Panel ustawień ChatGPT. Pół świata czekało

ChatGPT z nową umiejętnością. Teraz sam wybierasz, jaką osobowość ma mieć twój asystent.

Maciej Gajewski
Panel ustawień ChatGPT
OpenAI dorzuciło do ChatGPT funkcję, która na pierwszy rzut oka wygląda jak drobna kosmetyka. Użytkownik może samodzielnie regulować cechy osobowości modelu - zamiast brać to, co narzuci algorytm.

Nowość pojawia się w najnowszej aktualizacji ChatGPT i ląduje w sekcji Personalizacja (Profile → Personalization → Add Characteristics). Tam użytkownik dostaje do ręki zestaw suwaków, które pozwalają ustawić:

  • temperaturę odpowiedzi - od chłodnej neutralności po serdeczny, ludzki ton,
  • entuzjazm - od powściągliwego analityka po żywiołowego rozmówcę.
Do tego dochodzi możliwość kontrolowania jak często ChatGPT korzysta z emoji, nagłówków czy list wypunktowanych. Dla kogoś kto pracuje z AI okazjonalnie to detal. Dla osób, które spędzają z modelem kilka godzin dziennie - ogromna różnica w spójności i przewidywalności komunikacji.

Personalizacja jako broń w wojnie o AI

W tle tej zmiany widać strategiczny ruch. Przez lata asystenci AI byli projektowani jako narzędzia dla wszystkich. Jedna osobowość, jeden styl, jeden ton. Microsoft Copilot od początku stawiał na bardziej ludzką narrację, ChatGPT - na neutralność. I to działało, dopóki użytkownicy nie zaczęli oczekiwać czegoś więcej.

Czytaj też:

OpenAI od miesięcy przesuwa granice personalizacji. Najpierw pojawiły się Custom Instructions, potem tryby osobowości (Cynic, Robot, Listener, Nerd), a teraz - precyzyjne suwaki pozwalające regulować konkretne cechy zachowania.

W listopadzie szefowa aplikacji ChatGPT, Fidji Simo, mówiła wprost: celem jest stworzenie AI, z którą przyjemniej się rozmawia. Jednocześnie podkreślała, że firma współpracuje z ekspertami nad tym, jak powinny wyglądać zdrowe i wspierające interakcje z AI. Personalizacja nie jest więc tylko fanaberią - to element większej układanki.

OpenAI oficjalnie przyznaje, że ludzie przywiązują się do AI. Że ton, styl i charakter odpowiedzi mają znaczenie. Że relacja człowiek–maszyna nie jest abstrakcją, tylko realnym elementem doświadczenia użytkownika. To dlatego firma musiała zrobić krok wstecz po premierze GPT‑5, kiedy zmiana stylu odpowiedzi wywołała falę niezadowolenia. Użytkownicy nie chcieli nowego ChatGPT. Chcieli swojego ChatGPT.

Funkcja jest dostępna od dziś i będzie stopniowo trafiać do wszystkich użytkowników — zarówno w wersji darmowej, jak i Premium.

Maciej Gajewski
22.12.2025 06:10
Tagi: ChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
