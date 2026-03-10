Galaxy S26 Ultra z mocną nowością, o której mało kto wie. Gracze podziękują

Ładowanie...

Tegoroczny najbardziej zaawansowany Samsung Galaxy S26 Ultra otrzymał serię ulepszeń względem poprzednika. Największe to ekran z filtrem prywatności oraz ładowanie wzmocnione do 60 W (zamiast 45 W). W nowym modelu znalazł się też nowoczesny czip, który emituje mnóstwo ciepła. Samsung go ujarzmił.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26 Ultra z ulepszonym systemem chłodzenia

W najnowszym filmie PBKreviews, który poddał najnowszego Galaxy S26 Ultra pod ekstremalny test wytrzymałości, twórca postanowił też rozebrać urządzenie na elementy pierwsze. Smartfon zawiera mnóstwo ciekawych rozwiązań. Najbardziej interesujący jest natomiast ulepszony system chłodzenia stworzony dla procesora Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ten składa się z czterech warstw:

komory parowej,

podkładki grafitowej,

podkładki termicznej,

pasty termoprzewodzącej.

W zeszłorocznym modelu zastosowano system składający się z trzech komponentów - nie wykorzystano pasty termoprzewodzącej. Ten komponent pomaga w odprowadzaniu ciepła z czipu do większej komory parowej, którą również ulepszono w tegorocznym Galaxy S26 Ultra.

Podkładki termiczne stosowane w Galaxy S25 Ultra radziły sobie bardzo dobrze. Dzięki nim telefon nie nagrzewał się i nie miał problemu ze spadkiem wydajności wynikającym z temperatur. Natomiast najnowszy czip Qualcomma w postaci Snapdragona 8 Elite Gen 5 jest bardziej nagrzewającym się czipem, do którego obsługi wymaga się zaawansowanego systemu chłodzenia.

Czytaj też:

Samsung nie utrudnia życia serwisantom

Prawda jest taka, że własnoręczne naprawienie smartfonów dziś nie jest możliwe. Telefony są zbudowane w taki sposób, aby do wymiany czegokolwiek potrzebne były specjalistyczne narzędzia. Istnieją wyjątki takie jak Fairphone, natomiast to nisza na rynku. Za naprawę odpowiadają wykwalifikowani serwisanci.

Im prostszy telefon do naprawy, tym lepiej. Dzięki temu np. wymiana baterii nie trwa długimi dniami lub godzinami. Twórca przyznał ocenę 9/10 w łatwości serwisu dla modelu Galaxy S26 Ultra. Nawet mimo że urządzenie zostało wyposażone w smuklejszą obudowę oraz bardziej zaawansowany system chłodzenia telefon wciąż nie jest koszmarem dla osoby naprawiającej.

REKLAMA

Warto przypomnieć, że wciąż trwa przedsprzedaż najnowszych smartfonów Samsunga. Ta potrwa do środy 11 marca, więc warto się pospieszyć. W tym czasie można liczyć na bezpłatne podwojenie pamięci w urządzeniu.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 10.03.2026 17:15

Ładowanie...