OnePlus 15 to powrót do formy, na który czekałem. Jest moc

Trzy tygodnie z OnePlus 15 pozwoliły mi wyrobić opinię sięgającą dalej niż tylko pierwsze wrażenia. Ten telefon to naprawdę ciekawa propozycja - OnePlus wyraźnie zmienił priorytety, stawiając na aspekty użytkowe, które odróżniają go od konkurencji.

Zamiast rywalizować na megapiksele czy redukować grubość urządzenia o dziesiętne części milimetra, firma skupiła się na czystej mocy obliczeniowej, imponującym czasie pracy i płynnym interfejsie. To strategia ukierunkowana na wymagających użytkowników i graczy, którzy stawiają niezawodność wyżej niż marketingowe nowinki. Czy to dobry kierunek w 2025 roku?

Oto OnePlus 15

Zanim przejdziemy do szczegółów, przyjrzyjmy się, co kryje się w środku i na zewnątrz. OnePlus 15 to sztandarowy smartfon z najnowszym procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5, wspieranym przez 12 GB lub 16 GB najszybszej pamięci RAM LPDDR5X Ultra+ oraz pamięć UFS 4.1. Na froncie znajdziemy 6,78-calowy wyświetlacz 1.5K z odświeżaniem 165Hz.

Całość działa pod kontrolą OxygenOS 16, mocno zintegrowanego z funkcjami AI od OnePlus. Już sam opis specyfikacji pokazuje, że producent postawił na architekturę trzech kluczowych chipów – główny SoC, dedykowany chip dotyku i zaawansowany chip Wi-Fi.

Wydajność OnePlus 15 to priorytet

Wydajność to absolutny priorytet dla OnePlus 15, co widać po zastosowaniu rewolucyjnej architektury Power Trinity. To nie jest telefon zaprojektowany, by "dawać radę" – to urządzenie ma deklasować konkurencję w każdym zadaniu wymagającym czystej mocy obliczeniowej.

Sercem systemu jest Snapdragon 8 Elite Gen 5 z procesorem Qualcomm Oryon @ 4.608 GHz i GPU Adreno 840 @ 1200 MHz, który jest obecnie najbardziej wydajnym mobilnym procesorem. OnePlus chwali się 20 proc. wzrostem wydajności CPU i 35 proc. lepszą efektywnością energetyczną względem poprzedniej generacji.

Wariant 16 GB RAM wykorzystuje najszybszą pamięć LPDDR5X Ultra+ (10667Mbps). Benchmarki pokazują około 3,9-3,95 miliona punktów w AnTuTu. Dopełnieniem tej trójcy jest dedykowany chip dotyku (Touch Response Chip) oraz zaawansowany chip Wi-Fi, co ma zapewniać niezrównaną płynność w każdym zadaniu.

Benchmarki

OnePlus 15 to bezsprzecznie bestia gamingowa 2025 r., która wprowadza rewolucyjne rozwiązania w świecie mobilnych gier. Oto wszystkie kluczowe benchmarki gamingowe, które potwierdzają jego dominację:

Wydajność syntetyczna - rekordy prędkości

AnTuTu Benchmark (v11):

Wynik ogólny: ok. 3 900 000 punktów

Geekbench 6:

Single-Core: 3600 punktów (wzrost ok. 15 proc. względem OnePlus 13)

Multi-Core: 10200 punktów (wzrost ok. 9 proc. względem OnePlus 13)

3DMark Steel Nomad Light:

3100 punktów

Gaming na 165 FPS

Gry z natywnym wsparciem 165 kl./s.:

Call of Duty Mobile

Delta Force

Arena Breakout

League of Legends: Wild Rift

Naruto Mobile

Brawl Stars

Real Racing 3

Standoff 2

Blood Strike-FPS

Testy gier AAA - długotrwała wydajność

PUBG Mobile:

Tryb 120 kl./s.: niemal zawsze włączony

Minimum kl./s.: 115 kl./s. (podczas najintensywniejszych scen)

Mobile Legends Bang Bang:

Genshin Impact:

Tryb 120 kl./s. w 1.5K

Stabilność: blisko pełnej płynności przez cały test

Real Racing 3:

