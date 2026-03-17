Rosja przerzuca swoje bombowce. Szykuje się coś grubego

Ładowanie...

Według opublikowanej analizy zdjęć na płycie lotniska Ołenia znajdowały się 4 bombowce strategiczne Tu-95MS, 34 bombowce Tu-22M3 oraz 2 samoloty transportowe An-12. Z tej samej analizy wynika, że wcześniej do Ołeni przyleciały 3 Tu-95MS z bazy Biełaja w obwodzie irkuckim, a następnie 2 Tu-95MS odleciały do bazy Ukrainka w obwodzie amurskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie. To oznacza, że nie obserwujemy tu statycznego obrazu jednej bazy, lecz aktywne żonglowanie flotą między kluczowymi punktami rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu.

REKLAMA

Na mapie wygląda to naprawdę bardzo wymownie. Ołenia leży daleko na północy, na Półwyspie Kolskim. Biełaja znajduje się na Syberii, a Ukrainka jeszcze dalej na wschód, w pobliżu granicy z Chinami. Przerzucanie maszyn między tymi lokalizacjami daje rosyjskiemu dowództwu kilka korzyści: utrudnia przeciwnikowi ocenę rzeczywistej koncentracji sił, pozwala rozpraszać samoloty po kilku lotniskach i utrzymywać elastyczność w przygotowaniu kolejnych misji bojowych.

Tego typu ruch nie musi oznaczać jednego konkretnego planu, ale niemal zawsze oznacza podniesioną uwagę i aktywne zarządzanie najcenniejszym lotnictwem.

Tu-95MS to nie relikt z muzeum, tylko ważny nośnik rosyjskich uderzeń

Tu-95MS łatwo uznać za latający zabytek, bo sama konstrukcja wywodzi się jeszcze z czasów sowieckich i ma charakterystyczny, niemal anachroniczny wygląd. Tyle że ta maszyna nadal odgrywa dużą rolę bojową. Tu-95MS i Tu-22M3 należą do rosyjskiej floty dalekiego zasięgu, której Moskwa używała przez całą wojnę do odpalania pocisków przeciw ukraińskim miastom, zakładom zbrojeniowym, bazom wojskowym i infrastrukturze energetycznej.

Znaczenie tych maszyn wykracza zresztą poza samą Ukrainę. Tu-95MS są elementem rosyjskiej triady strategicznej i mogą przenosić od 6 do 14 pocisków manewrujących, zależnie od wariantu i modernizacji. To oznacza, że każda roszada takich samolotów ma ciężar większy niż zwykły przelot między bazami. Nawet jeśli w konkretnej chwili bombowce wykonują zadania konwencjonalne, pozostają częścią infrastruktury, którą Moskwa traktuje jako strategiczną i politycznie wrażliwą.

Ołenia po 2025 roku przestała być tylko bezpiecznym tyłem

Dzisiejsze ruchy rosyjskich bombowców trudno zrozumieć bez tego, co wydarzyło się w czerwcu 2025 r. W ramach ukraińskiej Operacji Pajęczyna drony zaatakowały kilka rosyjskich lotnisk, w tym Ołenię i Biełają. Zdjęcia satelitarne i zweryfikowane nagrania wskazywały na zniszczenie lub ciężkie uszkodzenie kilku Tu-95MS i Tu-22M3, a nieoficjalnie mówiło się o około 20 trafionych samolotach i około 10 zniszczonych. To był nie tylko wymierny cios, lecz także psychologiczny wstrząs dla rosyjskiego systemu bazowania.

Oznaczało to koniec dawnego złudzenia, że lotniska położone daleko od granicy są automatycznie bezpieczne. Mówiono wtedy, że Rosji trudno będzie szybko odtworzyć utracone maszyny, bo to konstrukcje projektowane jeszcze w ZSRR, od dawna niewytwarzane seryjnie. Skoro takich bombowców nie da się po prostu dokupić ani zbudować od nowa w krótkim czasie, naturalną reakcją staje się ich rozpraszanie, przemieszczanie i bardziej ostrożne zarządzanie flotą.

Czy to zapowiedź kolejnego dużego ataku?

Nie da się tego stwierdzić z pełną pewnością. Samo pojawienie się Tu-95MS w kilku bazach nie daje jeszcze prostego równania, że przemieszczenie to pewny, natychmiastowy nalot. Tego typu maszyny są rotowane, serwisowane, przezbrajane i przesuwane także po to, by rozproszyć ryzyko oraz utrudnić rozpoznanie.

Jednocześnie nie można udawać, że to ruch neutralny. Rosja nadal prowadzi bardzo duże, łączone ataki na Ukrainę. W jednym z ostatnich uderzeń użyto około 430 dronów i 68 rakiet, a celem były m.in. obiekty energetyczne oraz kilka regionów kraju. Gdy taka skala uderzeń łączy się z widoczną aktywnością floty bombowców dalekiego zasięgu, to można założyć, że Rosja utrzymuje wysoką gotowość do dalszych operacji powietrznych. To jeszcze nie dowód, że coś się szykuje, ale z pewnością dowód, że ciężki komponent lotniczy nie został odstawiony na bok.

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: AviVector

REKLAMA

Marcin Kusz 17.03.2026 06:03

Ładowanie...