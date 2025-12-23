Uruchamiają centrum antydronowe. Robi się naprawdę groźnie
Ponad tysiąc podejrzanych dronów w rok. W Berlinie uruchamiają całodobowe centrum antydronowe, by chronić infrastrukturę krytyczną.
Tylko od początku roku odnotowano ponad tysiąc przelotów dronów, które wzbudziły poważne wątpliwości służb. Problem nie dotyczy pojedynczych pilotów-amatorów, ale serii zdarzeń powtarzających się w tych samych, wrażliwych miejscach.
Bezzałogowce najczęściej pojawiały się nad obiektami, które każdy planujący sabotaż chciałby poznać jak najlepiej – terenami wojskowymi, lotniskami, portami, zakładami zbrojeniowymi czy inną infrastrukturą krytyczną. W wielu przypadkach nie udało się ustalić, kto sterował maszynami, co tylko wzmocniło podejrzenia, że w tle mogą stać obce służby lub grupy działające na ich zlecenie.
Berlin uruchamia centrum antydronowe
Seria incydentów doprowadziła do decyzji, by utworzyć stały, działający przez całą dobę ośrodek koordynujący walkę z dronami. Tak powstało Wspólne Centrum Obrony przed Dronami z siedzibą w Berlinie.
Nowa struktura ma pełnić funkcję nerwu centralnego: zbierać informacje z różnych części kraju, analizować je w czasie zbliżonym do rzeczywistego i natychmiast przekazywać polecenia jednostkom w terenie. Chodzi nie tylko o wykrywanie podejrzanych obiektów, lecz także o szybkie analizowanie zaistniałych incydentów i łączenie ich z innymi.
Minister spraw wewnętrznych podczas inauguracji pracy centrum mówił wprost o wzroście zagrożeń hybrydowych. Drony stały się narzędziem, którym można szpiegować, testować obronę, a w skrajnym scenariuszu – przygotowywać warunki pod sabotaż. Całodobowy system ma skrócić czas reakcji z godzin do minut i dać służbom wspólny obraz sytuacji w powietrzu.
Oddział antydronowy z AI i dronami przechwytującymi
Na samym centrum się jednak nie kończy. Równolegle wystartował specjalny policyjny oddział do walki z dronami, który docelowo ma liczyć około 130 funkcjonariuszy. Jednostka będzie rozmieszczona przede wszystkim w newralgicznych punktach: przy lotniskach, w rejonie strategicznych obiektów w Berlinie oraz innych kluczowych lokalizacjach.
Do dyspozycji oddziału mają trafić systemy zakłócające łączność i nawigację bezzałogowców, które będą wspierane analizą z użyciem algorytmów AI. W razie potrzeby do akcji będą mogły ruszyć drony przechwytujące, zaprojektowane tak, by bezpośrednio obezwładniać obce maszyny w powietrzu.
Przypomnijmy, że jesienią tego roku drony kilkukrotnie zakłóciły pracę dużych niemieckich lotnisk, m.in. w Hanowerze, Berlinie i Monachium, wymuszając przekierowania i opóźnienia. Każdy taki incydent oznacza realne koszty i pokazuje, jak łatwo sparaliżować kluczowe węzły transportowe przy użyciu relatywnie taniej technologii.
Cień obcych służb nad europejskim niebem
Niemieckie służby otwarcie przyznają, że część incydentów może mieć źródło poza granicami państwa. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że niektóre drony startowały z jednostek pływających, które są wiązane z tzw. flotą cieni – siecią statków wykorzystywanych przez Rosję w sposób nieprzejrzysty, między innymi do omijania sankcji.
To oznacza, że problem dronów nie kończy się jedynie na kontrolowaniu własnej przestrzeni powietrznej. Pojawia się pytanie, czy i w jaki sposób państwo może neutralizować zagrożenie u jego źródła, także poza swoimi granicami. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zapowiedział zmiany w prawie, które mają umożliwić działania wymierzone w infrastrukturę agresora również poza terytorium państwa, jeśli będzie to konieczne dla bezpieczeństwa kraju.