Tryb: 120 kl./s. w 1.5K

Stabilność: praktycznie pełna płynność

Honkai: Star Rail:

60 kl./s. średnia: 58,2 kl./s. przez godzinę

Stabilność: blisko pełnej płynności przez cały test

Call of Duty Mobile:

Stabilne: ~165 kl./s. przez całą 10-minutową rozgrywkę

Temperatura: kontrolowana pomimo wyższego poboru mocy

Responsywność: natychmiastowa reakcja na dotyk

Z natywnym 165 kl./s., zawsze włączonym 120 kl./s.w najbardziej wymagających grach i najbardziej zaawansowanym systemem chłodzenia w branży, telefon ten redefiniuje możliwości gamingu mobilnego. Każdy benchmark potwierdza, że to urządzenie zostało stworzone dla graczy.

Chłód, stabilność i optymalizacja na poziomie CPU

Surowa moc to nie wszystko - OnePlus zoptymalizował zarządzanie zasobami. Standardowy scheduler Androida potrafi zostawić niewykorzystane 10 proc. mocy CPU podczas gier, podczas gdy autorski OnePlus CPU Scheduler aktywuje wszystkie dostępne zasoby, co skutkuje wyraźnie lepszą stabilnością liczby klatek.

W praktyce, w Call of Duty Mobile, telefon utrzymywał stabilny klatkaż przez 45-60 minut bez zwalniania czy lagów. Wspiera to system chłodzenia 360 Cryo-Velocity, który używa m.in. aerożelu do izolacji ekranu od ciepła SoC, masywnej komory parowej 3D VC o powiaerzchni 5731 mm² oraz tylnej pokrywy z białego grafitu. OnePlus deklaruje, że temperatura telefonu nie przekracza 40°C, co w praktyce oznacza, że urządzenie pozostaje ciepłe, ale nie gorące.

Dedykowane chipy i stabilność połączenia w grach

Architektura Power Trinity obejmuje również kwestię łączności. Moduł komórkowy G2 oraz dedykowany chip Wi-Fi (obsługujący Wi-Fi 7) rozwiązuje problem, z którym mierzy się każdy mobilny gracz - spadków sygnału podczas zmiany chwytu telefonu. Anteny rozmieszczono tak, by bez względu na sposób trzymania urządzenia połączenie zawsze było stabilne.

OnePlus zapewnia, że chip umożliwia utrzymanie silnego sygnału nawet przez dwie solidne ściany. Czy te dedykowane chipy to przełom? To raczej solidna inżynieria poprawiająca konkretne aspekty użytkowania, które są kluczowe dla graczy. W praktyce wszystko działa płynnie: dotyk jest responsywny, Wi-Fi stabilne, a gry działają świetnie.

Bateria 7300 mAh jest ogromna

Jeśli miałbym wskazać jedną cechę, która najbardziej zmieniła moje codzienne użytkowanie w porównaniu do poprzednich telefonów, to byłaby to bateria o pojemności 7300 mAh. Nie jest to drobne ulepszenie – to nareszcie zmiana w sposobie korzystania ze smartfona. OnePlus osiągnął tym samym poziom największych baterii dostępnych we flagowcach na rynku w 2025 r., plasując się tuż obok Xiaomi 17 Pro Max oraz Oppo Find X9 Pro.

Jest to możliwe dzięki nowej technologii Silicon NanoStack, która wykorzystuje anodę z 15 proc. zawartością krzemu. Konstrukcja jest dwuogniwowa (Dual-Cell 3650 mAh) i jest w stanie działać niezawodnie nawet w ekstremalnie niskich temperaturach (do -20°C).

OnePlus 15 wykorzystuje konfigurację z dwoma ogniwami (dual-cell), co pozwala na lepsze zarządzanie ciepłem i szybsze ładowanie. Firma inżynieryjnie zadbała też o żywotność, deklarując zachowanie ponad 80 proc. pojemności baterii nawet po 4 latach użytkowania.

Po trzech tygodniach mogę potwierdzić: intensywny dzień użytkowania kończy się z ok. 40 proc. baterii, co obejmuje social media, zdjęcia, nawigację i trochę grania. W scenariuszu czysto "biurowym" – non-stop na Wi-Fi/5G, dziesiątki maili, Slack, wideokonferencje i praca na dokumentach w trybie Open Canvas – telefon bez problemu wytrzymywał do półtora dnia. Przy umiarkowanym użytkowaniu telefon spokojnie wytrzymuje praktycznie dwa dni.

Co kluczowe dla wymagających użytkowników, OnePlus deklaruje do 9 godzin grania przy 165 kl./s.; moje testy w Call of Duty Mobile pokazały spadek o ok. 25-28 proc. po dwóch godzinach, co urealnia 7-8 godzin ciągłej rozgrywki.

Ładowanie 120W i Bypass Charging

Gdy już trzeba naładować tę gigantyczną baterię, ładowanie przewodowe 120W SUPERVOOC robi to w około 39 minut. W praktyce 15-20 minut ładowania daje wystarczająco energii na resztę dnia. Dostępne jest też szybkie ładowanie bezprzewodowe 50W AIRVOOC, w tym ładowanie magnetyczne à la MagSafe (czyli Qi2) przy użyciu kompatybilnego etui.

Absolutnie kluczową funkcją i "świętym Graalem" dla mobilnych graczy jest Bypass Charging: system zasila telefon bezpośrednio z ładowarki, omijając baterię. Efekt jest natychmiastowy, telefon pozostaje chłodniejszy podczas grania i ładowania, bateria nie podlega zbędnym cyklom, a wydajność pozostaje stabilna, bo nie ma throttlingu termicznego. Jeśli grasz "na kablu", to jest to funkcja, która zmienia wszystko.

Dlaczego mamy tu ekran 1.5K 165Hz?

Decyzja o zastosowaniu ekranu 1.5K zamiast 2K budzi pytania, ale po tych tygodniach rozumiem logikę OnePlus. Z modelem 15 firma kontynuuje swoją tradycję przesuwania granic wysokiej częstotliwości odświeżania, podczas gdy inni idą na kompromis, stosując niższe rozdzielczości - bo technologia nie nadąża. W praktyce na 6,78-calowym wyświetlaczu LTPO o rozdzielczości 2772 × 1272 (450 ppi) różnica względem 2K jest prawie niezauważalna w codziennym użytkowaniu.

To, co robi szczególne wrażenie, to front urządzenia. Panel z jednolitymi ramkami 1,15 mm na wszystkich czterech krawędziach wygląda świetnie. Symetryczne ramki faktycznie są najwęższe, jakie OnePlus kiedykolwiek zastosował, a ich osiągnięcie było możliwe dzięki technologii LIPO (Low Injection Pressure Over-molding). W praktyce eliminuje to tradycyjny, grubszy dolny podbródek.

Maksymalna jasność 1800 nitów (HBM) zapewnia czytelność w słońcu, a minimalna jasność 1 nit – komfort w nocy. Jest też opcja zejscia do 0,5 nita po włączeniu funkcji Redukcji punktu bieli.

Certyfikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 obejmuje inteligentne przypomnienia o przerwach i specjalny tryb dla graczy, redukujący nasycenie barw.

165Hz w gamingu – konkretna przewaga

Zanim przejdziemy do gier – korzyści z odświeżania 165Hz widać gołym okiem w całym systemie. Nawet zwykłe przewijanie list w mediach społecznościowych, otwieranie aplikacji czy przeglądanie stron internetowych jest tak obłędnie płynne, że powrót do standardowych 120Hz wydaje się bolesnym kompromisem.

Ten ekran wyznacza nowy standard responsywności interfejsu. Oczywiście, to w grach widać konkretną przewagę ekranu 165Hz.

W Mobile Legends: Bang Bang OnePlus 15 to pierwszy smartfon, który utrzymuje stabilne 120 kl./s przez ponad godzinę, podczas gdy konkurencja, nawet iPhone 16 Pro Max, zaczyna tracić płynność.

W Delta Force telefon osiąga średnio ok. 160 kl./s z minimalnym 1-procentowym spadkiem podczas ok. półgodzinnej sesji.

