REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Kaucyjni baronowie trafią pod lupę fiskusa? Skarbówka odpowiada

Blady strach padł na osoby, które planują zbierać nieswoje butelki i puszki, odbierając kaucję, której sami nie zapłacili. Sprawę postanowił wyjaśnić szef Krajowej Administracji Skarbowej. 

Adam Bednarek
kaucja
REKLAMA

"Mówiąc wprost, gdy ktoś dorabia kilkaset złotych dziennie codziennie przez cały rok, to już nie zbieracz-amator, tylko przedsiębiorca, nawet jeśli sam siebie tak nie postrzega" - zauważył w rozmowie z redakcją Faktu Piotr Juszczyk z InFaktu. 

Tych puszek i butelek musiałoby być naprawdę sporo, aby zainteresować urząd skarbowy. Rekordziści udowadniają jednak, że zdobycie pokaźnej kolekcji nie jest aż takie trudne. Owszem, potrzeba czasu i cierpliwości, ale nadal nie brakuje osób, które porzucają opakowania z kaucją. Pieniądze dosłownie leżą na ulicy. 

REKLAMA

(...) pieniądze "wypluwa" automat, każda taka transakcja zostawia ślad cyfrowy, a operatorzy systemu kaucyjnego prowadzą szczegółową ewidencję – dodawał Piotr Juszczyk z InFaktu. 

O tę kwestię zapytany został wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. "Nie dajmy się ogłupić" - przyznał wprost, dodając, że celem systemu kaucyjnego nie jest zarabianie pieniędzy, a recykling.

- Jeśli sami zbieramy i sami oddajemy, to nie widzę możliwości, aby była to działalność gospodarcza - zapewnił.

REKLAMA

Co, jeśli ktoś rzeczywiście chciałby działać na szeroką skalę i zbierać puszki oraz butelki od sąsiadów, rodziny, okolicznych firm? Wtedy wszystko zależy od skali. 

Jeśli to jest w wersji zorganizowanej, kiedy mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to wtedy ślady organizacyjne i przede wszystkim systemowe działalności gospodarczej są widoczne i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane  - zaznaczył szef KAS. 

Czyli dopóki nie robi się z tego małe przedsiębiorstwo, na które pracują inni zbieracze - nie ma wątpliwości. 

REKLAMA

Oczywiście rodzi się pytanie, czy kiedykolwiek taka działalność ma szansę opuścić teorię. Niby zbieranych jest coraz więcej opakowań. Coraz trudniej w sklepie znaleźć butelkę czy puszkę bez logo kaucji. Sami Polacy częściej oddają własne opakowania, więc konkurencja jest spora. O ile ambitni rekordziści dalej walczą, tak trudno wyobrazić sobie z tego sposób na biznes. 

Chyba że jestem naiwny i po raz kolejny ktoś udowodni mi, że Polak potrafi. 

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover

Zdjęcie wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji.

REKLAMA
Adam Bednarek
26.05.2026 15:43
Tagi: System kaucyjny
REKLAMA
Najnowsze
15:33
Nowe Ferrari jest Samsungiem na kołach. Tylko znacznie droższym
Aktualizacja: 2026-05-26T15:33:30+02:00
14:36
007 First Light - recenzja. Bond uciera nosa Uncharted, ależ świetna gra
Aktualizacja: 2026-05-26T14:36:03+02:00
13:04
Dreame Matrix10 Pro - recenzja. Daję głowę, że takiego robota nie widziałeś
Aktualizacja: 2026-05-26T13:04:08+02:00
12:02
Potężna amerykańskie drony w drodze do Polski. Nasza armia będzie miała nowe oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T12:02:04+02:00
11:49
Nie działa eZUS. Problemy z logowaniem w całym kraju
Aktualizacja: 2026-05-26T11:49:54+02:00
11:48
Papież się odpalił. Cytuje Gandalfa i jedzie po AI
Aktualizacja: 2026-05-26T11:48:07+02:00
11:30
Usłyszała w Dino dziwną piosenkę. Ten trend mógł dotrzeć również do twojego sklepu
Aktualizacja: 2026-05-26T11:30:06+02:00
10:55
Zbierasz puszki na kaucję? Fiskus może uznać, że to zarobek
Aktualizacja: 2026-05-26T10:55:16+02:00
10:51
Rakiety Patriotów będą produkowane w Polsce? Amerykanie miękną
Aktualizacja: 2026-05-26T10:51:14+02:00
10:18
Nie podoba ci się nowe Ferrari Luce? I tak cię nie stać
Aktualizacja: 2026-05-26T10:18:10+02:00
9:36
Nie mogę teraz grać. Muszę naładować piłkę
Aktualizacja: 2026-05-26T09:36:48+02:00
9:00
Ekspres na każdą kuchnię. Co potrafi Jura ENA8?
Aktualizacja: 2026-05-26T09:00:00+02:00
8:57
Przy lotnisku stawiają wielki namiot. Wygląda dziwnie, ale ma sens
Aktualizacja: 2026-05-26T08:57:47+02:00
8:01
Ferrari zrobiło elektryka z ludźmi od iPhone'a. Tak mógł wyglądać Apple Car
Aktualizacja: 2026-05-26T08:01:23+02:00
7:25
Okrągły ekran na magnes przyczepiany do telefonu. Ale oni to wymyślili
Aktualizacja: 2026-05-26T07:25:10+02:00
7:10
Wyrzucili profesjonalne kamery z boiska. Cały mecz rejestrowały iPhone'y 17 Pro
Aktualizacja: 2026-05-26T07:10:38+02:00
7:00
Sprawdziłem internet w samolocie szybszy niż u ciebie w domu. Za darmo, dla każdego
Aktualizacja: 2026-05-26T07:00:00+02:00
6:19
Chcą wrzucić na Marsa tysiące "dmuchawców". Łaziki nie mają szans
Aktualizacja: 2026-05-26T06:19:00+02:00
6:14
Miliony puszek omijały kaucję. Furtkę musiał zamknąć sąd
Aktualizacja: 2026-05-26T06:14:00+02:00
6:11
Kupimy pociągi na 320 km/h. Pendolino wygląda przy nich skromnie
Aktualizacja: 2026-05-26T06:11:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA