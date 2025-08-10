Stworzył ekspres do kawy z funkcją gamingowego PC. Bo mógł

Ładowanie...

Historia tego niezwykłego projektu zaczęła się prosto. MacDowell szukał obudowy na retro komputer gamingowy i trafił do sklepu z używanymi rzeczami, gdzie jego wzrok padł na General Electric Coffeematic z około 1980 r. Zamiast standardowej obudowy PC artysta wybrał rzeczony ekspres do kawy.

Coffeematic PC nie jest tylko artystyczną prowokacją. To w pełni funkcjonalny komputer wyposażony w płytę główną Asus M2NPV-VM, procesor AMD Athlon II X4 640 (3 GHz, cztery rdzenie), 1 GB pamięci DDR2, dysk SSD 240 GB oraz kartę graficzną Radeon HD 4670. Całość działa pod kontrolą systemu Linux Mint i jest zasilana przez zasilacz Antec o mocy 430W.

Coffeematic PC

Rewolucyjne chłodzenie kawą

Najbardziej kontrowersyjnym aspektem projektu jest system chłodzenia. Podczas gdy standardowe komputery używają wentylatorów lub cieczy chłodzącej Coffeematic PC wykorzystuje... gorącą kawę. Pompa przenosi rozpaloną do temperatury około 90°C kawę przez dwa radiatory umieszczone na szczycie maszyny, następnie do procesora zamontowanego na tylnej części ekspresu.

Może to brzmieć jak przepis na katastrofę - wszak procesory powinny być chłodne, a kawa gorąca. MacDowell prowadził jednak dokładne testy, monitorując temperaturę komputera co 5 sekund przez 75 minut. Wyniki? System osiąga równowagę termiczną przy temperaturze około 33°C, co - jak zauważa twórca z przymrużeniem oka - jest zadziwiająco zbliżone do temperatury płynu, który przepływa przez ciebie i mnie.

Kawa do picia (nie zawsze bezpieczna)

Maszyna rzeczywiście parzy kawę, którą można... teoretycznie pić. MacDowell przyznaje jednak szczerze, że napój ma specjalny smak - mieszankę plastiku z lat 80. i technologicznego produktu ubocznego. Pomimo potencjalnych zagrożeń zdrowotnych związanych z przepływem kawy przez komponenty komputerowe twórca czasami decyduje się ją spróbować.

Coffeematic PC nie jest pierwszym tego typu projektem. MacDowell odkrył fascynującą historię komputerów kawowych sięgającą 2002 roku, kiedy Nick Pelis stworzył The Caffeine Machine. Przez następne 15 lat nastąpiła całkowita cisza w tej dziedzinie, aż do 2018 r., gdy Ali Abbas we współpracy z firmą Zotac zaprezentował Zotac Mekspresso na targach. W 2019 r. użytkownik o pseudonimie Logarythm zbudował Mr. Coffee PC, a w 2024 r. kanał YouTube NerdForge stworzył własną wersję PC z ekspresem do kawy.

MacDowell nie ukrywa, że Coffeematic PC ma swoje ograniczenia praktyczne. Sprzęt pochodzi z połowy lat 2000. i nie nadaje się do codziennego użytku. Kawa nie jest całkowicie bezpieczna do picia, a z czasem nieuchronnie pojawi się problem pleśni. Jednak wartość projektu leży gdzie indziej - w jego zdolności do prowokowania dyskusji o granicach technologii i kreatywności.

Projekt zyskał uznanie w społeczności internetowej, szczególnie na platformach takich jak Hacker News i Reddit, gdzie użytkownicy dyskutują o technicznych aspektach budowy oraz filozoficznych implikacjach łączenia przedmiotów codziennego użytku z technologią komputerową. Coffeematic PC przypomina nam o radości tworzenia czegoś całkowicie unikalnego - nawet jeśli ma to ograniczoną praktyczność i kiepsko smakuje.

Maciej Gajewski 10.08.2025 07:42