OnePlus oficjalnie potwierdził wsparcie dla natywnych 165 kl./s. w popularnych tytułach jak Call of Duty, Clash of Clans, Brawl Stars, Real Racing 3, Standoff 2 i Blood Strike. Firma wykorzystuje też technologię interpolacji klatek, aby podbić wrażenia do 165 kl./s. w grach takich jak BGMI/PUBG. Ale o tym za chwilę.

Touch Display Sync to 3200Hz próbkowania

Oprócz płynności obrazu, kluczowe w grach mobilnych jest błyskawiczne reagowanie na dotyk. Próbkowanie na poziomie 3200Hz (nazwane przez producenta instant touch sampling rate), uzyskane dzięki dedykowanemu chipowi, stanowi ogromny atut w grach e-sportowych, gdzie liczą się ułamki sekund. Każdy ruch palcem, celowanie czy oddanie strzału są rejestrowane praktycznie bez opóźnienia, dając ci przewagę nad przeciwnikami ze standardowymi ekranami.

Ta precyzja przenosi się na codzienne użytkowanie: edycja tekstu, precyzyjne zaznaczanie fragmentów na ekranie, a nawet szybkie scrollowanie osi czasu w programie do montażu wideo, stają się o wiele bardziej intuicyjne. Ten wynik znacząco przewyższa standardowe flagowce, które oferują próbkowanie w zakresie 1440-2400 Hz.

W zestawieniu z nowym żyroskopem o precyzji ±4000 stopni na sekundę (DPS), który OnePlus określa jako najbardziej precyzyjny na rynku, zyskujemy realną przewagę w rozgrywkach FPS i MOBA, a także w grach wyścigowych, które działają płynnie jak nigdy dotąd. Aż chciałbym kiedyś zobaczyć Forzę na telefonie, bo przyjemność z wykonania precyzyjnych ruchów jest przeogromna.

Żyroskop działa niczym trzecia ręka - stabilizuje celownik w strzelankach nawet przy dużym powiększeniu. Dochodzi do tego funkcja Touch Display Sync, która sprawia, że reakcje ekranu na dotyk są precyzyjnie zsynchronizowane z częstotliwością odświeżania. Dzięki nowemu chipowi wyświetlacza synchronizacja jest jeszcze bardziej efektywna, co przekłada się na płynniejsze przewijanie, pisanie oraz granie przy minimalnych opóźnieniach.

Głośniki na OGROMNY plus

Wrażenia z ekranu 165Hz dopełniają głośniki stereo. Grają bardzo donośnie i czysto, z wyraźnie zaznaczoną separacją kanałów, co świetnie sprawdza się w filmach i przede wszystkim w grach FPS, pozwalając na precyzyjne lokalizowanie kroków przeciwników. OReality Audio to funkcja, która faktycznie zauważalnie poszerza scenę dźwiękową, dając wrażenie bardziej przestrzennego dźwięku.

OxygenOS 16 – szybkość spotyka AI

Całość działa pod kontrolą OxygenOS 16 (opartego na Androidzie 16), który łączy charakterystyczną szybkość systemu OnePlus z nowymi możliwościami AI. Za jego płynność odpowiada Aurora Engine oraz Parallel Processing 2.0, czyli rozwiązanie, które równolegle przetwarza animacje i reakcje dotykowe, eliminując mikroprzycięcia. System reaguje błyskawicznie na każde dotknięcie, a przy tym zużywa o 20 proc. mniej pamięci niż wcześniejsze wersje.

Największą nowością jest Plus Mind - osobisty asystent AI, stworzony do uporządkowania naszego cyfrowego chaosu.

Wystarczy nacisnąć dedykowany przycisk Plus Key (dawny Alert Slider) lub wykonać gest trzema palcami, by natychmiast zapisać dowolną treść z ekranu w Mind Space: scentralizowanej i przeszukiwalnej bazie wiedzy. Plus Mind rozumie też kontekst. Przykładowo, po skierowaniu aparatu na plakat koncertowy, samodzielnie rozpozna datę i godzinę wydarzenia, proponując dodanie ich do kalendarza.

OnePlus nawiązał również ścisłą współpracę z Google, dzięki której Plus Mind jest bezpośrednio zintegrowany z Gemini. To kluczowa zmiana, ponieważ Gemini potrafi teraz łączyć dane z prywatnej bazy Mind Space z możliwościami modelu językowego i dostępem do internetu w czasie rzeczywistym.

