Nasza armia wreszcie ma rakietowe pazury. Polskie HIMARS w komplecie

HIMARS to sprzęt modułowy – rakiety mogą być dostosowane do różnych celów, od taktycznych po strategiczne, od miękkich (np. samochody dostawcze), po twarde (np. bunkry czy mosty). System jest też stosunkowo lekki i mobilny, co pozwala na szybkie przemieszczanie się i ukrywanie sprzętu przed kontratakiem.