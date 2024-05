Switch 2 - co wiemy już teraz. Szef Nintendo zapowiada nową konsolę.

Furukawa podkreśla, że od pierwszej, enigmatycznej zapowiedzi Nintendo Switcha minęło 9 lat, co jest dobrą okazją do oficjalnego potwierdzenia, że niedługo zobaczymy jego następcę. Nowa konsola ma niezwykle wysoko zawieszoną poprzeczkę. Switch nie tylko sprzedaje się rewelacyjnie, ale to też najbardziej dochodowa konsola Nintendo w przeliczeniu dolary-od-użytkownika.