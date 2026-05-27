Apple nauczy iPhone'a instynktu przetrwania. Telefon sam rozpozna kradzież

Kradzieże telefonów zdarzają się niezwykle często i zwykle są dokonywane po cichu - złodziej wykorzystuje chwilę nieuwagi i ukradkiem zabiera urządzenie. Jednak istnieją także znacznie bardziej zuchwali rabusie, dosłownie wyrywający telefony z dłoni. Właśnie na taki scenariusz ma odpowiadać nowe rozwiązanie rozwijane przez Apple'a. Firma pracuje nad funkcją, która automatycznie zablokuje iPhone’a w momencie wykrycia, że urządzenie zostało użytkownikowi wyrwane.

iPhone sam wykryje, że został wyrwany z dłoni

Zgodnie z przekazem serwisu 9to5Mac, który dotarł do kodu programistycznego wciąż rozwijanej funkcji, nowe zabezpieczenie ma wykorzystywać zestaw sygnałów pozwalających rozpoznać próbę kradzieży. Jednym z kluczowych elementów ma być akcelerometr analizujący gwałtowny ruch telefonu. Jeśli system uzna, że iPhone został nagle wyrwany z dłoni właściciela, urządzenie natychmiast przejdzie w tryb blokady.

Apple od lat rozwija zabezpieczenia chroniące użytkowników po utracie telefonu. Wśród nich znajdują się już funkcje Znajdź, Blokada aktywacji czy Ochrona skradzionego urządzenia. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy smartfon zostaje skradziony gdy jest wciąż odblokowany. W takiej sytuacji złodziej może uzyskać dostęp do części danych lub ustawień, zanim właściciel zareaguje.

Przygotowywana funkcja ma zamknąć właśnie tę lukę. Oprócz danych z czujników ruchu system ma analizować również odległość między iPhonem a sparowanym zegarkiem Apple Watch. Nagłe oddalenie się telefonu od zegarka może stanowić dodatkowy sygnał świadczący o kradzieży.

Kod wskazuje również, że Apple zamierza połączyć nowe zabezpieczenie z mechanizmami znanymi już z Ochrony skradzionego urządzenia. Ssytem będzie brał pod uwagę m.in. lokalizację urządzenia oraz połączenie ze znaną siecią Wi-Fi. Jeśli kradzież zostanie wykryta poza domem lub miejscem pracy, system może nie tylko zablokować ekran, ale także ograniczyć dostęp do wybranych ustawień i danych wymagających dodatkowego uwierzytelnienia.

Podobne rozwiązanie działa już w smartfonach z systemem Android 15 pod nazwą Blokada po wykryciu kradzieży w ramach zestawu opcji Ochrona danych osobistych przed kradzieżą. Mechanizm wykorzystuje czujniki ruchu i analizę zachowania urządzenia, by rozpoznać charakterystyczne wzorce związane z wyrwaniem telefonu z ręki.

Na razie nie wiadomo, kiedy funkcja zostanie oficjalnie zapowiedziana ani w której wersji systemu iOS mogłaby się pojawić.

Malwina Kuśmierek 27.05.2026 09:27

