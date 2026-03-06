REKLAMA
Polska przed wyborem: UE czy USA. Zakup samolotów pokaże kierunek

Polska wchodzi na zakupowy zakręt, na którym zwykłe parametry techniczne nagle przestają wystarczać. W tle są dziesiątki miliardów euro z unijnego programu SAFE, z przodu dwa konkretne samoloty – europejski Airbus A330 MRTT i amerykański KC-46 Pegasus – a po bokach dwie wizje bezpieczeństwa: bardziej europejska i bardziej atlantycka.

Marcin Kusz
Tanie miliardy z Brukseli kontra Boeing. Tankowce pokażą, po której stronie stoimy
Pod parasolem programu SAFE Unia Europejska oferuje państwom członkowskim tani kredyt na zbrojenia. Skala jest potężna, bo cała pula to 150 mld euro, z czego największym beneficjentem ma być Polska – około 43,7 mld euro tanich pożyczek ma zasilić nasz budżet obronny.

Warunek nie jest zapisany wprost, ale logika programu jest jasna: pieniądze mają napędzać europejski przemysł obronny. Bruksela od miesięcy powtarza, że czas strategicznej autonomii oznacza również kupuj u siebie, a nie wyłącznie za oceanem.

Rząd Donalda Tuska widzi w tym szansę – zarówno na przyspieszenie modernizacji armii, jak i na zasilenie krajowego przemysłu zbrojeniowego kontraktami współfinansowanymi przez UE. W tle są jednak napięcia polityczne: prezydent Karol Nawrocki, wywodzący się z obozu opozycji, wciąż może zagrać wetem wobec ustawy wdrażającej SAFE, a krytycy ostrzegają przed uzależnianiem się od decyzji instytucji unijnych.

W ten spór idealnie wpisuje się projekt tankowców powietrznych, bo tu wybór europejskie czy amerykańskie jest do bólu konkretny i widoczny.

Tankowiec jak papierek lakmusowy

Wojsko sygnalizuje, że chciałoby pozyskać co najmniej dwa samoloty do tankowania w powietrzu. W grze są dwie konstrukcje: europejski Airbus A330 MRTT i amerykański Boeing KC-46 Pegasus, chociaż wydaje się, że sprawa jest już przesądzona na korzyść tego pierwszego. To sprzęt z tej samej ligi – obie maszyny mogą jednocześnie służyć jako tankowce, transportowce wojskowe i latające autobusy do ewakuacji czy przerzutu żołnierzy.

Siły Powietrzne RP potwierdziły, że w trybie pilnym chcą kupić dwa samoloty Airbus A330 MRTT. Problem jednak w tym, że im bardziej logicznie wygląda to z perspektywy Brukseli i europejskiego przemysłu, tym więcej pytań pojawia się po stronie zwolenników twardego oparcia się na Stanach Zjednoczonych.

Europa chce w końcu zbudować własne skrzydła

Zwolennicy wyboru Airbusa mówią wprost, że jeśli Europa ma traktować poważnie swoją obronę, musi przestać być wyłącznie klientem amerykańskich koncernów. A330 MRTT lata już w siłach powietrznych wielu sojuszników – m.in. Francji, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz w ramach wspólnej floty NATO MMF – i ma całkiem niezłą historię służby bojowej od Bliskiego Wschodu po Indo-Pacyfik.

Z punktu widzenia Warszawy kuszące są trzy rzeczy.

  • Pieniądze. Tani kredyt z SAFE obniża koszt wejścia w program i pozwala rozłożyć wydatek w czasie na preferencyjnych warunkach, a jednocześnie wprost wspiera europejskie łańcuchy dostaw.
  • Synergia z innymi europejskimi flotami. Jeśli spora część NATO w Europie lata na A330 MRTT, wspólne szkolenia, serwis, zapasy części i kompatybilność procedur robią się po prostu łatwiejsze – szczególnie w scenariuszu, w którym Polska gości na swoich lotniskach samoloty sojuszników.
  • Polityka. Wejście w duży, wyraźnie europejski projekt zakupowy, finansowany z SAFE, byłoby dla rządu sygnałem, że Warszawa nie jest jedynie importerem amerykańskich systemów, ale też poważnym graczem w budowaniu wspólnego potencjału obronnego Unii. To dokładnie ta opowieść, którą od miesięcy buduje gabinet Tuska: więcej Europy, bez zrywania z USA, ale z większym ciężarem po naszej stronie.

Atlantyckie nerwy i logistyka pod USA

Druga strona sporu – politycy i eksperci mocniej przywiązani do osi Warszawa-Waszyngton – widzą w projekcie tankowców niebezpieczny precedens.

Polska w ostatnich latach zamówiła w Stanach Zjednoczonych praktycznie cały korpus kluczowych zdolności: systemy Patriot, wyrzutnie HIMARS, czołgi Abrams, śmigłowce uderzeniowe Apache, a do tego samoloty F-35, które lada moment zaczną realnie wchodzić do służby. Czołówka sprzętu, na którym będziemy opierać odstraszanie, została więc zaprojektowana z myślą o amerykańskich standardach i logistyce.

W tym kontekście wybór KC-46 wydaje się więc naturalniejszy: samolot wprost szyty pod amerykańskie F-35 i F-16, z tym samym ekosystemem części, symulatorów, dokumentacji i szkoleń. Zwolennicy tej opcji podnoszą argument, że spójność floty i łańcuchów logistycznych może być w sytuacji kryzysowej ważniejsza niż możliwość dopisania kolejnej europejskiej flagi do listy użytkowników MRTT.

Dochodzi jeszcze polityka wysokiego szczebla. W sytuacji, w której NATO wciąż w ogromnej mierze opiera się na amerykańskiej parasolce, sygnał kupujemy europejskie, skoro płaci Unia może być odczytany w Waszyngtonie co najmniej jako chłodny prysznic.

SAFE jako wymówka czy szansa? Ryzyko, że technika przegra z polityką

Opozycja już dziś ostrzega, że SAFE może stać się wygodnym pretekstem, żeby podrasować wskaźniki europeizacji zakupów nawet kosztem sprzętu, który lepiej wpisywałby się w rzeczywiste potrzeby armii. Krytycy zauważają, że to Bruksela – poprzez regulaminy i priorytety programu – będzie w praktyce nagradzać jednych producentów i pomijać innych.

Dylemat nie jest nowy. Każdy, kto śledzi europejskie programy obronne, widział już projekty, w których polityczny kompromis wygrywał z czystą efektywnością operacyjną. Z drugiej strony, argument kupujemy tylko według wojskowych wymagań, politykę zostawiamy na potem dawno przestał być w pełni wiarygodny – zbyt wiele zamówień na świecie jest dziś narzędziem budowania sojuszy.

W przypadku tankowców sytuacja jest szczególnie drażliwa, bo mówimy o zdolności, której Polska do tej pory praktycznie nie miała. Pierwszy wybór może więc ustawić cały kierunek rozwoju na dekady – także pod kątem ewentualnego zwiększania floty czy włączania się w kolejne wspólne programy NATO lub UE.

Co tak naprawdę testujemy? Samoloty czy spójność strategii?

Patrząc z boku, spór o to, czy na polskim niebie pojawi się A330 MRTT, czy KC-46, może wydawać się błahy. Będzie to jednak ważny test spójności całej polskiej strategii zbrojeniowej.

Jeśli rząd sięgnie po SAFE i ostatecznie na sto procent zdecyduje się na europejskie tankowce, to wyśle sygnał, że Warszawa poważnie traktuje hasło Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za siebie – w tym także własnym portfelem. Jeśli wybór padnie na konstrukcję amerykańską, Polska pokaże, że nawet przy kuszących unijnych kredytach kluczowe projekty woli trzymać jak najbliżej Waszyngtonu.

Tak czy inaczej, tankowce powietrzne staną się czymś więcej niż kolejną pozycją w Planie Modernizacji Technicznej. Będą pierwszym sprawdzianem, czy deklaracje o dwóch filarach bezpieczeństwa – amerykańskim i europejskim – da się pogodzić w praktyce, czy też na zakupowym zakręcie prędzej czy później trzeba będzie skręcić wyraźnie w jedną stronę.

Marcin Kusz
06.03.2026 06:27
Tagi: Airbusministerstwo obrony narodowejpolskaUnia EuropejskaUSAWojsko
