Galaxy S26 FE będzie niesamowity. Tańszy i lepszy

W internecie pojawiły się zdjęcia ujawniające prawdopodobny wygląd czwartego modelu z serii S26. To oczywiście nieco ulepszony wariant względem zeszłorocznego Galaxy S25 FE. Będzie to jeden z najciekawszych i najbardziej opłacalnych modeli wydanych w 2026 r.

Samsung Galaxy S26 FE – wygląd

Producenci etui muszą znać wygląd oraz wymiary telefonu długo przed premierą, aby móc dostarczyć swój produkt w momencie debiutu danego urządzenia na półkach sklepowych. To powoduje, że czasami nie są w stanie dochować tajemnicy i w sieci przed premierą pojawiają się grafiki ukazujące etui wraz z wyglądem urządzenia.

Tak jest i tym razem - do sieci trafiły zdjęcia ujawniające nadchodzącego Galaxy S26 FE w pełnej krasie. Z materiałów dowiadujemy się, że w urządzeniu producent zastosuje nowy wygląd wyspy aparatów. Zamiast obiektywów wystających bezpośrednio z obudowy urządzenia, firma wykorzysta podejście znane z Galaxy A57/A37.

Układ w dalszym ciągu jest ustawiony pionowo i zachowuje trzy aparaty, lecz obiektywy są wbudowane w wyspę. Nie jest to oczywiście ogromna zmiana, która diametralnie wpłynie na korzystanie z urządzenia. To bardziej kwestia gustu i indywidualnych preferencji.

Reszta obudowy Galaxy S26 FE prezentuje się dokładnie tak samo, jak w przypadku Galaxy S25 FE. Z przodu urządzenia znajdziemy ekran z cienkim obramowaniem i wcięciem na aparat do selfie. Samsung nie przyniesie tu więc rewolucji.

Galaxy S26 FE – specyfikacja

Jak wygląda natomiast specyfikacja techniczna Galaxy S26 FE? Zapowiada się nieźle:

ekran: 6,7 cala, 120 Hz, AMOLED;

procesor: Exynos 2500;

pamięć: 8 GB RAM, 128 lub 256 GB przestrzeni na dane;

aparaty: główny 50 Mpix, szerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix, przedni 12 Mpix;

bateria: 4900 mAh, ładowanie 45 W;

wodoszczelność: IP68.

W odróżnieniu od pozostałych przedstawicieli serii Galaxy S26, wyposażonych w czip Exynos 2600 (S26, S26+) lub Snapdragon 8 Elite Gen 5 (S26 Ultra), w tym modelu znajdzie się starszy procesor wyciągnięty z zeszłorocznego Galaxy Z Flipa 7. Kluczowa będzie tu cena. Smartfon musi być znacznie tańszy od bazowego Galaxy S26, który kosztuje ok. 4500 zł. Premiera S26 FE powinna odbyć się pod koniec roku.

Albert Żurek 25.05.2026 20:58

