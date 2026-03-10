REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Steam z bardzo dobrą grą za darmo. Dwa kliki i masz na zawsze

Na platformie Steam można odebrać bardzo dobrą grę całkowicie za darmo. Jeśli się pospieszycie, nie wydacie ani złotówki.

Albert Żurek
Deponia gra za darmo
REKLAMA

Jeśli szukacie czegoś do zagrania, a niekoniecznie chcecie płacić, nowa promocja została stworzona dla was. Twórcy gry Deponia rozdają swoje dzieło za darmo. Produkcja nie należy do najnowszych i najbardziej zaawansowanych pod względem grafiki, więc uruchomicie ją na absolutnie wszystkim: starym laptopie, komputerze czy też handheldzie obsługującym gry ze Steama. 

REKLAMA

Deponia do odebrania za darmo na Steam. Na zawsze 

Daedalic Entertainment - producent i wydawca odpowiadający za Deponia postanowił uruchomić wyprzedaż na platformie Steam. Gra jest dostępna za darmo zamiast regularnej ceny 35,99 zł. Macie możliwość odebrania jej do następnego wtorku 16 marca do godz. 18:00.

Deponia to stosunkowo prosta gra, która miała swoją premierę w 2012 r. Produkcja charakteryzuje się nietypową szatą graficzną 2D, ponieważ została narysowana ręcznie. Do obsługi nie wymaga zatem najnowszego RTX-a i Ryzena. Wystarczy dwurdzeniowy procesor, 2 GB RAM, układ graficzny z 512 MB pamięci czy 5 GB na dysku. Twórcy podkreślą, że gra wyróżnia się:

  • zwariowanymi postaciami i szalonym humorem,
  • wyzywającymi zagadkami i świetnymi długimi dialogami,
  • niesamowitym światem stylu Douglasa Adamsa (Autostopem przez Galaktykę), Terry'ego Pratchetta (Świat Dysku) oraz Matta Groeninga (Simpsonowie, Futurama).

Na czym polega fabuła gry? Deponia to nazwa planety, która została zamieniona w wielkie wysypisko śmieci. Głównym celem głównego bohatera - Rufusa - jest oczywiście ucieczka z tego miejsca i dostanie się do świata bogaczy - szybującego w chmurach miasta. 

Czytaj też:

Gracze doceniają Deponię za absurd i humor. Nie bez powodu ta produkcja zebrała niemal 10 tys. recenzji - w tym zdecydowana większość jest bardzo pozytywna. Produkcja jest stosunkowo krótka. Jej przejście zajmuje ok. 8 - 10 godz. Rozgrywka polega na formacie point-and-click. Zawiera mnóstwo zagadek logicznych wymagających niekonwencjonalnego myślenia.

REKLAMA

Deponia to pierwsza część z całej serii, która obejmuje aż cztery produkcje. Twórcy przygotowali również: Chaos on Deponia, Goodbye Deponia Doomsday. Kolejne części gry w promocjach kosztują ok. 7-9 zł, więc jest naprawdę przystępnie cenowo.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
10.03.2026 17:04
Tagi: Darmowe grygry logicznepromocjeSteam
Najnowsze
19:10
Operatorzy się dogadali. Połączysz się z dowolną siecią
Aktualizacja: 2026-03-10T19:10:13+01:00
18:50
NASA przesunęła asteroidę uderzeniem. To nie atak, to ratunek
Aktualizacja: 2026-03-10T18:50:41+01:00
18:45
Dane zamiast przeczucia. Nowy zegarek Huawei dla biegaczy, to wszystko czego potrzebuję na nadgarstku
Aktualizacja: 2026-03-10T18:45:26+01:00
17:28
Polacy często latają i nie każdemu się to podoba. Kryzys urodzaju
Aktualizacja: 2026-03-10T17:28:11+01:00
17:15
Galaxy S26 Ultra z mocną nowością, o której mało kto wie. Gracze podziękują
Aktualizacja: 2026-03-10T17:15:29+01:00
17:04
Steam z bardzo dobrą grą za darmo. Dwa kliki i masz na zawsze
Aktualizacja: 2026-03-10T17:04:30+01:00
16:47
Samsung w końcu wystraszył Chińczyków. Jego nowa bateria to potwór
Aktualizacja: 2026-03-10T16:47:26+01:00
16:27
Jeden typ śmierci doprowadza Polaków do wściekłości. "Obraz patologii"
Aktualizacja: 2026-03-10T16:27:01+01:00
16:01
TCL ma pierwszy monitor OLED. Jest przepiękny i wykosi rywali
Aktualizacja: 2026-03-10T16:01:48+01:00
15:53
Battlefield 6 to bestseller, więc EA zwalnia twórców. Branża gier to rak
Aktualizacja: 2026-03-10T15:53:10+01:00
13:49
Ekran 120 Hz w telefonie. Prawda czy marketingowa sztuczka?
Aktualizacja: 2026-03-10T13:49:27+01:00
13:05
Samsung zaskoczył. 3D w grach bez okularów
Aktualizacja: 2026-03-10T13:05:38+01:00
12:33
Wielka sonda leci w kierunku Ziemi. NASA określiła ryzyko uderzenia
Aktualizacja: 2026-03-10T12:33:12+01:00
11:09
Chcą nam zabrać system kaucyjny. Powariowali
Aktualizacja: 2026-03-10T11:09:08+01:00
9:43
Napaleni użytkownicy ChataGPT muszą poczekać. OpenAI mówi, dlaczego
Aktualizacja: 2026-03-10T09:43:16+01:00
9:04
Mówią, że są pracownikami banku i mają dowód. Uwierzysz, masz problem
Aktualizacja: 2026-03-10T09:04:51+01:00
8:50
Tak działa Watch GT Runner 2. Zegarek podpowie ci, jak biegać
Aktualizacja: 2026-03-10T08:50:44+01:00
8:42
Kapitalna funkcja Galaxy S26 trafi do starszych telefonów? Chcę ją
Aktualizacja: 2026-03-10T08:42:08+01:00
7:46
Apple ma gotowy sprzęt, ale nie może go sprzedać. Zabytek blokuje premierę
Aktualizacja: 2026-03-10T07:46:55+01:00
7:03
Ktoś kupił robota w cenie auta i zaczepia ludzi. Nowy bohater polskiego TikToka
Aktualizacja: 2026-03-10T07:03:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA