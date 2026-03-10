Steam z bardzo dobrą grą za darmo. Dwa kliki i masz na zawsze

Ładowanie...

Jeśli szukacie czegoś do zagrania, a niekoniecznie chcecie płacić, nowa promocja została stworzona dla was. Twórcy gry Deponia rozdają swoje dzieło za darmo. Produkcja nie należy do najnowszych i najbardziej zaawansowanych pod względem grafiki, więc uruchomicie ją na absolutnie wszystkim: starym laptopie, komputerze czy też handheldzie obsługującym gry ze Steama.

Deponia do odebrania za darmo na Steam. Na zawsze

Daedalic Entertainment - producent i wydawca odpowiadający za Deponia postanowił uruchomić wyprzedaż na platformie Steam. Gra jest dostępna za darmo zamiast regularnej ceny 35,99 zł. Macie możliwość odebrania jej do następnego wtorku 16 marca do godz. 18:00.

Deponia to stosunkowo prosta gra, która miała swoją premierę w 2012 r. Produkcja charakteryzuje się nietypową szatą graficzną 2D, ponieważ została narysowana ręcznie. Do obsługi nie wymaga zatem najnowszego RTX-a i Ryzena. Wystarczy dwurdzeniowy procesor, 2 GB RAM, układ graficzny z 512 MB pamięci czy 5 GB na dysku. Twórcy podkreślą, że gra wyróżnia się:

zwariowanymi postaciami i szalonym humorem,

wyzywającymi zagadkami i świetnymi długimi dialogami,

niesamowitym światem stylu Douglasa Adamsa (Autostopem przez Galaktykę), Terry'ego Pratchetta (Świat Dysku) oraz Matta Groeninga (Simpsonowie, Futurama).

Na czym polega fabuła gry? Deponia to nazwa planety, która została zamieniona w wielkie wysypisko śmieci. Głównym celem głównego bohatera - Rufusa - jest oczywiście ucieczka z tego miejsca i dostanie się do świata bogaczy - szybującego w chmurach miasta.

Gracze doceniają Deponię za absurd i humor. Nie bez powodu ta produkcja zebrała niemal 10 tys. recenzji - w tym zdecydowana większość jest bardzo pozytywna. Produkcja jest stosunkowo krótka. Jej przejście zajmuje ok. 8 - 10 godz. Rozgrywka polega na formacie point-and-click. Zawiera mnóstwo zagadek logicznych wymagających niekonwencjonalnego myślenia.

Deponia to pierwsza część z całej serii, która obejmuje aż cztery produkcje. Twórcy przygotowali również: Chaos on Deponia, Goodbye Deponia Doomsday. Kolejne części gry w promocjach kosztują ok. 7-9 zł, więc jest naprawdę przystępnie cenowo.

Albert Żurek 10.03.2026 17:04

