni 12 Mpix do selfie;

akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;

łączność WiFi 6, Bluetooth 5.3, 5G;

wymiary 62,9 × 78,2 × 7,4 mm i masa 196 g.

Specyfikacja techniczna jest bardzo podobna do wyższego modelu. Urządzenie otrzymało kilka ulepszeń względem zeszłorocznego Galaxy A36: procesor Exynos 1480 (czip wyciągnięty z Galaxy A55) zamiast Snapdragona 6 Gen 3 oraz aparat ultraszeroki 12 Mpix zamiast 8 Mpix. Pozostałe kwestie pozostają takie same jak w ubiegłym roku: pamięć, ekran, bateria i systemy łączności.

Premiera smartfona jest oczekiwana w marcu 2026 r. W zbliżających się tygodniach oba sprzęty powinny trafić do sprzedaży.

Albert Żurek 06.03.2026 19:18