Umożliwia to zadawanie wyjątkowo precyzyjnych pytań, np. „Które z zapisanych przeze mnie miejsc w Barcelonie warto odwiedzić, biorąc pod uwagę jutrzejszą pogodę?”. Asystent przeanalizuje notatki, sprawdzi prognozę online i na tej podstawie przygotuje spersonalizowany plan dnia.

OxygenOS 16 oferuje też zestaw praktycznych narzędzi AI:

AI Recorder - nie tylko transkrybuje nagrania, ale rozpoznaje mówców i automatycznie tworzy skrócone podsumowania spotkań czy wywiadów.

- nie tylko transkrybuje nagrania, ale rozpoznaje mówców i automatycznie tworzy skrócone podsumowania spotkań czy wywiadów. AI Portrait Glow - inteligentnie koryguje niedoświetlone i prześwietlone portrety, nadając twarzom naturalny blask.

- inteligentnie koryguje niedoświetlone i prześwietlone portrety, nadając twarzom naturalny blask. AI Scan - przekształca fizyczne dokumenty, zdjęcia i notatki w czyste, pozbawione zniekształceń pliki PDF.

- przekształca fizyczne dokumenty, zdjęcia i notatki w czyste, pozbawione zniekształceń pliki PDF. AI PlayLab - sekcja dla każdego, zapewniająca wczesny dostęp do eksperymentalnych funkcji, takich jak YumSee (tłumaczenie menu w czasie rzeczywistym) czy Party Up (narzędzie do generowania krótkich wideo).

1 / 3 Masz obrazek

W codziennym użytkowaniu i podczas grania przydają się też dedykowane tryby. Gaming Mode optymalizuje wydajność CPU i pamięci, a tryb e-sportowy Don’t Settle idzie o krok dalej – maksymalizuje moc kosztem poboru energii, gdy liczy się każda klatka. System na bieżąco monitoruje temperaturę urządzenia i dynamicznie dostosowuje wydajność, by uniknąć throttlingu (funkcja Gaming Hand Cooling z czujnikami w dziesięciu strefach dotyku).

Wrażenia z gier wzmacnia duży silnik wibracyjny X-axis Linear Motor. Dla zaawansowanych użytkowników przygotowano również Open Canvas – znaną z OnePlus Open funkcję wielozadaniowości, pozwalającą pracować z kilkoma aplikacjami w pływających oknach.

DetailMax Engine – własna droga po rozstaniu z Hasselblad

Rozstanie z Hasselblad mogło wzbudzać pytania o przyszłość fotografii w smartfonach OnePlus. Firma postawiła na DetailMax Engine – autorski, zaawansowany system przetwarzania obrazu oparty na fotografii obliczeniowej.

Po trzech tygodniach testów mogę powiedzieć, że to ciekawe rozwiązanie, które ma swój własny charakter. OnePlus udowadnia, że świetne zdjęcia to nie tylko zasługa dużego sensora, ale przede wszystkim inteligentnego oprogramowania. System został zaprojektowany tak, aby maksymalizować potencjał sprzętu i zapewniać wyjątkową klarowność w każdych warunkach - zarówno w dzień, jak i w nocy, podczas fotografowania w ruchu.

Potrójny system 50MP – sprzętowa baza dla oprogramowania

Telefon wyposażono w potrójny system aparatów 50MP, gdzie każdy sensor odgrywa konkretną rolę. Główny aparat z sensorem Sony IMX906 o wielkości 1/1.56", ogniskowej 24 mm, 6-elementowym obiektywem (6P) i przysłoną f/1.8 ze stabilizacją OIS to solidna baza systemu.

Uzupełnia go ultraszerokokątny 50MP sensor OV50D o polu widzenia 116° (ogniskowa 16 mm, obiektyw 6P), który dzięki autofocusowi służy również jako aparat makro. Nowością jest teleobiektyw peryskopowy 50MP (Samsung JN5, obiektyw 4P) z 3,5x zoomem optycznym (ogniskowa 80 mm) ze stabilizacją OIS. OnePlus chwali się, że moduł jest o 30 proc. mniejszy względem poprzednika, co pozwoliło na lepsze rozłożenie komponentów w obudowie.

