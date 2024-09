Ghost of Yotei zapowiedziane. Oto wszystkie nowości z wrześniowego State of Play

Prawdopodobnie największą niespodzianką pokazu była informacja, że sequel Ghost of Tsushima pojawi się już w 2025 r. Nowa gra będzie nosić tytuł Ghost of Yotei i skupi się na nowej bohaterce, Atsu. Nie zabraknie nowego, czteronożnego towarzysza. A - i Jin nie pojawi się w niej, wszak gra dzieje się w okolicach góry Yotei w roku 1603 - gdzie jedynka to końcówka XIII wieku. Będą pory roku, w tym śnieg (czuję Uncharted 2) oraz epickie walki, ale to mus w przypadku tego tytułu.