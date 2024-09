Nintendo szykuje nowy sprzęt. To nie to, co myślisz

Co więcej, wpis w bazie FCC zawiera adnotację, że CLO-001 to "urządzenie bezprzewodowe" a nie "bezprzewodowa konsola do gier" czy kontroler. W dokumentach przesłanych FCC zawarto także informacje o położeniu naklejki z certyfikacją Komisji - będzie znajdować się ona "we wgłębieniu na dole urządzenia". Jednakże to wszystko, co wiemy na temat potencjalnego wyglądu urządzenia, gdyż Nintendo wraz z dokumentami przekazało FCC wniosek o zachowanie poufności na 180 dni dotyczący następujących elementów: zdjęć zewnętrznej konstrukcji urządzenia, zdjęć wewnętrznej konstrukcji urządzenia, zdjęć z testowego uruchomienia i zdjęć instrukcji obsługi.