Zoom, portrety i selfie w wydaniu OnePlus

Wybór 3,5-krotnego zoomu optycznego jest intrygujący - jest bliższy ogniskowej 80-85 mm niż typowe 5x oferowane przez konkurencję. Tak dobrana ogniskowa w fotografii portretowej zapewnia bardzo naturalne proporcje twarzy, a system umożliwia także bezstratny zoom do 7x. Tryb portretowy oferuje teraz płynny zoom optyczny od 1x do 3,5x, co daje znacznie większą swobodę kadrowania.

W praktyce główny aparat radzi sobie dobrze w różnorodnych warunkach, a DetailMax Engine stara się zachować balans między redukcją szumu a zachowaniem detali w nocy.

Z przodu znajdziemy kamerę 32MP z sensorem Sony IMX709 i autofocusem, wykorzystująca innowacyjny układ pikseli RGBW. Takie rozwiązanie pozwala przechwycić aż o 60 proc. więcej światła niż tradycyjny układ RGB, co przekłada się na zauważalnie lepsze selfie w trudnych warunkach oświetleniowych.

Ultra-Clear 26MP – technologia z charakterem

Kluczową funkcją DetailMax Engine jest tryb Ultra-Clear 26MP. System łączy wiele klatek 12MP (zapewniających szeroki zakres dynamiczny) z pojedynczą klatką 50MP (zachowującą wysoką rozdzielczość), aby wygenerować finalny obraz o rozdzielczości 26 MP. Przy odpowiednim oświetleniu i stabilnym uchwycie efekt jest naprawdę znakomity - tekstury takie jak futro zwierząt, liście czy struktury materiałów zyskują wyjątkową wyrazistość, a rozmiar pliku pozostaje rozsądny.

Ta technologia ma swój własny styl przetwarzania, w którym OnePlus stawia na zachowanie detali i mikrokontrastu. Osobiście odbieram ją jako nieco bardziej techniczną reprezentację rzeczywistości – inni mogą uznać ją za szczegółową, ale na pewno jest to interesujący kierunek po erze Hasselblad.

Jak OnePlus 15 leży w dłoni?

OnePlus 15 nie przyciąga uwagi jedynie parametrami, ale również zauważalnie odświeżonym designem. Dzięki proporcjom 16,14 cm wysokości, 7,67 cm szerokości i grubości 0,81 cm (Sand Storm; inne kolory mają 0,82 cm) oraz wadze 211 g (Sand Storm) lub 215 g (Infinite Black/Ultra Violet), to spore, ale ergonomiczne urządzenie, które jest dobrze wyważone w dłoni.

W nowym modelu zrezygnowano z okrągłej wyspy aparatów, stawiając na kwadratowy moduł z zaokrąglonymi narożnikami, umieszczony w rogu obudowy. Nie tylko wyróżnia się wizualnie, ale też ułatwia stabilne trzymanie i korzystanie z aparatów w poziomie.

OnePlus 13

Charakterystyczny jest tu również design inspirowany złotym podziałem - krawędzie obudowy mają subtelniejsze zaokrąglenia, co gwarantuje pewniejszy chwyt i komfort nawet przy dłuższym użytkowaniu. Z przodu uwagę zwraca niemal bezramkowy ekran o imponującym stosunku powierzchni do obudowy, sięgającym 95,5 proc.

Kolory robią wrażenie - Sand Storm to wariant z pleckami z włókna szklanego, a Infinite Black i Ultra Violet zostały wykończone wysokiej klasy szkłem matowym lub z podwójną warstwą. Efekt dopełniają detale premium: aluminiowa (w Sand Storm oksydowana ceramicznie) ramka klasy lotniczej, odporna na zarysowania i lepiej chroniąca konstrukcję.​

Od lewej: czarny, pustynny i fioletowy, któremu bliżej do białego.

Wprowadzono także subtelne zmiany w ergonomii – klasyczny suwak Alert Slider zastąpiono programowalnym przyciskiem Plus Key, a cała bryła urządzenia jest symetryczna i minimalistyczna.

Nowy przycisk

Przyciski głośności oraz blokady

Design, lotnicza technologia i potrójna wodoodporność

Design OnePlus 15 bazuje na proporcjach złotego podziału, co przekłada się na harmonijny wygląd. Największe wrażenie robią jednak uniformalne, ultra-cienkie ramki 1,15 mm z każdej strony ekranu. Wersja Sand Storm wykorzystuje technologię MAO (Micro-Arc Oxidation) na ramce, materiał z przemysłu lotniczego, który jest 3,4 razy twardszy od aluminium i 1,3 razy mocniejszy od tytanu.

Proces ten jest również bardziej ekologiczny niż tradycyjne anodowanie. Co więcej, telefon ma potrójną certyfikację wodoodporności: IP66, IP68 (zanurzenie do 2 metrów przez 30 minut) oraz IP69/IP69K (odporność na mycie ciśnieniowe gorącą wodą do 80°C).

Cena: jest lepiej niż myślałem

OnePlus 15 wyceniono zaskakująco dobrze (aż się nie spodziewałem tak niskiej ceny) - model 12GB/256GB kosztuje 3999 zł, a wariant 16GB/512GB 4699 zł. W ramach promocji obowiązującej do 14 grudnia za droższą wersję otrzymujesz 300 zł rabatu i smartwatch OnePlus Watch 3 43mm, zaś za tańszą - zegarek za darmo. Czyli tak na oko: dostajesz flagowca z 12GB RAM-u za 3100 zł, bo za tyle wyrwiesz naprawdę dobrego Watcha 3.

Dla kogo jest OnePlus 15?

Po trzech tygodniach użytkowania OnePlus 15 jawi mi się jako smartfon stworzony z myślą o bardzo konkretnym odbiorcy, świadomie akceptującym pewne kompromisy. To telefon dla power userów, dla których potężna bateria 7300 mAh i szybkie ładowanie 120W są najważniejsze.

Jest to również doskonały wybór dla mobilnych graczy, którzy docenią ekran 165Hz, stabilny framerate, Bypass Charging i precyzyjny żyroskop. OnePlus 15 nie stara się być urządzeniem uniwersalnym dla wszystkich - stawia na wydajność, wytrzymałość i gaming, i właśnie w tych aspektach wyróżnia się jako jeden z najlepszych modeli na rynku. DetailMax Engine pokazuje dojrzałość w fotografii, a OxygenOS 16 potwierdza dbałość o płynność działania. Jeśli ten zestaw priorytetów pokrywa się z twoimi, OnePlus 15 będzie strzałem w dziesiątkę.

Dlaczego OnePlus pominął model 14?

Na koniec ciekawostka: decyzja o przeskoczeniu z modelu OnePlus 13 bezpośrednio na OnePlus 15 nie jest przypadkowa. Oficjalnym wyjaśnieniem firmy był dwugeneracyjny przeskok technologiczny, który dokonał się między tymi modelami, uzasadniający pominięcie numeru "14". Ale mam też inne wytłumaczenie

W Chinach, skąd wywodzi się marka, liczba "cztery" (四, sì) jest uznawana za pechową, ponieważ jej wymowa brzmi bardzo podobnie do słowa "śmierć" (死, sǐ). Zjawisko to, znane jako tetrafobia, jest powszechne w wielu krajach Azji Wschodniej i sprawia, że firmy technologiczne oraz budowlane (np. w windach) często unikają numeru 4.

OnePlus już wcześniej zastosował podobny zabieg, przeskakując z modelu OnePlus 3/3T bezpośrednio na OnePlus 5, aby uniknąć pechowej "czwórki". Pominięcie "14" i przejście na "15" wydaje się kontynuacją tej strategii, mającą na celu uniknięcie negatywnych skojarzeń na kluczowym rynku chińskim. Przy okazji, ten skok numeryczny pozwolił marketingowo zrównać premierę telefonu (OnePlus 15) z nową generacją procesora (Snapdragon 8 Elite Gen 5).

