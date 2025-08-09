Będą remontować wielką zaporę. Spuszczą wodę, mieszkańcy zatkają nosy

Ładowanie...

Portal jeleniagora.naszemiasto.pl informuje, że modernizacja zapory składać się będzie z dwóch części. Pierwsza to generalny remont, polegający na "odtworzeniu stanu technicznego obiektu i zapewnieniu jego dalszej, wieloletniej, bezawaryjnej eksploatacji". Drugi etap zakłada przebudowę kluczowych elementów hydrotechnicznych zapory.

Analizy jednoznacznie potwierdziły, że jej realizacja zwiększy możliwości kontrolowanego zrzutu wody aż o 30 procent, co fundamentalnie podniesie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe całego regionu – zdradza portalowi Tauron Ekoenergia.

- Spuścimy stąd wodę, odkryjemy fundamenty, sprawdzimy, czy są szczelne, czy są kompletne, ubytki uzupełnimy, pokryjemy to odpowiedzią masą uszczelniającą. Będziemy szli od dołu w górę, sprawdzając każdą fugę, każdą cegłę, każdy element konstrukcji, po jednej i po drugiej stronie – zapowiadał w marcu 2025 Grzegorz Lot, prezes Tauron Ekoenergia.

Wówczas mieszkańcy martwili się o stan zapory, sygnalizując widoczne rysy na zewnętrznej części. Zapewniono, że ślady są "jedynie efektem zwietrzenia spoiny pomiędzy elementami okładziny kamiennej, czyli zewnętrznymi, dekoracyjnymi elementami zapory". Chociaż konstrukcja pozostawała stabilna, to wtedy padły deklaracje o szykowanym remoncie.

Prace remontowe rozpoczną się po częściowym spuszczeniu wody ze zbiornika, a ich zakres obejmie nie tylko naprawę spękań, ale również szersze działania mające na celu poprawę stanu technicznego obiektu – informowały rządowe strony.

Zbiornik nie był opróżniany od lat 70. XX w.

Ci, którzy pamiętają tamte czasy, wspominają, że korytem rzeki Bóbr płynął "śmierdzący szlam", a nad dnem jeziora oraz wzdłuż rzeki "długo unosił się zapach zgnilizny", jak przypomina portal jeleniagora.naszemiasto.pl.

Tauron Ekoenergia zdaje sobie sprawę, że inwestycja może wiązać się z niedogodnościami, do których należeć będą nie tylko "naturalne zapachy związane z odsłonięciem dna zbiornika", ale też zwiększony ruch pojazdów czy "czasowa zmiana w krajobrazie". Już teraz spółka zapewnia, że nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych, nad wszystkim czuwać będą specjaliści, a bezpieczeństwo mieszkańców jest "absolutnym priorytetem".

Kiedy zaczną się prace? Jak informuje spółka, opróżnienie zbiornika jest operacją złożoną, która musi być precyzyjnie zsynchronizowana z wieloma innymi elementami. Start planowany jest najwcześniej na wiosnę 2026 r.

Według wcześniejszych szacunków modernizacja mogłaby zakończyć się pod koniec 2027 r. Koszt prac samego remontu zapory może wynieść od 100 do 160 mln zł.

- Czekamy na remont z ogromną niecierpliwością. Chodzi nam o zwiększenie przepustowości zapory do 400 metrów sześciennych na sekundę oraz inne prace, które zwiększą bezpieczeństwo zapory. Od tego zależy nasze życie i ocalenie naszych domostw – mówiła wcześniej Artur Zych, burmistrzyni Wlenia

To niejedyny duży remont zbiornika, który szykuje się w najbliższym czasie. Modernizację przejdzie też Zalew Sulejowski w centrum Polski.

- Zalew Sulejowski jest ważny dla dużej części województwa łódzkiego, a nawet świętokrzyskiego i mazowieckiego, bo wiele osób korzysta z tego miejsca w celach rekreacyjnych i turystycznych, ale jest to też przestrzeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli ten zbiornik nie będzie sprawny pod względem hydrotechnicznym, ale także pod względem środowiska naturalnego, nie można mówić o spełnieniu żadnej z tych funkcji – mówił Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Adam Bednarek 09.08.2025 07:11

