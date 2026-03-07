Wielki pojedynek trzech konsol. Oto co wiemy

Ładowanie...

PlayStation 6, Xbox Helix i Steam Machine to trzy zupełnie różne odpowiedzi na jedno pytanie: jak wygląda przyszłość grania w salonie?

Sony idzie sprawdzoną drogą. PlayStation 6 to ewolucja, nie rewolucja - firma ponownie współpracuje z AMD w ramach partnerstwa o nazwie kodowej Project Amethyst. PlayStation wspólnie z AMD oficjalnie zdążyło już potwierdzić trzy kluczowe technologie: Neural Arrays (współpraca bloków obliczeniowych GPU w celu efektywniejszego przetwarzania AI), Radiance Cores (dedykowany sprzęt do ray tracingu i path tracingu w czasie rzeczywistym) oraz Universal Compression (redukcja zapotrzebowania na przepustowość pamięci). Główny projektant konsol PlayStation, Mark Cerny, przyznał, że technologie „istnieją na razie tylko w symulacji”, ale jest „podekscytowany perspektywą przeniesienia ich na przyszłą konsolę za kilka lat”. Tyle że te „kilka lat” może oznaczać naprawdę sporo - istnieje duże prawdopodobieństwo, iż premiera PS6 nastąpi po 2028 r., a pojawiają się plotki o przesunięciu nawet na 2029 r., głównie z powodu kryzysu na rynku RAM-u.

Microsoft poszedł w zupełnie innym kierunku. Nowa szefowa Xboksa, Asha Sharma, potwierdziła istnienie projektu o nazwie kodowej Project Helix, określając go jako „konsolę nowej generacji, która będzie liderem wydajności i pozwoli grać w gry Xbox i PC". To zdanie jest kluczowe - „gry PC" oznacza, że nowy Xbox będzie hybrydą konsoli i komputera, z dostępem do Steama, Epic Games Store i prawdopodobnie GOG-a, a całość ma działać pod kontrolą Windowsa. Spekulatywne specyfikacje mówią o 11-rdzeniowym CPU (3 rdzenie Zen 6 + 8 rdzeni Zen 6c), 68 blokach obliczeniowych RDNA 5, aż 48 GB pamięci GDDR7 na 192-bitowej szynie i litografii TSMC 3 nm. Cel? Natywne 4K przy 120 FPS i dwukrotnie wyższa wydajność od PS5 Pro. Problem? Szacowana cena - jeszcze sprzed kryzysu pamięci - to od 3500 do nawet 5500 zł. Premiera jest planowana na listopad 2027.

Valve Steam Machine

A potem jest Valve. Steam Machine to zupełnie nowy gracz na rynku konsolowym, choć z potężnym zapleczem w postaci platformy Steam i doświadczeniem zdobytym na Steam Decku. W środku siedzi pół-niestandardowy układ AMD z 6-rdzeniowym CPU Zen 4 (do 4,8 GHz, zaledwie 30 W TDP) i GPU RDNA 3 z 28 blokami CU (taktowanie 2,45 GHz, 110 W TDP), 16 GB DDR5 plus 8 GB GDDR6 VRAM. Wydajnościowo to okolice desktopowego RTX-a 4060 czy mobilnego RX 7600M XT - sześciokrotnie więcej mocy niż Steam Deck. Valve celuje w 4K przy 60 FPS z pomocą FSR i obsługuje ray tracing. Całość pracuje pod SteamOS-em, a więc bez opłat za Windowsa i z dostępem do całej biblioteki Steama poprzez mechanizm Proton. Miała trafić do sprzedaży w Q1 2026. Nie trafiła. Valve obiecuje, że uda się ją wprowadzić na rynek w tym roku.

Spójrzmy na chwilę za siebie, bo to ważne

PlayStation 5 to komercyjny sukces, ale nie bezproblemowy. Do końca grudnia Sony wprowadziło na rynek 92,2 mln egzemplarzy PS5 - tempo porównywalne z PS4, choć lekko za nim (o 2,2 mln sztuk w analogicznym okresie). Serwis PlayStation Network notuje 132 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Solidnie, ale trend jest spadkowy - w Q4 2025 wprowadzono 8 mln konsol, o 1,5 mln mniej niż rok wcześniej.