Pełna specyfikacja OnePlus 15

Wymiary i Waga

Wysokość: 16,14 cm

Szerokość: 7,67 cm

Grubość: 0,82 cm (Infinite Black/Ultra Violet) | 0,81 cm (Sand Storm)

Waga: 215g (Infinite Black/Ultra Violet) | 211g (Sand Storm)

Wyświetlacz

Rozmiar: 6,78 cala (17,23 cm)

Rozdzielczość: 2772 x 1272 (1.5K+)

Gęstość pikseli: 450 ppi

Proporcje: 20:9

Typ: LTPO AMOLED BOE X3

Odświeżanie: 1-120Hz Adaptacyjne, Maksymalnie 165Hz w grach

Jasność (HBM) / Szczytowa: 1800 nitów

Próbkowanie dotyku: 3200Hz (instant)

Funkcje: Sun Display, Reduce White Point (0.5 nit), Eye Comfort Reminders, Motion Cues, Min 1nit, Eye Comfort for Gaming, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0, Dolby Vision, HDR10+, HDRViVid

Wydajność

System operacyjny: OxygenOS 16.0 oparty na Android 16

Platforma: Snapdragon 8 Elite Gen5 Mobile Platform

CPU: Qualcomm Oryon CPU @ 4.608GHz

GPU: Adreno 840 @ 1200MHz

RAM: 12GB/16GB LPDDR5X Ultra/Ultra+ (10667Mbps)

Pamięć wewnętrzna: 256GB/512GB UFS 4.1

Bateria: 7,300 mAh (Dwuogniwowa 3,650 mAh, niewymienna), Silicon NanoStack

Silnik wibracyjny: X-axis Linear Motor (Bionic)

Konfiguracje: 12GB+256GB / 16GB+512GB

Ładowanie

Przewodowe: 120W SUPERVOOC (39 min do 100%)

Bezprzewodowe: 50W AIRVOOC (Magnetyczne)

Inne: Bypass Charging

Aparat Główny (Tył) - DetailMax Engine

Aparat Główny:

Teleobiektyw (Peryskop):

Aparat Ultraszerokokątny:

Lampa błyskowa: LED

Autofocus: Multi Autofocus (All Pixel Omni-Directional PDAF+CDAF+LDAF)

Wideo:

Tryby (Tył): Photo, Video, Portrait (1x-3.5x ciągły zoom), Night, Panorama, SLO-MO, Long Exposure, Dual-view video, TIME-LAPSE, HI-RES (Ultra-Clear 26MP), Underwater, Master, Skaner teksu, Skaner dokumentów, TILT-SHIFT, PRO VIDEO

Aparat Przedni

Sensor: Sony IMX709 (RGBW)

Megapiksele: 32

Ilość soczewek: 5P

Ogniskowa: 21 mm (ekwiwalent)

Autofocus: Tak

Przysłona: f/2.4

Wideo (Przód):

Tryby (Przód): Photo, Video, Portrait, Night, Panorama, Dual-View Video, TIME-LAPSE, Retouch, Screen Fill Light

Łączność

LTE/LTE-A: 4x4 MIMO, DL cat20 (2000Mbps), UL cat18 (211Mbps)

Pasma 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n20/n25/n26/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n77/n78

Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), obsługa 2.4/5/6GHz, 320MHz, Dedykowany chip Wi-Fi

Bluetooth: Bluetooth 6.0, Low Energy

Kodeki Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0

NFC: Tak

Pozycjonowanie: Dual band: GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BeiDou(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5)

Sensory

Czujnik zbliżeniowy

Czujnik światła otoczenia

Czujnik temperatury barwowej

E-Kompas

Akcelerometr

Żyroskop (UAV-Grade, ±4000 DPS)

Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w wyświetlaczu

Czujnik Halla

Sensor laserowego ustawiania ostrości

Czujnik spektralny

Barometr

Pilot na podczerwień (IR)

Porty i Audio

Porty: USB 3.2 Gen 1, Type-C, Dual Nano-SIM

Audio: Głośniki stereo, OReality Audio, Redukcja szumów 3-Mic

Multimedia: HDR10+, HDRViVid, Dolby Vision

W pudełku

OnePlus 15

Kabel USB Type-C

Narzędzie do wyjmowania karty SIM

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja bezpieczeństwa

