Napaleni użytkownicy ChataGPT muszą poczekać. OpenAI mówi, dlaczego

Tryb dla dorosłych to jedna z najbardziej kontrowersyjnych funkcji, jakie mają trafić do ChataGPT. Jak można wywnioskować z nazwy, tryb pozwoli dorosłym użytkownikom na prowadzenie konwersacji o tematyce nieprzeznaczonej dla osób niepełnoletnich - w tym także erotycznej. Wygląda jednak na to, że użytkownicy liczący na bardziej "pikantne" rozmowy z chatbotem będą musieli uzbroić się w cierpliwość. OpenAI potwierdziło bowiem, że pomimo licznych zapowiedzi premiery, prace nad tzw. adult mode zostały odsunięte w czasie.

Tryb dla dorosłych w ChatGPT zostaje odłożony na później

Informację o opóźnieniu przekazał rzecznik firmy w rozmowie z blogerem Alexem Heathem. Jak wyjaśniono, decyzja nie wynika z problemów technicznych czy regulacyjnych, lecz z przesunięcia priorytetów rozwojowych.

- Przesuwamy premierę trybu dla dorosłych, aby skupić się na rzeczach, które mają wyższy priorytet dla większej liczby użytkowników - przekazał przedstawiciel OpenAI.

Tymi priorytetami mają być m.in. poprawa inteligencji modelu, rozwój jego "osobowości", lepsza personalizacja oraz bardziej proaktywne działanie asystenta. To ma się przełożyć na lepsze rozumienie kontekstu rozmowy, dopasowywanie stylu odpowiedzi do użytkownika i aktywniejsze wspieranie go w codziennych zadaniach.

Mimo to rzecznik OpenAI zadeklarował, że tryb dla dorosłych trafi do użytkowników - jego wdrożenie "zajmie więcej czasu".

OO trybie dla dorosłych zrobiło się głośno w październiku 2025 r., kiedy prezes OpenAI, Sam Altman, zapowiedział zmiany w podejściu firmy do ograniczeń treści generowanych przez ChatGPT. W serii wpisów w serwisie X tłumaczył, że wraz z wprowadzeniem bardziej zaawansowanych mechanizmów weryfikacji wieku możliwe będzie częściowe poluzowanie restrykcji.

Altman mówił wtedy o zasadzie "traktowania dorosłych jak dorosłych". W praktyce miało to oznaczać dopuszczenie m.in. erotyki generowanej przez AI, ale wyłącznie dla zweryfikowanych pełnoletnich użytkowników. Początkowo firma sugerowała, że funkcja może pojawić się jeszcze w grudniu 2025 r. Podczas późniejszego briefingu przedstawiciel OpenAI wskazał z kolei pierwszy kwartał 2026 r. jako bardziej prawdopodobny termin premiery.

Pierwszy kwartał 2026 r. dobiega jednak końca, a zapowiedź opóźnienia nie przyniosła nam nowej daty premiery trybu dla dorosłych. Dlatego czas do jego oficjalnego wydania liczyłabym w tygodniach, o ile nie miesiącach - i to nawet pomimo faktu, że aplikacja ChataGPT wydaje się być gotowa na nowy tryb.

Zdjęcie główne: Bangla press / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 10.03.2026 09:43

