Nie kupisz kota w worku. Tak odkryjesz wszystkie sekrety działki

"Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco" - śpiewał przed laty zespół Golec uOrkiestra, a wraz z nim cała Polska. Rzeczywistość nie jest jednak taka kolorowa jak w radiowym przeboju i czasami śmiały plan nie wystarczy, nawet w parze z dużymi chęciami. Na drodze do zmiany kretowiska w marzenie pojawić może się wiele przeszkód.

O wielu z nich potencjalny nabywca działki nie ma pojęcia, bo i skąd - nie każdy musi być przecież znawcą i specjalistą z ekspercką wiedzą. Na pierwszy rzut oka wszystko prezentuje się jak trzeba. Łyse pole tylko czeka na ambitne przedsięwzięcie, a tymczasem realizacja pomysłów może się nie udać. Jak nie nadziać się na takie pułapki i jak sprawdzić działkę?

Z pomocą przychodzi platforma GdzieLezyProblem.pl

Narzędzie przy pomocy sztucznej inteligencji generuje raport nt. działki, którą chcemy nabyć. Wygenerowany dokument pozwoli przekonać się, czy planowana inwestycja nie kryje w sobie haczyków, których wyeliminowanie będzie albo niemożliwe, albo bardzo kosztowne.

O jakich kruczkach mowa? O takich, o których sprzedawca będzie milczał. Pośrednicy czy geodeta wymienią kilka, jak przyznają autorzy platformy, ale może być ich w praktyce znacznie więcej. Mogą to być rzeczy będące czerwonymi flagami ostrzegawczymi, jak np. zakaz budowy mieszkaniowej, maksymalna wysokość bądź liczba kondygnacji czy wymagany kąt dachu. Raport jest w stanie wskazać przeszło 70 rzeczy, z którymi może być coś nie tak. Na stronie GdzieLezyProblem.pl można również znaleźć poradnik, jak sprawdzić działkę przed zakupem.

Fragment przykładowego raportu

Raport o działce, który otrzymuje zainteresowany zakupem działki użytkownik, bierze pod uwagę także sąsiedztwo potencjalnej zabudowy. Niby dookoła cisza i spokój, już wyobrażasz sobie sielski klimat i odgłosy przyrody, a później okazuje się, że działka obok dostała pozwolenie na blok lub inną inwestycję. Raport wygenerowany przez GdzieLezyProblem.pl od razu ostrzeże przed takimi istotnymi planami, o których np. zainteresowany sprzedażą gruntów może milczeć, żeby nie odstraszyć kupców.

Przygotowany dokument w jasny i czytelny sposób informuje również o hałasie drogowym, linii kolejowej w pobliżu, historycznych wylewach, strefie zalewowej czy występujących podtopieniach wód gruntowych. Będzie też cennym źródłem wiedzy nt. infrastruktury i może zwrócić uwagę, że na działce brakuje wody albo że brakuje dostępu do gazu w okolicy, więc wymagane jest inne źródło ciepła.

Dziś w mediach głośno jest o przypadkach, kiedy mieszkańcy skarżą się na hałas w okolicy spowodowany np. lądującymi samolotami

Komentujący takie zdarzenia dziwią się pretensjom, stwierdzając, że każdy wiedział, na co się pisze, kupując mieszkanie w sąsiedztwie portu lotniczego. Bywa jednak tak, że deweloperzy przemilczają ten fakt i promują w reklamach okolicę jako cichą, spokojną, położoną blisko przyrody. Raport o działce GdzieLezyProblem.pl informuje użytkowników o bliskości lądowiska czy lotniska.

Wspomina także o innych potencjalnych uciążliwościach, jak chociażby o wysypiskach czy składowiskach znajdujących się w pobliżu. Odbiorcy raportu dostają również informację o ważnych usługach, takich jak szkoły, przedszkola, sklepy, apteki czy przychodnie.

W potencjalnym szale zakupowym można o tym zapomnieć. Liczy się w końcu to, że znalazło się wymarzone miejsce do życia, z dala od zgiełku, blisko natury. Dopiero potem, w praniu, okazuje się, że niemal każda podstawowa aktywność wymaga samochodu. Trzeba jechać autem po zakupy, zawieźć dzieci do szkoły i odstać swoje w korkach w drodze do lekarza.

Aby uzyskać normalny dostęp do tych informacji trzeba przeczesać mnóstwo dokumentów, map, analiz

Raport o działce robi to za użytkowników, sprawdzając przede wszystkim Miejscowy Plan Zagospodarowania, Studium / Plan Ogólny Gminy, ale też m.in. inne pozwolenia w okolicy, ochronę konserwatorską czy formy ochrony przyrody. Zwykle o wielu ważnych rzeczach łatwo zapomnieć w toku zamieszania związanego z planowaną inwestycją i zakupem. Można być świadomym późniejszych konsekwencji, ale jak to w życiu - po prostu coś wypadnie z głowy i nie zdąży się tego zweryfikować na czas. Raport jest ułatwieniem, bo to pigułka wiedzy.

Fragment przykładowego raportu

Dokument naszpikowany jest detalami i jego dokładna analiza pozwala prześwietlić działkę. Nie trzeba jednak zapoznawać się z całością, bo już na dzień dobry użytkownik otrzymuje werdykt i konkretną ocenę. Np. taką, że zakup wymaga ostrożności. Wymieniane są zalety - może to być bezpośredni dostęp do drogi publicznej albo fakt, że woda i gaz są doprowadzone na parcelę - ale też od razu ryzyka. Takie jak linia 110 kV przecinająca teren czy hałas od drogi szybkiego ruchu.

Wszystkie plusy oraz minusy wymienione są w punktach, więc szybko można zapoznać się z oceną i na tej podstawie określić, czy wady przysłaniają zalety. Do dyspozycji jest też asystent raportu, któremu można zadać pytania.

Nie trzeba więc samemu przedzierać się przez szczegóły i samodzielnie wyciągać wniosków - niezbędne informacje są przedstawione i wyjaśnione. Bez eksperckiej wiedzy, która wcześniej potrzebna była do analizy tego typu projektów, każdy może szybko sprawdzić, czy z działką jest wszystko w porządku, czy też kryją się jakieś niepokojące przeszkody.

Oczywiście sam raport, który często może liczyć nawet przeszło 120 stron, pozwala wgryźć się w szczegóły

Wszystkie konkrety są wymienione i opisane, w dokumencie zawarte są mapy i zdjęcia satelitarne. Informacji jest mnóstwo, ale użytkownik od razu wie, czego dotyczą. Każda sekcja poprzedzana jest werdyktem, który pozwala dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę.

Fragment przykładowego raportu

Dane, które sprawdzane są w raporcie, pochodzą z ponad trzydziestu oficjalnych rejestrów, takich jak GUGiK (geoportal), ISOK (powódź), GIOŚ (powietrze), GDOŚ (przyroda), KGESUT (media), MPZP gminy, RCN (wycena) czy GUS (demografia).

Raport jest wielkim udogodnieniem dla osób prywatnych, które w krótkim czasie - podsumowanie gotowe jest już po ok. 10 minutach - otrzymują konkretny werdykt, pozwalający im dowiedzieć się, na co powinni zwrócić uwagę. Dla jednych niektóre wnioski będą ostrzeżeniem przed zakupem i uchronią przed wyrzuceniem pieniędzy w błoto, dla innych będą zaś sygnałem, że warto twardo negocjować i próbować zbić cenę. Raport to przede wszystkim wielka oszczędność czasu. W jednym miejscu zebrane są istotne informacje, a dostęp do nich jest łatwy i czytelny.

Fragment przykładowego raportu

Z platformy mogą korzystać też branżowi specjaliści

Wygenerowany dla ich klientów raport będzie miał logo i dane biura. Przygotowywany jest pod konkretny scenariusz, np. z myślą o sprzedaży działki pod dom jednorodzinny albo wielką halę produkcyjną. Taki dokument może być modyfikowany przez agenta, który dopisze własne wnioski czy uwagi, wzmacniając raport o wiedzę pracowników. Do tego dochodzą wygenerowane opisy pod portale ogłoszeniowe.

Raporty, które powstają dzięki platformie GdzieLezyProblem.pl, znacząco skracają czas potrzebny na zapoznanie się z daną działką. Zamiast przedzierać się przez labirynty z map, analiz, opracowań i innych dokumentów, pozwala się wykonać tę pracę sztucznej inteligencji. Dzięki temu zakup może być bezpieczniejszy i pewniejszy, bo już na samym początku wiemy, gdzie mogą czyhać pułapki i niepożądane niespodzianki.

Adam Bednarek 27.05.2026 09:00

Lokowanie produktu : GdzieLezyProblem.pl

