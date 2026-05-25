Galaxy S26 FE będzie niesamowity. Tańszy i lepszy
Samsung szykuje Galaxy S26 FE. Tańsza wersja sztandarowego modelu z tego roku zapowiada się na przystępną cenowo, a przy tym znacznie lepszą alternatywę dla obecnych modeli w ofercie koreańskiego producenta.
W internecie pojawiły się zdjęcia ujawniające prawdopodobny wygląd czwartego modelu z serii S26. To oczywiście nieco ulepszony wariant względem zeszłorocznego Galaxy S25 FE. Będzie to jeden z najciekawszych i najbardziej opłacalnych modeli wydanych w 2026 r.
Samsung Galaxy S26 FE – wygląd
Producenci etui muszą znać wygląd oraz wymiary telefonu długo przed premierą, aby móc dostarczyć swój produkt w momencie debiutu danego urządzenia na półkach sklepowych. To powoduje, że czasami nie są w stanie dochować tajemnicy i w sieci przed premierą pojawiają się grafiki ukazujące etui wraz z wyglądem urządzenia.
Tak jest i tym razem - do sieci trafiły zdjęcia ujawniające nadchodzącego Galaxy S26 FE w pełnej krasie. Z materiałów dowiadujemy się, że w urządzeniu producent zastosuje nowy wygląd wyspy aparatów. Zamiast obiektywów wystających bezpośrednio z obudowy urządzenia, firma wykorzysta podejście znane z Galaxy A57/A37.
Układ w dalszym ciągu jest ustawiony pionowo i zachowuje trzy aparaty, lecz obiektywy są wbudowane w wyspę. Nie jest to oczywiście ogromna zmiana, która diametralnie wpłynie na korzystanie z urządzenia. To bardziej kwestia gustu i indywidualnych preferencji.
Reszta obudowy Galaxy S26 FE prezentuje się dokładnie tak samo, jak w przypadku Galaxy S25 FE. Z przodu urządzenia znajdziemy ekran z cienkim obramowaniem i wcięciem na aparat do selfie. Samsung nie przyniesie tu więc rewolucji.
Czytaj też:
Galaxy S26 FE – specyfikacja
Jak wygląda natomiast specyfikacja techniczna Galaxy S26 FE? Zapowiada się nieźle:
- ekran: 6,7 cala, 120 Hz, AMOLED;
- procesor: Exynos 2500;
- pamięć: 8 GB RAM, 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;
- aparaty: główny 50 Mpix, szerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix, przedni 12 Mpix;
- bateria: 4900 mAh, ładowanie 45 W;
- wodoszczelność: IP68.
W odróżnieniu od pozostałych przedstawicieli serii Galaxy S26, wyposażonych w czip Exynos 2600 (S26, S26+) lub Snapdragon 8 Elite Gen 5 (S26 Ultra), w tym modelu znajdzie się starszy procesor wyciągnięty z zeszłorocznego Galaxy Z Flipa 7. Kluczowa będzie tu cena. Smartfon musi być znacznie tańszy od bazowego Galaxy S26, który kosztuje ok. 4500 zł. Premiera S26 FE powinna odbyć się pod koniec roku.