Xbox Series X|S to natomiast historia porażki. Konsola sprzedała się w ok. 33-34 mln egzemplarzy, co daje jej raptem 30 proc. rynku wobec 70 proc. PlayStation. Co gorsza, to wynik o 19 proc. gorszy niż Xbox One w analogicznym momencie cyklu życia - a Xbox One uchodził za rozczarowanie. W ubiegłym roku sprzedaż Xbox Series spadła o 45 proc. rok do roku, a w Wielkiej Brytanii aż o 39 proc., co dało „najgorszy rok w historii Xboksa”. Microsoft sam przyłożył rękę do tego stanu rzeczy, systematycznie podnosząc ceny i przenosząc swoje gry na inne platformy - w tym PlayStation i PC. Strategia „Xbox wszędzie” mogła mieć sens jako wizja ekosystemowa, ale z perspektywy sprzedaży sprzętu okazała się zabójcza.

Microsoft Xbox Series X

Valve jako producent sprzętu jest zupełnie nową siłą. Steam Deck - ich pierwszy poważny hardware gamingowy - sprzedał się w szacunkowo 3,7-4 mln egzemplarzy do początku ubiegłego roku. To kropla w morzu w porównaniu z konsolami Sony czy Nintendo (Switch sprzedał się w ponad 150 mln), ale trzeba pamiętać o kontekście: Valve de facto stworzył segment handheldowych PC do gier i utrzymuje w nim dominację z prawie połową rynku. Steam Machine jest naturalnym rozszerzeniem tego podejścia - z przenośnego PC na PC pod telewizor.

A teraz przed siebie. Widać tylko RAMageddon

A teraz o tym, co zmienia wszystko. O ile wcześniejsze generacje konsolowe miały swoje problemy z dostępnością (PS5 i pandemia COVID-u), to tym razem mamy do czynienia z czymś fundamentalnie innym: kryzysem podaży komponentów, który nie jest spowodowany zakłóceniami logistycznymi, lecz strukturalnym przesunięciem priorytetów całego przemysłu.

Centra danych AI pochłoną w bieżącym roku aż 70 proc. globalnej produkcji chipów pamięci. Samsung, SK Hynix i Micron masowo przekierowały moce produkcyjne na pamięć HBM (High Bandwidth Memory) dla akceleratorów AI - bo każdy sprzedany chip HBM generuje 5-8 razy wyższy przychód niż standardowy moduł DDR5 do laptopa czy konsoli. Efekt domina jest brutalny.

Liczby mówią same za siebie. Standardowy 32‑gigabajtowy zestaw DDR5 kosztował w połowie ubiegłego roku równowartość ok. 330-440 zł. W styczniu 2026 r. - minimum ok. 1290 zł, o ile w ogóle da się go kupić. DDR4? Z 220-330 zł do 550-660 zł. IDC prognozuje, że rynek PC skurczy się nawet o 9 proc. w bieżącym roku, a telefonów o 5 proc.. Nvidia planuje obciąć produkcję gamingowych GPU o 30-40 proc. w pierwszej połowie roku - nie z powodu braku popytu, lecz z powodu braku pamięci GDDR7. Agencja TrendForce nazywa obecną sytuację „najszaleńszym czasem w historii" rynku pamięci.

COO Della, Jeff Clarke, podczas rozmowy z inwestorami określił kryzys jako „bezprecedensowy" i dodał: „Nie widzieliśmy wzrostu kosztów w takim tempie nigdy wcześniej". Lenovo, Dell i HP zapowiedziały podwyżki cen sprzętu o 15-20 proc.. Crucial, konsumencka marka Microna, została zamknięta. Rynek przeszedł na aktualizacje cenników w cyklu godzinowym - coś niebywałego w historii branży pamięci.

Co to oznacza dla nadchodzących konsol? Przede wszystkim wyższe ceny i potencjalne opóźnienia. Już wyżej zwróciliśmy uwagę, że Sony rozważa przesunięcie premiery PS6 nawet na 2029 r. ze względu na kryzys pamięci. Valve już to odczuł - w lutym firma ogłosiła opóźnienie Steam Machine i konieczność „ponownego przemyślenia harmonogramu i cen", a w marcu złagodziło komunikat do enigmatycznego „mamy nadzieję wejść na rynek w tym roku". Xbox Helix, którego domniemana specyfikacja obejmuje 48 GB GDDR7 - a więc pamięć z najwyższej półki, będącej w centrum kryzysu - może przy premierze kosztować sumę, od której przeciętnemu graczowi zakręci się w głowie.

Powstaje paradoks: konsole nowej generacji mogą okazać się drogie, ale wcale nie na tyle „przełomowe" technologicznie, by tę cenę uzasadnić. Producenci będą musieli pójść na kompromisy - mniej pamięci, wolniejsze dyski, mniejsza przepustowość - albo wycenić swoje urządzenia na poziomach bliższych PC niż tradycyjnej konsoli. Valve już w tym momencie projektowało Steam Machine jako urządzenie „bliższe segmentowi entry-level rynku PC", ale RAMageddon sprawił, że nawet „budżetowy" segment się rozjechał.

Gdzie ci wszyscy gracze? Demografia i zmiana pokoleniowa

Jest jeszcze jeden problem, o którym branża konsolowa niechętnie mówi głośno: jej główni klienci się starzeją, a młodsi nie garną się, by zająć ich miejsce.

Średni wiek gracza w Stanach Zjednoczonych to dziś 36 lat. Połowa ze 205 mln Amerykanów grających w gry wideo ma 35 lat lub więcej. W segmencie konsolowym udział graczy w wieku 45+ wzrósł z 19 proc. w 2020 r. do 26 proc. w 2024 r. To nie są ludzie, którzy „odkryli" granie - to pokolenie, które dorastało z Atari 2600, NES-em i PlayStation 1 i po prostu nigdy nie przestało grać. Tyle że 40-latek z dwójką dzieci, kredytem hipotecznym i wymagającą pracą ma dużo mniej czasu (i cierpliwości) na 80-godzinne RPG niż miał jako dwudziestolatek.

Z drugiej strony barykady młodsze pokolenia coraz częściej wybierają TikToka, YouTube Shorts i darmowe gry typu Fortnite czy Roblox - dostępne na telefonach, bez konieczności kupowania sprzętu za kilkaset dolarów. Na początku 2000. roku twoje opcje były ograniczone - albo szedłeś na dwór, albo grałeś na PS2. TikTok, Facebook i YouTube wtedy nie istniały.

God of War jest dla boomerów. Przyszłość to Roblox i Fortnite

Stowarzyszenie ESA (Entertainment Software Association) podaje co prawda, że 60 proc. dorosłych Amerykanów gra w gry co tydzień, a nawet 36 proc. pokolenia 80-90 lat deklaruje cotygodniowe granie. Ale diabeł tkwi w szczegółach - starsi gracze preferują łamigłówki, gry karciane i słowne na telefonach, a nie blockbustery AAA na konsolach za 3000 zł. AARP szacuje, że do 2045 roku na rynku będzie 100 mln graczy powyżej 50. roku życia - ale to nie jest segment, który kupi PS6 na premierę.

Dla producentów konsol to poważny dylemat: ich najbardziej lojalna baza klientów dysponuje pieniędzmi, ale ma coraz mniej czasu. Nowa, młodsza baza jest ogromna, ale przyzwyczajona do darmowego contentu na urządzeniach, które już posiada.

A tak w ogóle to jeszcze PC wraca do gry (a właściwie nigdy z niej nie wyszedł)

W tym samym czasie PC przeżywa renesans, jakiego nie widziano od lat. Steam notuje 132 mln aktywnych użytkowników miesięcznie i rekordowe szczyty jednoczesnych graczy przekraczające 41 mln. Rynek gier PC wyceniany jest na 91,3 mld dol. w ubiegłym roku z prognozowanym rocznym wzrostem 9,1 proc. Platforma Steam oferuje ponad 100 tys. tytułów i odpowiada za 75 proc. globalnych pobrań gier PC.

Dlaczego PC zyskuje? Powodów jest kilka i wzajemnie się uzupełniają. Po pierwsze, koncepcja „ekskluzywów konsolowych" właściwie umiera - większość tytułów z PlayStation i praktycznie wszystko od Microsoftu trafia teraz na PC. Po drugie, ekosystem Steam z jego wyprzedażami, brakiem abonamentu za granie online i ogromną biblioteką wstecznie kompatybilnych gier oferuje wartość, z którą trudno konkurować. Po trzecie, Steam Deck i rosnąca fala handheldowych PC (ROG Ally, Legion Go) zlikwidowały argument o „wygodzie kanapy” - na PC też można teraz grać na leżąco. Po czwarte, streamerzy i twórcy treści na Twitchu i YouTubie w przytłaczającej większości grają na PC, kształtując aspiracje widzów. I po piąte - co przyziemne, ale istotne - na PC nie trzeba płacić za PS Plus czy Game Pass, żeby zagrać ze znajomymi online.

