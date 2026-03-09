REKLAMA
MacBook Air M1 w szalonej promocji. MacBook Neo postawiony pod ścianą

Pojawiła się promocja na MacBooka Air z procesorem M1 w cenie 2499 zł. To taniej niż najnowszy MacBook Neo. Naprawdę trudny wybór.

Albert Żurek
Najnowszy MacBook Neo to obecnie najtańszy komputer ze stajni Apple’a. Sprzęt został wyceniony na 2999 zł za wersję 8/256 GB, a w ofercie dla sektora edukacji można liczyć na jeszcze niższą cenę - 2499 zł. To naprawdę opłacalny sprzęt, ale w nowej promocji pojawiło się coś lepszego.

MacBook Air M1 16/256 GB za 2499 zł to promocja miesiąca

Sklep Lantre uruchomił promocję na MacBooka Air M1. Ten dawno temu wycofany ze sprzedaży sprzęt jest dostępny w cenie 2499 zł. Oferta dotyczy wersji z 16 GB RAM i 256 GB pamięci na dysku SSD. 

Warto jednak się pospieszyć, ponieważ liczba dostępnych egzemplarzy jest mocno ograniczona. Sklep odświeżył zapasy, ale mimo tego laptopy znikają błyskawicznie.

Sprzęt ma na karku już ponad pięć lat - został wprowadzony na rynek w listopadzie 2020 r. To pierwszy w historii - tuż obok MacBooka Pro M1 - laptop Apple’a wyposażony w autorski procesor Apple Silicon oparty na architekturze ARM. Urządzenie pod tym względem przyniosło istną rewolucję, ponieważ zapoczątkowało obecną erę laptopów Apple działających długie godziny na jednym ładowaniu - do 15 godzin.

MacBook Air M1 poza wysoką wydajnością oferuje też smukłą wykonaną z aluminium obudowę o grubości 16 mm oraz niską masę - zaledwie 1,29 kg. W podobnej cenie konkurencja z Windowsem sprzedaje bardzo podstawowe modele. Zazwyczaj wykonane z plastiku, które mimo tego bywają cięższe i grubsze. 

Czytaj też:

MacBook Air M1 za 2499 zł to największy rywal dla MacBooka Neo

Apple ostatnio pokazał i wprowadził do przedsprzedaży swojego pierwszego taniego MacBooka Neo w cenie 2999 zł lub 2499 zł dla sektora edukacyjnego. Urządzenie jest dostępne w regularnej ofercie zarówno u Apple’a, jak i innych popularnych sklepach z elektroniką. Nowy model zatem wyróżnia się lepszą dostępnością w porównaniu ze starym Air, którego kupimy w nielicznych sieciach sprzedaży.

Natomiast MacBook Air M1 w promocji ma kilka zasadniczych przewag nad nowym tanim laptopem Apple. Są to:

  • wyższa pamięć operacyjna - 16 GB kontra 8 GB w MacBook Neo;
  • podświetlana klawiatura,
  • czytnik linii papilarnych w podstawie (w Neo dostępna w wyższej wersji 512 GB);
  • dwa porty Thunderbolt 3 (40 Gb/s) z obsługą jednego wyświetlacza 6K przy 60 Hz zamiast porty USB 3 i USB 2;
  • ekran 13,3 cala o wyższej rozdzielczości 2560 × 1660 pikseli zamiast 13 cali 2408 × 1506 pikseli z MacBooka Neo;
  • dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu - 15 godz. przeglądania internetu kontra 11 godz. w modelu Neo;
  • zasilacz sieciowy w zestawie.

MacBook Neo z kolei wygrywa jasnością ekranu na poziomie 500 zamiast 400 nitów w MacBooku Air M1 oraz nowocześniejszą, smuklejszą, lżejszą obudową. Który laptop będzie wydajniejszy? Z pierwszych testów wynika, że MacBook Neo z czipem A18 Pro wyciągniętym z telefonu jest trochę szybszy. W wielu zadaniach jednak 8 GB pamięci operacyjnej może stanowić większy problem. 16 GB pozwala na wykonanie większej liczby zadań jednocześnie. 

Osobiście wolałbym wybrać starszy model z 16 GB RAM w cenie 2499 zł niż kupować MacBooka Neo za 2499 lub 2999 zł w zależności od oferty. 

Albert Żurek
09.03.2026
