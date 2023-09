Switch 2 ma nie być dużo słabszy od PlayStation 5. Gdyby nie źródła tych plotek, nie uwierzyłbym

DLSS 2 i 3 mają jednak swoje ograniczenia. Za sprawą DLSS 2 możliwe są duże oszczędności na układzie graficznym, ale te nie są zupełnie darmowe. Koprocesory do przeliczeń SI muszą wykonać swoje obliczenia, przez co gry wykorzystujące DLSS 2 bez żadnych dodatkowych modyfikacji mają nawet kilkumilisekundowe opóźnienia w sterowaniu (input lag), co częściowo jest redukowane za sprawą technologii Reflex. Koprocesory w chipsecie oznaczają też większą powierzchnię układu scalonego i dodatkowe wyzwania w kwestii zużycia energii i chłodzenia - co jest problemem w konsoli mobilnej. Z kolei DLSS 3 najlepiej, póki co, nadaje się do interpolacji klatek w grach działających z płynnością 60 Hz i wyższą, co również ogranicza użyteczność takiego mechanizmu w urządzeniu pokroju Switcha.