Asus ROG Xbox Ally

Valve wprowadzając Steam Machine wchodzi w interesującą niszę: urządzenie, które łączy wygodę konsoli (podłącz do TV, włącz, graj) z otwartością PC (cała biblioteka Steam, brak zamkniętego ekosystemu). Microsoft ze swoim Project Helix idzie podobną drogą, tyle że od strony konsolowej - to PC upchany w konsolę, z Windowsem i dostępem do Steama. Te dwie wizje mogą się zderzyć wprost na rynku. A Sony ze swoim klasycznym, zamkniętym podejściem do PlayStation nagle wygląda jak... konserwatywna opcja?

Gier jest mniej, kosztują więcej, a wyglądają bardzo podobnie

Jest pewna ironiczna prawidłowość: im potężniejszy sprzęt, tym mniej gier go wykorzystuje. I to nie jest kwestia subiektywnego odczucia - dane są bezlitosne.

PlayStation 2 - legenda, największy sukces w historii konsol z ponad 160 mln sprzedanych egzemplarzy - doczekał się przez 13 lat życia około 4218 unikalnych gier. Siedemset gier w jednym roku nie było niczym wyjątkowym. Koszty produkcji były na tyle niskie, a narzędzia deweloperskie na tyle opanowane, że na PS2 mógł wydać grę niemal każdy - od giganta po trzyosobowe studio z Tokio. Efektem była biblioteka o oszałamiającej różnorodności: obok GTA San Andreas (17 mln sprzedanych sztuk) znajdowały się setki niszowych tytułów sportowych, wyścigowych, RPG-ów, horrorów i gier, które po prostu nie miałyby szans powstać w dzisiejszym modelu biznesowym.

PlayStation 5 po ponad pięciu latach na rynku ma w swoim katalogu około 650 gier, z czego jedynie około 325 to gry na wyłączność, a naprawdę „wyłącznie na PS5” (niedostępne na PC) jest w tym momencie... osiem sztuk. Osiem. Wśród nich Astro Bot i Demon's Souls. Reszta sukcesywnie trafia na PC. Porównanie z ponad czterema tysiącami gier na PS2 jest wręcz groteskowe.

Przyczyna jest prosta i brutalna: koszty. Budżet typowej gry AAA w bieżącym roku to od 100 do ponad 300 mln dol., a czas produkcji wynosi od 3 do 6 lat. GTA VI - najbardziej wyczekiwana gra dekady - kosztuje według szacunków od 1 do 2 mld dol., co przewyższa koszt budowy wieżowca Burj Khalifa. Gry ze średniej półki budżetowej (5-20 mln dol.) stają się „coraz rzadsze". Branża polaryzuje się: albo gigantyczny blockbuster AAA z budżetem małego państwa, albo gra indie za ułamek tej kwoty - środek praktycznie zanika.

Demon's Souls (remake na PS5)

Konsekwencje tego trendu dla nowej generacji konsol są poważne. Wyobraźmy sobie PS6 debiutujące w 2028 czy 2029 r. - nawet jeśli sprzęt będzie potężny, to kto wyprodukuje gry, które go w pełni wykorzystają? Branża w latach 2022-2025 straciła szacunkowo 45 tys. miejsc pracy. Jedna trzecia amerykańskich pracowników branży gier deklaruje, że została zwolniona w ciągu ostatnich dwóch lat. W samym 2024 r. - rekordowym pod względem zwolnień - pracę straciło ponad 14 600 osób. Sony samo zamknęło Firewalk Studios po klapie Concorda i zwolniło 900 pracowników w ramach restrukturyzacji. Grę AAA w pełni wykorzystującą możliwości PS6 będzie produkować kilkaset osób przez 5-6 lat. Ile takich gier zobaczymy w oknie startowym nowej konsoli? Historia PS5 sugeruje, że odpowiedź jest rozczarowująca.

Na Steamie w 2024 r. ukazało się niemal 19 tys. nowych gier. To oczywiście głównie tytuły indie, ale właśnie ta różnorodność i ciągły dopływ nowości sprawia, że ekosystem PC żyje i oddycha - w przeciwieństwie do konsolowych bibliotek, które kurczą się z generacji na generację.

