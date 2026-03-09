Masz PS5? Możliwe, że za gry zapłacisz więcej niż inni

Ładowanie...

Jeśli posiadasz konsolę PS5 lub PS4, być może zauważyłeś, że niektóre gry w sklepie PlayStation Store mają różne ceny w porównaniu do tego, co Sony oferuje twoim znajomym lub rodzinie. I niestety nie, to nie błąd - to efekt testu prowadzonego przez japoński koncern. Testu, który prawdopodobnie przeistoczy się w stały element PlayStation Store.

Dynamiczne ceny gier w PlayStation Store mogą zmienić sposób polowania na okazje

Jak wynika z ustaleń PSprices - serwisu monitorującego ceny gier na Playstation, Sony prowadzi eksperyment z tzw. dynamicznym ustalaniem cen. Oznacza to, że ta sama gra może być wyświetlana w innej cenie w zależności od użytkownika, który przegląda ofertę sklepu. Eksperyment polega na klasycznych testach A/B. Część graczy trafia do grupy kontrolnej i widzi standardową cenę gry, podczas gdy inni mogą otrzymać ofertę z dodatkowym rabatem. Sony sprawdza w ten sposób, jak różne ceny wpływają na decyzje zakupowe.

Według danych PSprices test trwa od co najmniej kilku miesięcy i w tym czasie wyraźnie się rozrósł. Początkowo obejmował kilkadziesiąt tytułów, ale obecnie dotyczy już ponad 150 gier dostępnych w PlayStation Store w 68 regionach świata.

Co ważne, w eksperymencie znalazły się nie tylko produkcje zewnętrznych wydawców. Sony testuje dynamiczne ceny także na własnych, dużych tytułach. Wśród gier objętych eksperymentem pojawiły się m.in.:

Helldivers 2

God of War Ragnarök

Marvel’s Spider-Man 2

Gran Turismo 7

The Last of Us Part II Remastered

Użytkownicy biorący udział w teście zazwyczaj widzą o 10-12 proc. niższe ceny gier w porównaniu do standardowych cen w Playstation Store.

W przypadku gier innych wydawców takich jak Rockstar Games czy 2K, obniżki cen potrafiły sięgać nawet 17 proc.

Testy Sony nie ograniczają się jedynie do ceny bazowej gier. Firma sprawdza również możliwość personalizowania promocji. Przykładowo podczas jednej z wyprzedaży część użytkowników widziała 25-procentową zniżkę na Helldivers 2, podczas gdy inni otrzymali aż 56-procentowy rabat na ten sam tytuł. Oznacza to, że w przyszłości promocje w PlayStation Store mogą być bardziej dopasowane do konkretnego użytkownika, a nie identyczne dla wszystkich graczy.

Eksperyment może stanowić część planu Sony na rozszerzenie monetyzacji ekosystemu PlayStation. Firma od pewnego czasu szuka sposobów na zwiększenie przychodów z istniejącej bazy użytkowników, zwłaszcza w okresie wolniejszej sprzedaży sprzętu. Dla części graczy oznaczają dodatkową zachętę do zakupu dzięki rabatom. Jednocześnie pozwalają firmie sprawdzać, jaką maksymalną cenę użytkownicy są gotowi zapłacić za konkretny tytuł.

Sony jak dotąd nie skomentowało publicznie informacji o eksperymencie. Jeśli jednak testy okażą się skuteczne, PlayStation Store może w przyszłości odejść od jednej, uniwersalnej ceny gier - na rzecz ofert dopasowanych do konkretnego gracza.

Malwina Kuśmierek 09.03.2026 10:07

