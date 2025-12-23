Logo
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie

Ponad tysiąc podejrzanych dronów w rok. W Berlinie uruchamiają całodobowe centrum antydronowe, by chronić infrastrukturę krytyczną.

Marcin Kusz
Niemcy uruchamiają całodobowe centrum antydronowe
Tylko od początku roku odnotowano ponad tysiąc przelotów dronów, które wzbudziły poważne wątpliwości służb. Problem nie dotyczy pojedynczych pilotów-amatorów, ale serii zdarzeń powtarzających się w tych samych, wrażliwych miejscach.

Bezzałogowce najczęściej pojawiały się nad obiektami, które każdy planujący sabotaż chciałby poznać jak najlepiej – terenami wojskowymi, lotniskami, portami, zakładami zbrojeniowymi czy inną infrastrukturą krytyczną. W wielu przypadkach nie udało się ustalić, kto sterował maszynami, co tylko wzmocniło podejrzenia, że w tle mogą stać obce służby lub grupy działające na ich zlecenie.

Berlin uruchamia centrum antydronowe

Seria incydentów doprowadziła do decyzji, by utworzyć stały, działający przez całą dobę ośrodek koordynujący walkę z dronami. Tak powstało Wspólne Centrum Obrony przed Dronami z siedzibą w Berlinie.

Nowa struktura ma pełnić funkcję nerwu centralnego: zbierać informacje z różnych części kraju, analizować je w czasie zbliżonym do rzeczywistego i natychmiast przekazywać polecenia jednostkom w terenie. Chodzi nie tylko o wykrywanie podejrzanych obiektów, lecz także o szybkie analizowanie zaistniałych incydentów i łączenie ich z innymi.

Minister spraw wewnętrznych podczas inauguracji pracy centrum mówił wprost o wzroście zagrożeń hybrydowych. Drony stały się narzędziem, którym można szpiegować, testować obronę, a w skrajnym scenariuszu – przygotowywać warunki pod sabotaż. Całodobowy system ma skrócić czas reakcji z godzin do minut i dać służbom wspólny obraz sytuacji w powietrzu.

Oddział antydronowy z AI i dronami przechwytującymi

Na samym centrum się jednak nie kończy. Równolegle wystartował specjalny policyjny oddział do walki z dronami, który docelowo ma liczyć około 130 funkcjonariuszy. Jednostka będzie rozmieszczona przede wszystkim w newralgicznych punktach: przy lotniskach, w rejonie strategicznych obiektów w Berlinie oraz innych kluczowych lokalizacjach.

Do dyspozycji oddziału mają trafić systemy zakłócające łączność i nawigację bezzałogowców, które będą wspierane analizą z użyciem algorytmów AI. W razie potrzeby do akcji będą mogły ruszyć drony przechwytujące, zaprojektowane tak, by bezpośrednio obezwładniać obce maszyny w powietrzu.

Przypomnijmy, że jesienią tego roku drony kilkukrotnie zakłóciły pracę dużych niemieckich lotnisk, m.in. w Hanowerze, Berlinie i Monachium, wymuszając przekierowania i opóźnienia. Każdy taki incydent oznacza realne koszty i pokazuje, jak łatwo sparaliżować kluczowe węzły transportowe przy użyciu relatywnie taniej technologii.

Cień obcych służb nad europejskim niebem

Niemieckie służby otwarcie przyznają, że część incydentów może mieć źródło poza granicami państwa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że niektóre drony startowały z jednostek pływających, które są wiązane z tzw. flotą cieni – siecią statków wykorzystywanych przez Rosję w sposób nieprzejrzysty, między innymi do omijania sankcji.

To oznacza, że problem dronów nie kończy się jedynie na kontrolowaniu własnej przestrzeni powietrznej. Pojawia się pytanie, czy i w jaki sposób państwo może neutralizować zagrożenie u jego źródła, także poza swoimi granicami. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział zmiany w prawie, które mają umożliwić działania wymierzone w infrastrukturę agresora również poza terytorium państwa, jeśli będzie to konieczne dla bezpieczeństwa kraju.

Marcin Kusz
23.12.2025 06:31
Tagi: DronyDrony wojskoweNiemcyWojsko