Trzy konsole, jeden kryzys

Podsumujmy więc sytuację. Mamy trzy bardzo różne urządzenia celujące w tę samą przestrzeń:

Sony z PlayStation 6 idzie klasyczną drogą zamkniętego ekosystemu z własnym hardware'em i grami na wyłączność - ale premiera może się odwlec do 2028-2029 r., a technologie Project Amethyst (Neural Arrays, Radiance Cores, Universal Compression) istnieją na razie wyłącznie w symulacji. Cena? Spekulacje mówią o 2999 zł, ale w dobie RAMageddonu to mogą być pobożne życzenia.

Microsoft z Xboxem Project Helix stawia na hybrydę konsoli i PC - sprzęt z kosmicznymi specyfikacjami (48 GB GDDR7!), na którym uruchomisz i gry z Xboxa, i ze Steama. To odważna wizja, ale cena w okolicach 3999 zł wzwyż, jeszcze przed kryzysem pamięci, czyni z tego urządzenie dla zamożnych entuzjastów, a nie masowego konsumenta. Microsoft po katastrofalnych wynikach Xbox Series desperacko potrzebuje nowego otwarcia – ale wycena Helixa może sprawić, że otwarcie to okaże się dla bardzo wąskiego grona odbiorców.

Valve ze Steam Machine oferuje być może najbardziej pragmatyczne podejście - sprzęt o rozsądnej mocy (poziom RTX 4060), dostęp do gigantycznej biblioteki Steama, SteamOS bez opłat licencyjnych. Ale firma już musiała przesunąć premierę i zrewidować oczekiwania cenowe z powodu kryzysu pamięci, a rynek Steam Machine jest nadal oceniany jako „relatywnie niszowy" – 4-5 mln użytkowników. Steam Deck sprzedał się w 4 mln egzemplarzy przez 3 lata - skala działania Valve to po prostu inny wymiar niż Sony czy Microsoft.

Czuję wasz ból, drodzy gracze

Być może najciekawszą rzeczą w nadchodzącej generacji konsolowej nie jest żaden konkretny sprzęt, lecz to, że cała trójka debiutuje w momencie, gdy fundamentalne założenia biznesu konsolowego jednocześnie podlegają erozji. RAMageddon podnosi koszty komponentów do poziomów, które kwestionują tradycyjny model sprzedaży konsoli „po kosztach lub na stracie". Spirala kosztów produkcji gier AAA sprawia, że z każdą generacją dostajemy mniej tytułów, które tę nową moc realnie wykorzystują. Demografia graczy przesuwa się w stronę osób, które mają pieniądze, ale nie czas - i coraz trudniej przekonać ich do zakupu nowego pudełka za kilka tysięcy złotych dla kilku premier rocznie. A na to wszystko nakłada się rosnąca siła PC jako platformy gamingowej, która oferuje większą elastyczność, otwartość i bibliotekę gier, z którą żadna konsola nie jest w stanie konkurować.

Paradoksalnie Microsoft i Valve zdają się to rozumieć najlepiej - obaj zmierzają w stronę zacierania granicy między konsolą a PC. Xbox Helix to konsola, która jest PC. Steam Machine to PC, który udaje konsolę. Sony jako jedyne trzyma się ortodoksyjnego modelu zamkniętego ekosystemu - i albo okaże się, że ma rację (bo gracze cenią prostotę i znany brand), albo że jest ostatnim obrońcą fortecy, z której wszyscy już dawno odeszli.

Najsmutniejsze jest jednak to, że niezależnie od tego jak potężne okażą się te trzy urządzenia, to prawdziwym wąskim gardłem nie będzie hardware. Będą to gry - a raczej ich brak. Wyprodukowanie jednego wielkiego tytułu kosztuje więcej niż budowa wieżowca i trwa pół dekady - nowe konsole mogą przez pierwsze lata świecić pustkami, odgrzewając remasterami i cross-genowymi portami to, co gracze znają z PS5 i Xbox Series.

Dobra wiadomość jest taka, że przyszłość będzie fascynująca. Zła - że będzie droga, powolna i bardzo niepewna. A za oknem PC cierpliwie czeka na tych, którzy w końcu się zmęczą.

Maciej Gajewski 07.03.2026 16:00

