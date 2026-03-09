Chciał pokazać, jak wygląda kontrola na lotnisku. Czeka go surowa kara

Ładowanie...

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o niecodziennym incydencie, do którego doszło pod koniec stycznia w Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa Terminala AB na warszawskim lotnisku Okęcie. Okazało się, że mężczyzna, mieszkaniec Warszawy, filmował przebieg kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu. Wszystko dało się śledzić na żywo na jednej z platform.

Jak relacjonuje Straż Graniczna, mężczyzna posiadał kamerę nasobną, którą podczas kontroli włożył do kuwety przeznaczonej na przedmioty poddawane prześwietleniu. Urządzenie pozostało włączone również w trakcie przejazdu przez skaner RTG.

Nagranie zostało zauważone i zabezpieczone przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo portu lotniczego. Materiał następnie przekazano o dalszego procedowania funkcjonariuszom z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie. Dzięki temu funkcjonariusze ustalili tożsamość autora transmisji i wezwali go do stawiennictwa w placówce - relacjonuje Straż Graniczna.

Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Jak sam tłumaczył, relację prowadził z myślą o… widzach.

Transmisję na żywo śledziło 600 osób

Pokazanie kontroli od środka może wydawać się atrakcyjną treścią, ale Straż Graniczna przypomina, że nagrywanie, fotografowanie, publikowanie w internecie materiałów ze stref objętych kontrolą bezpieczeństwa na lotniskach jest zabronione.

Platformy streamingowe i media społecznościowe są monitorowane przez odpowiednie służby, a osoby naruszające przepisy w obszarach infrastruktury krytycznej muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi – zaznacza SG.

Za popełnione wykroczenie na mieszkańca Warszawy nałożono karę grzywny w wysokości 3 tys. zł.

Lotnisko Chopina zaapelowało o odpowiedzialne zachowanie na lotnisku. Chociaż władze portu cieszą się z "materiałów edukacyjnych i popularyzujących podróżowanie", to muszą powstawać zgodnie z przepisami. Przypomniano, że na terenie lotniska nie wolno nagrywać i fotografować stref kontroli bezpieczeństwa, czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych oraz punktów kontroli bezpieczeństwa oraz stanowisk kontroli dokumentów.

Lotniska mają też problem z żartownisiami

Zdarza się, że podróżni mają zbyt dobry humor i podczas kontroli opowiadają o zakazanych przedmiotach, które rzekomo znajdują się w ich bagażu. Pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo nie mogą zlekceważyć takich sygnałów, nawet jeśli intencje nie są złe.

- Traktujemy wypowiadane groźby wyłącznie poważnie, a każdy sygnał o możliwości stworzenia zagrożenia jest natychmiast sprawdzany. Wiąże się to z wszczęciem odpowiednich procedur, a co za tym idzie może wpłynąć na zakłócenia pracy portu lotniczego, opóźnienia odlotów, jak również sankcjami w postaci nałożenia mandatu karnego i utraty biletu lotniczego – przypominała Straż Graniczna.

Dla jednych chwile przed podróżą to okres bardzo stresujący, a kontrola jest źródłem nerwów. I nie zmienia faktu, że pasażer nie ma czego się obawiać – nikt nie chce, żeby akurat przy nim coś zapiszczało. Nowoczesne skanery coraz częściej eliminują takie sytuacje, ale u niektórych proces i tak przyspiesza bicie serca.

A tymczasem inni gwiżdżą na bezpieczeństwo i albo głupio żartują, albo uznają, że to świetna okazja do przeprowadzenia transmisji na żywo.

Adam Bednarek 09.03.2026 13:36

