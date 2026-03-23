Mówią, że OnePlus znika z Europy. Mamy oficjalną odpowiedź firmy

Ładowanie...

W sieci wybuchła panika po doniesieniach o rzekomym wycofaniu się OnePlus z europejskiego oraz amerykańskiego rynku. Internet obiegły niepokojące informacje sugerujące, że producent planuje zamknąć lub znacznie ograniczyć swoją działalność na kilku kluczowych rynkach.

Źródłem całego zamieszania jest znany informator Yogesh Brar. Stwierdził on, że nadchodzące zmiany zwiastują złe wiadomości dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Unii Europejskiej. Sugerowało to potencjalne uderzenie w dostępność urządzeń na Zachodzie.

REKLAMA

Zmiany strategii w Indiach i stabilność w Chinach

Według najnowszych przecieków sytuacja ma wyglądać zupełnie inaczej w pozostałych regionach świata. Chiński oddział firmy rzekomo pozostanie całkowicie nienaruszony i będzie kontynuował pracę na dotychczasowych zasadach.

Z kolei w Indiach zarysowano inny scenariusz. Marka miałaby tam:

zrezygnować całkowicie z segmentu premium,

skupić się niemal wyłącznie na produkcji urządzeń budżetowych,

rozwijać ofertę sprzętu ze średniej półki cenowej.

Nie jest to pierwszy raz, gdy w przestrzeni publicznej pojawiają się podobne spekulacje. Na początku 2026 r. krążyły plotki, jakoby koncern OPPO planował całkowicie wygasić markę OnePlus.

Ale zanim uwierzy się w internetowe przecieki, nawet te pochodzące od sprawdzonych analityków, zawsze warto zachować chłodną głowę i zapytać u samego źródła. Nakręcanie paniki świetnie generuje zasięgi, ale rzadko oddaje rzeczywisty obraz decyzji biznesowych. Bo zamiast snuć domysły na podstawie wpisów w sieci, najrozsądniej było zgłosić się do producenta o komentarz. Znaczy, tak zrobiłem.

Oficjalne oświadczenie OnePlus ucina rynkową panikę

Mam dla was oficjalne stanowisko firmy OnePlus, które ostatecznie ucina wszelkie spekulacje dotyczące naszego regionu. Deklaracja jest krótka, ale bardzo konkretna:

Obecna działalność OnePlus w Europie przebiega bez zmian. Użytkownicy mają w pełni zagwarantowany dostęp do usług posprzedażowych, aktualizacji oprogramowania oraz wszystkich należnych im świadczeń - OnePlus dla Spider's Web.

To jednoznaczny dowód na to, że mimo obaw, OnePlus nigdzie się nie wybiera, a przynajmniej nie opuszcza Starego Kontynentu.

REKLAMA

Posiadacze sprzętu tej marki mogą spać spokojnie. Producent gwarantuje ciągłość wsparcia, więc nie ma ryzyka, że z dnia na dzień zostaniecie odcięci od autoryzowanego serwisu czy obiecanych łatek bezpieczeństwa dla waszych smartfonów.

Rynek technologii bywa dynamiczny, a strategie korporacji ulegają zmianom, jednak na ten moment status quo w Europie zostaje zachowany.

REKLAMA

Oliwier Nytko 23.03.2026 12:36

Ładowanie...