PlayStation 5 idzie jak burza. Goni branżową legendę

Masz PlayStation 5? To także dzięki tobie obecna generacja konsol Sony jest wybitnie popularna. Niebawem przebije nawet legendarną PlayStation 3. Liczby mówią same za siebie. 

Albert Żurek
PlayStation 5 sprzedaż
Sony podzieliło się danymi dotyczącymi sprzedaży sprzętu i usług do 30 czerwca 2025 r. Gigant technologiczny z Japonii sprzedał na całym świecie nieco ponad 80 mln egzemplarzy PlaySation 5. Z tym wynikiem sprzęt obecnej generacji jest bliski przebicia dwóch legendarnych konsol: PS3 oraz Xboxa 360.

PlayStation 5 prawie tak popularne jak PS3. Ale do PS4 jeszcze daleko 

W samym drugim kwartale 2025 r. Sony sprzedało łącznie ponad 2,5 mln konsol PlayStation 5 na całym świecie. Wynik jest trochę gorszy w porównaniu z pierwszym kwartałem, kiedy do klientów trafiło 2,8 mln egzemplarzy PS5. Łącznie od premiery sprzedało się dokładnie 80,3 mln sztuk konsol, co jest świetnym wynikiem - urządzenie jest bowiem na rynku niespełna pięć lat. 

Liczba jest imponująca, nawet jeśli porównamy ją z poprzednimi generacjami konsol do gier. Xbox 360 wydany w 2005 r. sprzedał się w 84 mln egzemplarzach, a PS3 z 2006 r. - 87 mln sztuk. Oznacza to, że obecna generacja jest bliska pobicia tych dwóch legendarnych sprzętów. Przebicie wyniku Xboxa to najprawdopodobniej kwestia kolejnego kwartału, a PlayStation 3 maksymalnie trzech (zakładając, że na trzy miesiące sprzedaje się ok. 2,5 mln konsol).

Do ubiegłej generacji konsoli PlayStation 4 jest jeszcze daleko. Oficjalne dane wskazują, że firma sprzedała ponad 117 mln egzemplarzy urządzeń, choć liczba może być jeszcze wyższa. Informacje pochodzą bowiem z końca 2022 r. Popularność obecnej generacji jest jednak znacznie niższa niż poprzedniej. Sony sprzedało 100 mln egzemplarzy PS4 w ciągu czterech lat i siedmiu miesięcy. 

Natomiast PS5 jest na rynku cztery lata i dziewięć miesięcy. Czyli oznacza to, że w ciągu następnych 10 mies. firma musiałaby sprzedać 20 mln urządzeń, aby osiągnąć ten wynik. Czy to możliwe? Najpewniej nie, nawet mimo faktu, iż wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny. Trzeba jednak pamiętać, że sprzedaż to wypadkowa wielu czynników - także tych gospodarczych i ekonomicznych w wielu państwach na całym świecie. Polska to jedynie kropla w morzu całego rynku dla Sony.

Sony jednak stawia nie tylko na sprzedaż konsol, ale też i gier. W minionym kwartale firma sprzedała ponad 66 mln gier na PS4 i PS5, z czego 7 mln to produkcje stworzone przez studia Sony. Jeśli porównamy ten wynik z ubiegłym rokiem, można zauważyć wzrost sprzedaży oprogramowania na poziomie 12 mln gier. Pewnie jesteście ciekawi, czy gry w pudełkach wciąż się sprzedają. Otóż nie za bardzo.

Aż 83 proc. gier na PS4 i PS5 zakupiono cyfrowo - oznacza to, że tylko 17 proc. graczy decyduje się na fizyczne warianty z płytami. Warto dodać, że jest to największy wynik sprzedaży cyfrowej w historii. Jeszcze nigdy nie sprzedano aż tak wielu cyfrowych kopii. Gracze coraz bardziej stawiają na wygodę, niż na możliwość odsprzedania fizycznej wersji pudełkowej gry. 

Albert Żurek
11.08.2025 06:32
Tagi: Konsole do gierPlayStationSonyXbox
