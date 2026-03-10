REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Napaleni użytkownicy ChataGPT muszą poczekać. OpenAI mówi, dlaczego

Tryb dla dorosłych w ChatGPT nie pojawi się tak szybko, jak zapowiadano. OpenAI potwierdza opóźnienie i tłumaczy, że priorytetem są teraz ulepszenia inteligencji oraz personalizacji chatbota.

Malwina Kuśmierek
Tryb dla dorosłych w ChatGPT zostaje odłożony na później
REKLAMA

Tryb dla dorosłych to jedna z najbardziej kontrowersyjnych funkcji, jakie mają trafić do ChataGPT. Jak można wywnioskować z nazwy, tryb pozwoli dorosłym użytkownikom na prowadzenie konwersacji o tematyce nieprzeznaczonej dla osób niepełnoletnich - w tym także erotycznej. Wygląda jednak na to, że użytkownicy liczący na bardziej "pikantne" rozmowy z chatbotem będą musieli uzbroić się w cierpliwość. OpenAI potwierdziło bowiem, że pomimo licznych zapowiedzi premiery, prace nad tzw. adult mode zostały odsunięte w czasie.

REKLAMA

Tryb dla dorosłych w ChatGPT zostaje odłożony na później

Informację o opóźnieniu przekazał rzecznik firmy w rozmowie z blogerem Alexem Heathem. Jak wyjaśniono, decyzja nie wynika z problemów technicznych czy regulacyjnych, lecz z przesunięcia priorytetów rozwojowych.

- Przesuwamy premierę trybu dla dorosłych, aby skupić się na rzeczach, które mają wyższy priorytet dla większej liczby użytkowników - przekazał przedstawiciel OpenAI.

Tymi priorytetami mają być m.in. poprawa inteligencji modelu, rozwój jego "osobowości", lepsza personalizacja oraz bardziej proaktywne działanie asystenta. To ma się przełożyć na lepsze rozumienie kontekstu rozmowy, dopasowywanie stylu odpowiedzi do użytkownika i aktywniejsze wspieranie go w codziennych zadaniach.

Mimo to rzecznik OpenAI zadeklarował, że tryb dla dorosłych trafi do użytkowników - jego wdrożenie "zajmie więcej czasu".

OO trybie dla dorosłych zrobiło się głośno w październiku 2025 r., kiedy prezes OpenAI, Sam Altman, zapowiedział zmiany w podejściu firmy do ograniczeń treści generowanych przez ChatGPT. W serii wpisów w serwisie X tłumaczył, że wraz z wprowadzeniem bardziej zaawansowanych mechanizmów weryfikacji wieku możliwe będzie częściowe poluzowanie restrykcji.

Altman mówił wtedy o zasadzie "traktowania dorosłych jak dorosłych". W praktyce miało to oznaczać dopuszczenie m.in. erotyki generowanej przez AI, ale wyłącznie dla zweryfikowanych pełnoletnich użytkowników. Początkowo firma sugerowała, że funkcja może pojawić się jeszcze w grudniu 2025 r. Podczas późniejszego briefingu przedstawiciel OpenAI wskazał z kolei pierwszy kwartał 2026 r. jako bardziej prawdopodobny termin premiery.

Pierwszy kwartał 2026 r. dobiega jednak końca, a zapowiedź opóźnienia nie przyniosła nam nowej daty premiery trybu dla dorosłych. Dlatego czas do jego oficjalnego wydania liczyłabym w tygodniach, o ile nie miesiącach - i to nawet pomimo faktu, że aplikacja ChataGPT wydaje się być gotowa na nowy tryb.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie główne: Bangla press / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
10.03.2026 09:43
Tagi: ChatbotChatGPTOpenAI
Najnowsze
9:04
Mówią, że są pracownikami banku i mają dowód. Uwierzysz, masz problem
Aktualizacja: 2026-03-10T09:04:51+01:00
8:50
Tak działa Watch GT Runner 2. Zegarek podpowie ci, jak biegać
Aktualizacja: 2026-03-10T08:50:44+01:00
8:42
Kapitalna funkcja Galaxy S26 trafi do starszych telefonów? Chcę ją
Aktualizacja: 2026-03-10T08:42:08+01:00
7:46
Apple ma gotowy sprzęt, ale nie może go sprzedać. Zabytek blokuje premierę
Aktualizacja: 2026-03-10T07:46:55+01:00
7:03
Ktoś kupił robota w cenie auta i zaczepia ludzi. Nowy bohater polskiego TikToka
Aktualizacja: 2026-03-10T07:03:38+01:00
6:20
Samsung zabetonował rynek telewizorów. "20 lat nieprzerwanego zwyciężania"
Aktualizacja: 2026-03-10T06:20:00+01:00
6:15
Czy dron może sam wybrać cel? Sprawdzamy granice nowej technologii na wojnie
Aktualizacja: 2026-03-10T06:15:00+01:00
6:10
Czajniki elektryczne kontra indukcyjne: który szybszy i tańszy w 2026 roku?
Aktualizacja: 2026-03-10T06:10:00+01:00
6:05
Burza słoneczna nie spali telefonu. Ale może wyłączyć świat
Aktualizacja: 2026-03-10T06:05:00+01:00
6:00
Galaxy S26 Ultra robi wrażenie wytrzymałością. Ekran się nie poddał
Aktualizacja: 2026-03-10T06:00:00+01:00
21:52
Apple wrzucił do śmietnika 15 urządzeń. To idealna okazja dla ciebie
Aktualizacja: 2026-03-09T21:52:30+01:00
21:41
Legion Go wreszcie będzie wygodny. Lenovo naprawia największy błąd
Aktualizacja: 2026-03-09T21:41:43+01:00
20:56
Najwydajniejsze laptopy to te ze Snapdragonem? Ale się porobiło
Aktualizacja: 2026-03-09T20:56:21+01:00
20:03
MacBook Air M1 w szalonej promocji. MacBook Neo postawiony pod ścianą
Aktualizacja: 2026-03-09T20:03:18+01:00
19:45
Telewizor QLED bez powłoki QLED? Koniec wprowadzania w błąd
Aktualizacja: 2026-03-09T19:45:42+01:00
19:19
Android 16 ograniczy Chrome na twoim telefonie. Google każe ci wybierać
Aktualizacja: 2026-03-09T19:19:01+01:00
18:34
Samsung chce nam wejść na nosy. Telefon może zostać w kieszeni
Aktualizacja: 2026-03-09T18:34:00+01:00
17:55
Europa stawia na telefony z Linuxem. Poważnie
Aktualizacja: 2026-03-09T17:55:24+01:00
17:24
iPhone 18e gotowy rok przed premierą. To dobra i zła wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-09T17:24:27+01:00
16:43
Microsoft odpalił potężny pakiet nowości. Będzie lżej, jeśli tylko szef kupi
Aktualizacja: 2026-03-09T16:43:50+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA