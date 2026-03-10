Ekran 120 Hz w telefonie. Prawda czy marketingowa sztuczka?

Ładowanie...

Jedną z największych zmian w smartfonach, która znacząco zmieniła nasze mobilne urządzenia w ciągu ostatnich kilku lat jest podwyższona częstotliwość odświeżania. Wcześniej telefony oferowały podstawowe 60 Hz. W monitorach komputerowych wyższe wartości typu 144 Hz stawały się standardem już wcześniej, ale twórcy smartfonów to podłapali. To jednak nie tylko marketingowa sztuczka, a faktyczne ulepszenie.

REKLAMA

Na początku trzeba poznać różnice między FPS a Hz

FPS-y (ramki obrazowe wyświetlane w jednej minucie) i herce ekranu są ze sobą połączone, ale to dwie zupełnie inne kwestie. Herc odnosi się do liczby odświeżeń obrazu przez ekran w jednej sekundzie. Zasada jest taka, że im większa liczba, tym płynniejszy obraz dostajemy.

Ekrany w elektronice użytkowej korzystają z wielu różnych poziomów odświeżania. Bazowa wartość to 60 Hz. Przekroczenie tej bariery sprawia, że obraz staje się płynniejszy. Na rynku znajdziemy też smartfony z wyświetlaczami o częstotliwości 90 Hz, 120, czy 144 Hz. Ogromną różnicę w płynności zauważymy po przejściu z 60 na 90 Hz. Między 90 a 120 Hz też jest bardzo widoczne. Im wyższa wartość, tym trudniej zauważyć ulepszenie.

Natomiast FPS-y to liczba klatek obrazowych wygenerowanych przez układ graficzny telefonu. Zasada jest taka, że im większa liczba kl./s, tym wyższa płynność. Aby zauważyć wyższe wartości, potrzebujemy jednak wyświetlacza o wyższym odświeżeniu. Czyli nawet jeśli nasze urządzenie jest w stanie wyświetlić w grze 120 FPS, a ekran jest ograniczony do 60 Hz, nie dostrzeżemy różnicy między grą odtwarzaną w stałych 60 FPS.

Liczba FPS i herców musi być taka sama, aby telefon mógł wyświetlić możliwie najbardziej płynny obraz.

Gdzie jesteśmy w stanie zauważyć 120 FPS? Nie tylko gry

Wyższe liczby klatek na sekundę przede wszystkim są domeną gier komputerowych. 120-hercowy ekran wykorzystamy np. w grach, które nasz telefon jest w stanie wyświetlić w 120 kl./s. Sama gra musi również obsługiwać wyższe wartości. W tym celu zaleca się korzystać z bardziej zaawansowanych telefonów z najlepszymi procesorami typu Snapdragon 8 Elite Gen 5 czy 8 Elite.

Tak naprawdę z podwyższonej częstotliwości 120 Hz jesteśmy w stanie skorzystać także w systemie operacyjnym i innych codziennych aplikacjach. Jeśli tylko telefon został wyposażony w ekran o takim odświeżaniu, wyższą płynność spotkamy podczas nawigacji po systemie czy przewijania stron internetowych w przeglądarce.

Czytaj też:

Adaptacyjna częstotliwość odświeżania jest kluczowa

W nowoczesnych smartfonach znajdziemy wyświetlacze o zmiennej częstotliwości odświeżaniu do 120 Hz. Jest to możliwe dzięki ekranom LTPO pracujących w zakresie od 1 do 120 Hz, które dynamicznie zmieniają wartość odświeżania w zależności od wyświetlanych treści. W momencie wyświetlania statycznych obrazów - np. strony, której nie przewijamy ekran może obniżyć częstotliwość do 1 Hz. Jeśli będziemy ją chcieli przewinąć, załącza się wyższa wartość typu 90 lub 120 Hz.

Podobnie działa to w filmach. Jeśli wideo jest ograniczone do 30 lub 60 FPS, ekran dostosowuje częstotliwość do 30 bądź 60 Hz. W mniej zaawansowanych telefonach adaptacyjna częstotliwość jest ograniczona do mniejszego zakresu i kilku poziomów typu 24, 60, 90 czy 120 Hz.

Wyższa częstotliwość odświeżania zużywa więcej energii

Zasadniczą wadą podwyższonej częstotliwości odświeżania ekranu jest wyższa konsumpcja energii. Większa wartości typu 90, 120 czy 144 Hz wiąże się z większym poborem mocy w porównaniu do standardowego poziomu 60 Hz. Jeśli zależy nam na możliwie najdłuższym czasie pracy na baterii telefonu można zablokować częstotliwość do niższego poziomu. Nie bez powodu uruchomienie trybu oszczędzania energii ustawia wartość na podstawowe 60 Hz.

Nowoczesne ekrany LTPO o wyższych poziomach zmienności częstotliwości oferują lepszą energooszczędność dzięki szerokiemu zakresowi odświeżania. Mimo wszystko nawet w smartfonach z najbardziej zaawansowanymi wyświetlaczami wpływ wyższej płynności ekranu na baterię jest zauważalny.

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Obrazek główny: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

REKLAMA

Albert Żurek 10.03.2026 13:49

Ładowanie...