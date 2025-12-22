Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Koniec z bezsensownymi wizytami w PSZOK. Jest pomysł na zużyte ubrania

Nowe przepisy namieszały, ale po miesiącach walki z uciążliwościami powoli rodzą się naprawdę ciekawe rozwiązania – lepiej późno niż wcale.

Adam Bednarek
warszawa
REKLAMA

Konieczność oddawania zużytych ubrań do PSZOK-ów wzbudziła naprawdę wiele emocji. W punktach zrobiły się kolejki. Ci, którzy nie chcieli się fatygować, pozostawiali ciuchy w kontenerach takich jak te stawiane przez PCK. Pojemniki z rzeczami dla potrzebujących wypełniły się więc śmieciami. Jeden wielki chaos, nad którym z czasem zaczęto panować, ale niesmak pozostał.

Czytaj też:

REKLAMA

Co przyniesie 2026 r.? Warszawa daje nadzieję, że więcej trafionych pomysłów. Od stycznia w stolicy zaczną działać Dzielnie. To miejsca, w których mieszkańcy będą mogli "dzielić się rzeczami, naprawiać je i dać im drugie życie". I chociaż odzieżowy kryzys to efekt przekazywania odpadów, to zapewne wiele osób do PSZOK-ów zwoziło rzeczy, które miały przed sobą przyszłość. Nie pasowały już właścicielom i nie wiadomo było, co z nimi zrobić. Teraz w Warszawie będzie z tym prościej.

Do Dzielni mają trafiać niepotrzebne ubrania, książki, zabawki, sprzęt RTV i AGD, meble czy rośliny. Wszystkie w dobrym stanie, tak by nadal inni mogli z nich korzystać. "Idea jest prosta: zamiast wyrzucać przedmioty, można je oddać innym" – wyjaśnia miasto.

- Liczymy, że pilotaż zakończy się powodzeniem i w kolejnych latach możliwe będzie kontynuowanie oraz rozszerzanie projektu o następne dzielnice Warszawy – mówi Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Najpierw Dzielnie zostaną otwarte w styczniu 2026 roku na terenie dzielnic Bielany, Żoliborz, Praga-Północ, Praga-Południe, Śródmieście i Mokotów. Władze zaznaczają, że Dzielnie przyjmować będą wyłącznie rzeczy w dobrym stanie – odpady dalej należy oddawać do PSZOK-ów lub MPSZOK-ów.

Projekt dzielni to zaproszenie do wspólnego działania. To inicjatywa, która ma szansę stać się symbolem miejskiej solidarności i ekologicznej odpowiedzialności - zaznacza Warszawa.

Oprócz zbiórek organizowane będą warsztaty. W ich trakcie mieszkańcy nauczą się, jak naprawiać przedmioty, jak kreatywnie je przerabiać i jak w codziennym życiu stosować zasady gospodarki obiegu zamkniętego. "To nie tylko praktyczna wiedza, ale też okazja do spotkań i budowania wspólnoty wokół idei niemarnowania i cyrkularności" – przekonują władze stolicy.

O coś takiego właśnie chodzi

Wielokrotnie zdarzało mi się narzekać, że z naszych ulic znikają miejsca i punkty, w których załatwia się drobne rzeczy i sprawy. Jeszcze nie tak dawno czymś normalnym było naprawianie butów czy przetartych spodni u krawca. Teraz powracają, ale w nieco zmienionej formie, bo i tak wszystko powiązane jest z internetem.

REKLAMA

W sieci mogliśmy łatwo pozbyć się rzeczy – wystawić je na portalu z ogłoszeniami albo dać sygnał na facebookowej grupce, że są do odbioru, nawet za darmo. Tyle że to zawsze w pewien sposób angażujące. Trzeba wysłać paczkę, ewentualnie umawiać się z innymi. A co, jeśli nie przyjdą? Można zostawić rzecz pod śmietnikiem i liczyć na to, że ktoś ją jednak przechwyci, ale to kolejne ryzyko pozostawienia odpadu.

Wiele wskazuje na to, że Dzielnie rozwiążą wszystkie te problemy. Pomysł w teorii wydaje się świetny. Można trzymać kciuki za jego powodzenie. I naśladowanie w kolejnych miastach.

REKLAMA
Adam Bednarek
22.12.2025 08:27
Tagi: Ochrona środowiskaRecyklingsegregacja odpadówubrania
Najnowsze
8:01
ChatGPT prześwietli twoje czaty. Mikołaj da prezent lub rózgę
Aktualizacja: 2025-12-22T08:01:12+01:00
7:52
Widziałem, jak składają twój następny telefon. Honor pokazał mi kulisy produkcji
Aktualizacja: 2025-12-22T07:52:35+01:00
6:13
Galaktyczny Pac‑Man? Nie, to ucieczka czarnej dziury
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:49+01:00
6:13
Nowy laptop Lenovo rodem z sci-fi. Czegoś takiego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-22T06:13:25+01:00
6:10
Panel ustawień ChatGPT. Pół świata czekało
Aktualizacja: 2025-12-22T06:10:00+01:00
6:00
Mars wraca na Ziemię w probówce. To my jesteśmy problemem
Aktualizacja: 2025-12-22T06:00:00+01:00
16:40
W kinie ustawiono TV i puszczono kasety. Czy znowu nie znaleźliśmy się w tym samym momencie?
Aktualizacja: 2025-12-21T16:40:00+01:00
16:30
Nie nagrałem najpiękniejszego momentu w tym roku. I trochę tego żałuję
Aktualizacja: 2025-12-21T16:30:00+01:00
16:20
Obok mnie leży prototyp telefonu przyszłości. Wszyscy będą naśladować
Aktualizacja: 2025-12-21T16:20:00+01:00
16:10
Polska buduje morskie potwory. Technologiczny majstersztyk właśnie nabiera kształtów
Aktualizacja: 2025-12-21T16:10:00+01:00
16:00
Szwecja przekaże nam okręt podwodny. To bilet wstępu do elity NATO
Aktualizacja: 2025-12-21T16:00:00+01:00
13:30
Drony, które nie muszą lądować. Przyszłość to laser
Aktualizacja: 2025-12-21T13:30:00+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas nie jest zainteresowana Ziemią. "Spóźniliśmy się na imprezę"
Aktualizacja: 2025-12-21T10:47:26+01:00
7:50
Kasy samoobsługowe miały sprawić, że wszystkim będzie lżej. Nie jest
Aktualizacja: 2025-12-21T07:50:00+01:00
7:40
Mikroplastik wiruje jak tornado. Wreszcie wiemy, gdzie go łapać
Aktualizacja: 2025-12-21T07:40:00+01:00
7:30
Robią parking z łopat wiatraków. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-12-21T07:30:00+01:00
7:20
Mroczne gwiezdne rodzeństwo. Biały karzeł świeci kosztem siostry
Aktualizacja: 2025-12-21T07:20:00+01:00
7:10
Producenci aut uciekają od aut. To co będą produkować?
Aktualizacja: 2025-12-21T07:10:00+01:00
7:00
Szyba jak z bajki. Trzymasz ogień na dłoni i nic
Aktualizacja: 2025-12-21T07:00:00+01:00
16:40
Wielki sukces Zakopanego. Ludzie mogą oddychać
Aktualizacja: 2025-12-20T16:40:00+01:00
16:30
mObywatel ma dla nas prezent na Sylwestra. Jakże wspaniały
Aktualizacja: 2025-12-20T16:30:00+01:00
16:20
Hurtowo kradli dane Google'a. A przy okazji rzucili cień na praktyki giganta
Aktualizacja: 2025-12-20T16:20:00+01:00
16:10
Potężna inwestycja Orange. Nowy władca rynku światłowodu w Polsce
Aktualizacja: 2025-12-20T16:10:00+01:00
16:00
Samsung zrobił coś wspaniałego. Topowe TV nie tylko dla elit
Aktualizacja: 2025-12-20T16:00:00+01:00
11:43
Kometa 3I/ATLAS zniknie na zawsze. Co udało się finalnie ustalić?
Aktualizacja: 2025-12-20T11:43:45+01:00
7:50
Polacy pomogą prześwietlić Księżyc. Temat nabiera tempa
Aktualizacja: 2025-12-20T07:50:00+01:00
7:41
W Łodzi powstanie dżungla pod kopułą. Będą tam latać ptaki
Aktualizacja: 2025-12-20T07:41:00+01:00
7:30
Zbrodnia sprzed 2300 lat. Znaleźli odcisk palca w smole
Aktualizacja: 2025-12-20T07:30:00+01:00
7:20
Zagadka niebieskich błysków właśnie pękła. Trop prowadzi do zaskakującego sprawcy
Aktualizacja: 2025-12-20T07:20:00+01:00
7:10
Samsung robi powrót do przeszłości. Kultowa funkcja aparatów wróci po latach
Aktualizacja: 2025-12-20T07:10:00+01:00
7:00
Nasi naukowcy stworzyli czujnik w kropli wody. Zanieczyszczenie gasi światło
Aktualizacja: 2025-12-20T07:00:00+01:00
21:06
Czujnik, na który czeka tłum smart homiarzy. Siedzę w toalecie i testuję
Aktualizacja: 2025-12-19T21:06:01+01:00
20:25
W torrentach grasuje nowe zagrożenie. Pułapka jest genialna
Aktualizacja: 2025-12-19T20:25:00+01:00
20:13
Oresznik już na Białorusi. To fascynujący straszak na Zachód
Aktualizacja: 2025-12-19T20:13:00+01:00
18:36
Produkcja min w Polsce dzieli nas. Bezpieczeństwo czy pola śmierci?
Aktualizacja: 2025-12-19T18:36:59+01:00
18:27
W Orange klienci będą dostawać gry za darmo. Od CD Projektu
Aktualizacja: 2025-12-19T18:27:54+01:00
18:16
Pociąg z Ukrainy wiózł nam 1500 ton śmieci. Celnicy wyczuli ściemę
Aktualizacja: 2025-12-19T18:16:45+01:00
17:50
Honor Magic V6 składa się gorzej dla Europejczyków. Nie mamy lekko
Aktualizacja: 2025-12-19T17:50:23+01:00
17:13
Czy mysz ma znaczenie? Swiftpoint ProPoint zmienił moją pracę
Aktualizacja: 2025-12-19T17:13:42+01:00
17:09
Dreame z pierwszym smartfonem. Jedzie posprzątać Androida
Aktualizacja: 2025-12-19T17:09:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA