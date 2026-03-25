Są nowe Samsungi Galaxy A57 i A37. Te telefony zaleją Polskę
Samsung wreszcie pokazał Galaxy A57 oraz Galaxy A37. Już wiem, że to najlepsze tańsze smartfony wydane w tym roku, które będą królować w kieszeniach Polaków.
Po premierze sztandarowych modeli Galaxy S26 w zeszłym miesiącu przyszedł czas na bardziej rozsądne propozycje z przystępnej cenowo rodziny Galaxy A. Telefony trafią do sprzedaży za dwa tygodnie na początku kwietnia. Znamy wygląd, specyfikację techniczną oraz przede wszystkim - ceny.
Samsung Galaxy A57 to nowy król rozsądku na 2026 r.
Jak smartfony z serii Galaxy S mają oferować możliwie najlepsze wyposażenie oraz funkcje i nie liczyć się z wysoką ceną, tak w Galaxy A producent stawia na możliwie najlepszy stosunek ceny do jakości. Urządzenia te pod wieloma względami nie odstają od sztandarowych Galaxy S. Najnowszy Galaxy A57 jest tego idealnym przykładem. Smartfon oferuje:
- ekran: 6,7 cala, Super AMOLED+, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli;
- procesor: Exynos 1680;
- pamięć: 8 lub 12 GB operacyjna, 128, 256 lub 512 GB na pliki;
- aparat: główny 50 Mpix, szeroki 12 Mpix, makro 5 Mpix, przedni 12 Mpix;
- akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
- wodoszczelność: IP68;
- wymiary i masa: 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 g
- system: Android 16, One UI 8.5.
Co zmieniono w Galaxy A57? Przede wszystkim wymieniono procesor na nowy: Exynos 1680 zamiast 1580. Producent chwali się, że czip gwarantuje ulepszone CPU, GPU oraz NPU, a więc telefon w codziennym użytkowaniu - także w grach mobilnych powinien być nieco szybszy. Nie oczekujcie jednak wydajności wyciągniętej z Galaxy S26 - mimo wszystko Samsung musiał na czymś zaoszczędzić.
Ulepszono też podstawową pamięć operacyjną - mimo kryzysu na rynku pamięci usunięto 6-gigabajtową wersję na rzecz co najmniej 8 GB. Dodano też nowy wariant pamięciowy - 12 GB, czego kompletnie się nie spodziewaliśmy. W dalszym ciągu mamy do dyspozycji 128 GB pamięci na dane, lecz w sprzedaży będzie dostępna też wersja 512 GB. Smartfon obsługuje wodoszczelność IP68 zamiast IP67.
W urządzeniu znajdziemy również kilka przydatnych nowych lub ulepszonych funkcji AI: gumka usuwania obiektów, najlepsza mina, transkrypcja głosu w aplikacji dyktafon czy wybór AI pozwalający wyodrębnić tekst i zdjęcia bez ręcznego zaznaczenia elementów.
Jak wyglądają ceny? Samsung na razie ich oficjalnie nie ujawnia, ale na sklepie x-kom mamy wskazówki:
- Galaxy A57 8/128 GB - 2309 zł;
- Galaxy A57 8/256 GB - 2569 zł.
Samsung Galaxy A37 to tańsza wersja
Z kolei mniej wymagający użytkownicy mogą zdecydować się na Galaxy A37. W urządzeniu znajdziemy również niezłą specyfikację:
- ekran: 6,7 cala, Super AMOLED+, rozdzielczość 1080 × 2340 pikseli;
- procesor: Exynos 1480;
- pamięć: 6, 8 lub 12 GB operacyjna, 128 lub 256 GB na pliki;
- aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, makro 5 Mpix, przedni 12 Mpix;
- akumulator: 5000 mAh, ładowanie przewodowe 45 W;
- wodoszczelność: IP68;
- wymiary i masa: 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 g
- system: Android 16, One UI 8.5.
Smartfon też otrzymał lepszy procesor względem poprzednika - Exynosa 1480 wyciągniętego z Galaxy A55 zamiast Snapdragona 6s gen 3. W telefonie też możemy liczyć na wyższy standard wodoszczelności. Ceny z koel wyglądają następująco:
- Galaxy A37 6/128 GB - 1869 zł;
- Galaxy A37 5G 8/256 GB - 2269 zł.
Oba urządzenia trafią do sprzedaży 10 kwietnia 2026 r.