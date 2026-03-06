REKLAMA
WhatsApp będzie miał płatną wersję. Zapłacisz?

Meta pracuje nad subskrypcją Whatsapp Plus. Plan premium ma dodać personalizację wyglądu i działania aplikacji.

Malwina Kuśmierek
Whatsapp Plus
W styczniu informowaliśmy o planach Mety na wprowadzenie płatnej subskrypcji do Whatsappa. Za drobną, comiesięczną opłatą z komunikatora zniknęłyby reklamy. Jak się okazuje, plan jest trochę bardziej ambitny, bowiem subskrypcja "Whatsapp Plus" umożliwi także zmianę wyglądu komunikatora i doda do niego kilka opcji.

Jak informuje serwis WABetaInfo poprzez swój profil w serwisie X, Whatsapp Plus to rozwijany obecnie plan premium dla standardowej wersji komunikatora na Androidzie i iOS. Subskrypcja ma być opcjonalna i nie wpłynie na dostępność podstawowych funkcji aplikacji, takich jak wysyłanie wiadomości, rozmowy głosowe czy wideorozmowy.

Personalizacja na pierwszym planie. Oto co zyskasz z Whatsapp Plus

Najbardziej widoczną zmianą dla subskrybentów ma być możliwość szerszego dostosowania wyglądu aplikacji. WhatsApp Plus pozwoli zmienić motyw interfejsu, kolor akcentów oraz ikonę aplikacji.

Według informacji z wersji beta aplikacji użytkownicy otrzymają do wyboru 14 nowych ikon oraz kilka wariantów kolorystycznych elementów interfejsu. Dzięki temu komunikator będzie można dopasować do własnych preferencji wizualnych lub motywu systemowego smartfona.

Subskrypcja zwiększy także limit przypiętych czatów. Obecnie WhatsApp pozwala przypiąć maksymalnie trzy rozmowy na górze listy konwersacji. W ramach WhatsApp Plus liczba ta ma wzrosnąć do 20. W praktyce oznacza to możliwość przypięcia dodatkowych 17 czatów, co może być przydatne dla osób prowadzących wiele ważnych rozmów jednocześnie.

Płatna wersja komunikatora ma oferować także zestaw nowych dzwonków przeznaczonych wyłącznie dla subskrybentów. Każdy z nich ma mieć odrębny charakter, dzięki czemu łatwiej będzie odróżnić połączenia z WhatsAppa od powiadomień innych aplikacji.

To jednak dopiero początek planowanych dodatków. W przyszłości subskrypcja może obejmować również ekskluzywne zestawy naklejek oraz bardziej rozbudowane reakcje na wiadomości, które mają być bardziej dynamiczne i interaktywne.

WhatsApp Plus pozostaje na razie funkcją rozwijaną wewnętrznie i nie jest jeszcze dostępny publicznie. Meta nie podała dotąd ceny subskrypcji ani daty jej wprowadzenia.

Zdjęcie główne: Primakov / Shutterstock

06.03.2026 09:45
Tagi: Komunikatory internetoweWhatsApp
