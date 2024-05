Switch 2 wycieka przez dane wysyłki. Jest pamięć, grafika, dysk

Internauci dotarli do dzienników wysyłkowych powiązanych z dostawami podzespołów dla Nintendo. Jeśli taka przesyłka ma oznaczenie: PROTECTIVE CASE FOR VIDEO GAME CONSOLE, MADE OF PLASTIC, SIZE: 206 X 115 X 14 (MM), MODEL: HGU1100, MANUFACTURER: NINTENDO, 100% NEW, trudno nie zagłębić się w szczegóły powiązanych dostaw realizowanych dla tego samego klienta. W ten sposób powstała lista cargo dla Nintendo, z pozycjami stanowiącymi podzespoły zamawiane u producentów.