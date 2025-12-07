Logo
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu

Polska firma PZL Defence pokazała system, który przypomina pancerne klocki dla dorosłych. Ich modułowe schrony SMOL można złożyć błyskawicznie, a konstrukcja zapewnia pełną odporność na falę uderzeniową, ostrzał artyleryjski i odłamki.

Bogdan Stech
Nowe przepisy dotyczące ochrony ludności sprawiły, że samorządy w całej Polsce stanęły przed bardzo konkretnym wyzwaniem: gdzie schować ludzi w sytuacji kryzysowej? Ustawa nakłada na gminy obowiązek zapewnienia miejsc doraźnego ukrycia, ale przygotowanie klasycznego schronu to inwestycja na miesiące, jeśli nie lata.

Właśnie w tę lukę postanowiła wejść polska firma PZL Defence, prezentując system SMOL, System Modułowej Ochrony Ludności.

Schron, który przyjeżdża (prawie) gotowy

Największą innowacją, jaką wprowadza SMOL, jest całkowita rezygnacja z klasycznego podejścia do budowy. Zamiast szalunków i zbrojeń, mamy tu gotowe, kompozytowe pierścienie. Działa to trochę jak system modułowy znany z klocków LEGO, tylko w znacznie większej skali i o nieporównywalnie większej wytrzymałości.

Pierścienie te montuje się bezpośrednio na gruncie, bez konieczności wykonywania fundamentów, łącząc je ze sobą w tunel o dowolnej długości.

Producent deklaruje, że montaż konstrukcji schronienia dla 25 osób zajmuje zaledwie dwie godziny. To czas, w którym tradycyjna ekipa budowlana ledwo zdążyłaby rozstawić ogrodzenie placu budowy. Co więcej, system jest skalowalny. Gmina potrzebuje małego punktu dla kilku osób przy przystanku autobusowym? Nie ma problemu. Potrzeba potężnej budowli ochronnej dla 500 mieszkańców? Wystarczy dołożyć więcej modułów.

Technologia z wojska, ale dla cywili

Jak zapewnia producent schrony SMOL to rozwiązanie opracowane przez specjalistów z doświadczeniem w zakresie infrastruktury krytycznej i obrony cywilnej, z zachowaniem standardów konstrukcji wojskowych. SMOL stanowi cywilne rozwinięcie innowacyjnej technologii budowy kompozytowych obiektów ochronnych pod nazwą PSMO Warszawa. 

Dane techniczne SMOL robią wrażenie. System został przebadany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU), który potwierdził jego odporność na falę nadciśnienia powstałą w wyniku wybuchu ładunku o masie 12 kg TNT. Ponadto system został również przebadany pod kątem odporności na ostrzał z broni do kalibru 14,5 ×114 API (potężne karabiny maszynowe z amunicją do przebijania pancerza) oraz odłamku pocisku artyleryjskiego kalibru 155 mm.

Nowe przepisy sprawiają, że gminy pilnie potrzebują rozwiązań skalowalnych i możliwych do szybkiego wdrożenia. Nasz system schronowy odpowiada dokładnie na te potrzeby – to polska technologia oparta na standardach wojskowych, ale zaprojektowana tak, aby mogła zostać natychmiast wykorzystana przez samorządy w pełnej zgodności z obowiązującymi procedurami – mówi Maciej Borecki, prezes zarządu PZL Defence S.A.

Schrony na miarę nowych czasów

Choć nazwa sugeruje ochronę ludności, modułowa natura systemu otwiera przed nim znacznie szersze zastosowania. W dobie wojny hybrydowej równie ważne, jak życie ludzkie jest bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej.

Te same moduły, które chronią mieszkańców, mogą w mgnieniu oka stać się mobilnym centrum zarządzania kryzysowego, tymczasowym magazynem obrony cywilnej czy bezpiecznym schronieniem dla cennych agregatów prądotwórczych i magazynów energii.

SMOL jest przykładem tego, jak może wyglądać współczesna infrastruktura ochronna: lekka, mobilna, skalowalna i oparta na wojskowych standardach.

Bogdan Stech
07.12.2025 16:10
Tagi: schronywojna
