Nie działa eZUS. Problemy z logowaniem w całym kraju

Ładowanie...

Użytkownicy z całej Polski zgłaszają problemy z dostępem do platformy eZUS. We wtorek 26 maja, krótko po godzinie 11:00, zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały o awarii internetowego systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najczęściej zgłaszany problem dotyczy logowania - po poprawnym uwierzytelnieniu serwis nie ładuje kolejnej strony lub pozostaje pusty.

REKLAMA

Wtorkowe przedpołudnie przyniosło problemy użytkownikom eZUS

Zgłoszeń szybko przybywa w serwisie Downdetector, który monitoruje awarie usług internetowych na podstawie raportów od użytkowników.

Problemy z serwisem ZUSu zgłoszone w ciągu ostatnich 24 godzin - od godziny 11:00 26 maja odnotowano 24 razy więcej zgłoszeń niż zwykle

Wynika z nich, że utrudnienia mają charakter ogólnopolski i nie dotyczą wyłącznie jednego regionu. Problemy zgłaszają użytkownicy m.in. z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia i Śląska.

REKLAMA

Mapa zgłoszeń problemów z ZUS po godzinie 11 26 maja

Według relacji użytkowników kłopot pojawia się już po zalogowaniu do systemu. Sam proces logowania - na przykład przez Profil Zaufany lub bankowość elektroniczną - przebiega poprawnie, jednak po przekierowaniu do panelu eZUS serwis nie wczytuje danych. W części przypadków strona pozostaje biała, w innych ładuje się bez końca lub zwraca błąd.

Awaria utrudnia dostęp do usług, z których korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Za pośrednictwem eZUS można m.in. sprawdzić składki, pobrać dokumenty, złożyć wniosek czy wysłać pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu użytkowników to podstawowy kanał kontaktu z urzędem.

Do momentu publikacji ZUS nie opublikował oficjalnego komunikatu dotyczącego problemów technicznych ani na stronie internetowej, ani w mediach społecznościowych. Nie wiadomo też, co jest przyczyną awarii i kiedy pełna funkcjonalność systemu zostanie przywrócona.

Jeśli próbujesz zalogować się do eZUS i po uwierzytelnieniu widzisz pustą stronę lub panel się nie ładuje, problem najpewniej nie leży po twojej stronie. W takiej sytuacji pozostaje odczekać i spróbować ponownie później. Warto też śledzić komunikaty publikowane przez ZUS - jeśli urząd odniesie się do awarii, będziemy aktualizować ten artykuł.

REKLAMA

Zdjecie główne: Remigiusz Gora / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 26.05.2026 11:49

Ładowanie...

REKLAMA