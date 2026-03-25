Są nowe Samsungi Galaxy A57 i A37. Te telefony zaleją Polskę

Samsung wreszcie pokazał Galaxy A57 oraz Galaxy A37. Już wiem, że to najlepsze tańsze smartfony wydane w tym roku, które będą królować w kieszeniach Polaków.

Albert Żurek
Po premierze sztandarowych modeli Galaxy S26 w zeszłym miesiącu przyszedł czas na bardziej rozsądne propozycje z przystępnej cenowo rodziny Galaxy A. Telefony trafią do sprzedaży za dwa tygodnie na początku kwietnia. Znamy wygląd, specyfikację techniczną oraz przede wszystkim - ceny. 

Samsung Galaxy A57 to nowy król rozsądku na 2026 r. 

Jak smartfony z serii Galaxy S mają oferować możliwie najlepsze wyposażenie oraz funkcje i nie liczyć się z wysoką ceną, tak w Galaxy A producent stawia na możliwie najlepszy stosunek ceny do jakości. Urządzenia te pod wieloma względami nie odstają od sztandarowych Galaxy S. Najnowszy Galaxy A57 jest tego idealnym przykładem. Smartfon oferuje:

  • ekran: 6,7 cala, Super AMOLED+, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli;
  • procesor: Exynos 1680;
  • pamięć: 8 lub 12 GB operacyjna, 128, 256 lub 512 GB na pliki;
  • aparat: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, makro 5 Mpix, przedni 12 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
  • wodoszczelność: IP68;
  • wymiary i masa: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g
  • system: Android 16, One UI 8.5.

Co zmieniono w Galaxy A57? Przede wszystkim wymieniono procesor na nowy: Exynos 1680 zamiast 1580. Producent chwali się, że czip gwarantuje ulepszone CPU, GPU oraz NPU, a więc telefon w codziennym użytkowaniu - także w grach mobilnych powinien być nieco szybszy. Nie oczekujcie jednak wydajności wyciągniętej z Galaxy S26 - mimo wszystko Samsung musiał na czymś zaoszczędzić.

Ulepszono też podstawową pamięć operacyjną - mimo kryzysu na rynku pamięci usunięto 6-gigabajtową wersję na rzecz co najmniej 8 GB. Dodano też nowy wariant pamięciowy - 12 GB, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy. W dalszym ciągu mamy do dyspozycji 128 GB pamięci na dane, lecz w sprzedaży będzie dostępna też wersja 512 GB. Smartfon obsługuje wodoszczelność IP68 zamiast IP67.

W urządzeniu znajdziemy również kilka przydatnych nowych lub ulepszonych funkcji AI: gumka usuwania obiektów, najlepsza mina, transkrypcja głosu w aplikacji dyktafon czy wybór AI pozwalający wyodrębnić tekst i zdjęcia bez ręcznego zaznaczenia elementów.

Jak wyglądają ceny? Samsung na razie ich oficjalnie nie ujawnia, ale na sklepie x-kom mamy wskazówki:

  • Galaxy A57 8/128 GB - 2309 zł;
  • Galaxy A57 8/256 GB - 2569 zł.

Czytaj też:

Samsung Galaxy A37 to tańsza wersja

Z kolei mniej wymagający użytkownicy mogą zdecydować się na Galaxy A37. W urządzeniu znajdziemy również niezłą specyfikację:

  • ekran: 6,7 cala, Super AMOLED+, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli;
  • procesor: Exynos 1480;
  • pamięć: 6, 8 lub 12 GB operacyjna, 128 lub 256 GB na pliki;
  • aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, makro 5 Mpix, przedni 12 Mpix;
  • akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
  • wodoszczelność: IP68;
  • wymiary i masa: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g
  • system: Android 16, One UI 8.5.

Smartfon też otrzymał lepszy procesor względem poprzednika - Exynosa 1480 wyciągniętego z Galaxy A55 zamiast Snapdragona 6s gen 3. W telefonie też możemy liczyć na wyższy standard wodoszczelności. Ceny z koel wyglądają następująco:

  • Galaxy A37 6/128 GB - 1869 zł;
  • Galaxy A37 5G 8/256 GB - 2269 zł.
Oba urządzenia trafią do sprzedaży 10 kwietnia 2026 r. 

25.03.2026 14:40
Najnowsze
14:35
MacBook Air z Apple M5 - recenzja. Gdy Neo to za mało, a Pro za drogi
Aktualizacja: 2026-03-25T14:35:22+01:00
14:16
Żabka dołącza do Paczkomatów. Lotniska będą Polską w pigułce
Aktualizacja: 2026-03-25T14:16:25+01:00
13:15
Spanie w samolocie nie tylko dla zarządu. Wstawią "łóżka" do tanich rzędów
Aktualizacja: 2026-03-25T13:15:24+01:00
13:02
Samsungi z nową wersją systemu. Oto 3 najlepsze funkcje w One UI 9
Aktualizacja: 2026-03-25T13:02:36+01:00
11:53
Ambilight wychodzi poza telewizor. I to wreszcie ma sens
Aktualizacja: 2026-03-25T11:53:29+01:00
11:25
Ktoś mąci przy polskim atomie. Pojawiło się ważne ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-03-25T11:25:40+01:00
10:50
Oto polski Wartownik. Prywatne drony stają się nowym okiem polskiej armii
Aktualizacja: 2026-03-25T10:50:44+01:00
10:25
Siri dostanie własną aplikację. Apple w końcu buduje klona ChataGPT
Aktualizacja: 2026-03-25T10:25:44+01:00
9:53
Nintendo tnie produkcję Switcha 2. Czar prysł
Aktualizacja: 2026-03-25T09:53:58+01:00
9:24
Opłaty za śmieci w górę. System kaucyjny stał się wygodną wymówką
Aktualizacja: 2026-03-25T09:24:35+01:00
8:50
Disney odcina miliardy od OpenAI. Hollywoodzki sen właśnie pękł
Aktualizacja: 2026-03-25T08:50:19+01:00
8:06
ChatGPT powie ci, jaka jest pogoda. Koniec skakania między oknami
Aktualizacja: 2026-03-25T08:06:44+01:00
6:45
iPhone 17e kontra reszta rodziny. Wybieram najlepszego z najtańszych
Aktualizacja: 2026-03-25T06:45:00+01:00
6:34
Tkaniny będą prać się same. Z takiego przełomu każdy się ucieszy
Aktualizacja: 2026-03-25T06:34:00+01:00
6:23
Droga Mleczna ma blizny i rany. Widzimy je, bo zmieniliśmy podejście
Aktualizacja: 2026-03-25T06:23:00+01:00
6:12
Rozgryźliśmy sąsiednią galaktykę. Wiemy, czemu gwiazdy krążą inaczej
Aktualizacja: 2026-03-25T06:12:00+01:00
6:01
Mgławica Krab jest jak zamrożona. Ale Hubble właśnie wykrył tam ruch
Aktualizacja: 2026-03-25T06:01:00+01:00
20:40
Spotify włącza funkcję, która powinna być od początku. W końcu coś przydatnego
Aktualizacja: 2026-03-24T20:40:54+01:00
20:34
Apple odpala Apple Business w Polsce. Mocny cios w Microsoft
Aktualizacja: 2026-03-24T20:34:32+01:00
19:12
Wojsko w szkołach wjeżdża z apką. Mundurowi mają bardzo sprytny plan
Aktualizacja: 2026-03-24T19:12:24+01:00
