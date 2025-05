Weekend zaczął się od surrealistycznego doświadczenia. Mój pierwszy w życiu komputer pojawił się w ważnym oświadczeniu

Mimo że rzadko używałem Windows 3.1 do codziennej pracy pamiętam moment, który zmienił moje postrzeganie możliwości komputera. Po zainstalowaniu napędu CD-ROM włożyłem do niego płytę z encyklopedią Microsoft Encarta. To, co zobaczyłem, kompletnie mnie oczarowało - kolorowe zdjęcia, animacje, a nawet krótkie pliki wideo i dźwiękowe. To było jak przejście z czarno-białej telewizji do świata kolorów i dźwięków.