OnePlus szykuje specjalną edycję Norda 6. Fani anime wniebowzięci

Wyciek ze strony wsparcia OnePlus wskazuje na powrót producenta do limitowanych edycji inspirowanych popkulturą. Nord 6 ma otrzymać wariant inspirowany animowanym serialem, który ty i ja oglądaliśmy na Jetixsie.

Malwina Kuśmierek
OnePlus Nord 6 może dostać edycję Naruto
Najbardziej zapaleni fani marki OnePlus z pewnością pamiętają hit 2021 roku - OnePlus Nord 2 w limitowanej edycji inspirowanej Pac Manem. W 2024 roku firma sięgnęła ponownie do ikon popkultury, tym razem uśmiechając się do fanów gry Genshin Impact poprzez limitowaną edycję smartfona OnePlus 12R. W 2026 roku również możemy liczyć na wyjątkowy smartfon od OnePlus, a inspiracja ponownie płynie z Azji.

OnePlus Nord 6 doczeka się wariantu inspirowanego Naruto

Jak informuje serwis GSMArena, na stronie wsparcia indyjskiego oddziału OnePlus z rozwijanego menu - oprócz nadchodzącego modelu "OnePlus Nord 6" - można wybrać także opcję "OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition". To sugeruje, że oprócz dwóch wariantów kolorystycznych, które wyciekły do sieci w ubiegłym tygodniu, OnePlus przygotowuje także trzeci wariant smartfona inspirowany kultową już manga (i jej adaptacją anime) Naruto.

Wzmianka o OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition na stronie OnePlus

Na tę chwilę brak jakichkolwiek informacji co do wyglądu smartfona - nie wiemy czy będzie to pełnoprawny, osobny wariant jak w przypadku Norda 2 i 12R, czy być może jedynie inny wariant kolorystyczny, a wszelkie powiązania z serią Naturo będą wynikać z dodatków w pudełku. Nie wiadomo także czy OnePlus Nord 6 Naruto Limited Edition doczeka się globalnej premiery, czy jednak ograniczenia licencyjne zatrzymają premierę poza kilkoma wybranymi rynkami świata.

OnePlus Nord 6 w pigułce

Zgodnie z dotychczasowymi plotkami OnePlus Nord 6 ma być jednym z najbardziej wydajnych średniopółkowych modeli na rynku. Smartfon ma otrzymać 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości określanej jako "1.5K" oraz odświeżaniu na poziomie aż 165 Hz, co sugeruje wyraźny nacisk na płynność wyświetlanego obrazu – zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w grach.

Za wydajność ma odpowiadać układ z serii Snapdragon 8, najprawdopodobniej Snapdragon 8s Gen 4, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM. Na dane użytkownika przewidziano 256 GB pamięci wewnętrznej – i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedyny wariant pojemnościowy. Smartfon ma działać od początku pod kontrolą Androida 16 z nakładką OxygenOS 16.

W kwestii aparatów OnePlus ma postawić na sprawdzony zestaw, choć nieco inny niż w poprzedniku. Główny aparat ma oferować 50 Mpix i bazować na sensorze Sony Lytia 600 z optyczną stabilizacją obrazu (OIS), któremu towarzyszyć będzie 8-megapikselowy moduł ultraszerokokątny. Z przodu znajdziemy natomiast 32-megapikselowy aparat do selfie z autofokusem. To o tyle ciekawe, że poprzedni model - Nord 5 - miał wyższej klasy sensor Lytia 700 oraz aparat przedni o wyższej rozdzielczości.

Największym zaskoczeniem może być jednak bateria. Według przecieków OnePlus Nord 6 ma zostać wyposażony w ogniwo o pojemności aż 9000 mAh, co znacząco wyróżniałoby go na tle konkurencji. Całość ma wspierać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 80 W.

24.03.2026 13:52
