Wiedźmin 3 powraca. Redzi ogłosili nowy dodatek po 10 latach

Uwaga to nie są ćwiczenia. Redzi oficjalnie zapowiedzieli wydanie trzeciego pełnoprawnego dodatku do Wiedźmina 3. Świat właśnie stał się piękniejszym miejscem.

Paweł Grabowski
Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem
O trzecim dodatku do Wiedźmina III mówiło się regularnie od kilku lat, ale nic nie wskazywało na to, że te doniesienia są prawdziwe. CD Projekt RED zdążył nawet pokazać dwa trailery do Wiedźmina 4, a dodatku jak nie było, tak nie ma. Jedna wiedźmińskie medaliony graczy zaczęły mocniej wibrować w tym roku, bo coraz więcej poważnych źródeł mówiło, że dodatek jest prawdą i będzie stanowił łącznik pomiędzy Wiedźminem 3 a nadchodzącym Wiedźminem 4. Świadczył o tym plan finansowy, ale wszystko było owiane tajemnicą. I w końcu doczekaliśmy. W 10 rocznicę ukazania się wspaniałego dodatku Krew i Wino Redzi potwierdzili, że w przyszłym roku dostaniemy nowe DLC do najlepszej gry RPG w dziejach świata.

Wiedźmin 3: Pieśni Przyszłości - co wiemy?

Od kilku dni branża twierdziła, że CD Projekt RED pokaże zapowiedź dodatku w dniu jubileuszowego streamu poświęconemu dodatkowi Krew i Wino, ale doszło do pewnej wpadki - w launcherze gry na Steam przez 20 minut wisiało zdjęcie, które potwierdzało możliwość zagrania w dodatek. Niestety w dobie AI wszyscy myśleliśmy, że to ściema, ale na szczęście mamy oficjalne ogłoszenie firmy:

Jezusicku co za ogłoszenie. Redzi naprawdę wydadzą pełnoprawny dodatek do 10-letniej gry. I to mówimy o pełnoprawnym dodatku, którego produkcja będzie kosztować dziesiątki milionów złotych. I to w ostrożnym ujęciu. Nie wiemy na razie nic o fabule, o tym jaki okres będzie przedstawiał i jaką krainę. Niektórzy mówią, że w końcu udamy się do Zerrikanii, ale na takie informacje musimy poczekać do 28 maja, bo właśnie wtedy odbędzie się stream, na którym zostanie pokazana gra. Liczę na soczysty trailer, ale i tak już dzisiaj wiem, że kupię ten dodatek.

Za produkcję będzie odpowiedzialne zewnętrzne studio Fools Theory z Polski. To firma założona przez Jakuba Rokosza, byłego pracownika CD Projekt RED. Na koncie ma już kilka własnych produkcji i wiele współprac. Premiera gry ma nastąpić w przyszłym roku na wszystkie ważne platformy.

Paweł Grabowski
27.05.2026 11:36
Tagi: CD Projekt REDWiedźmin
