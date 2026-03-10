REKLAMA
Samsung zaskoczył. 3D w grach bez okularów

Samsung ogłosił, że granie z efektem 3D niczym w kinach stanie się standardem. Nie potrzeba do tego żadnych okularów. Wystarczy monitor Samsunga.

Albert Żurek
Samsung monitor bez okularów
Koreański producent jest znany z najlepszych telewizorów i monitorów. W swojej ofercie ma też wyjątkowo ciekawy model - Odyssey 3D, który zapewnia bardziej immersyjne doświadczenia podczas gry niż każdy inny monitor. Sprzęt do końca tego roku ma zadziałać z nawet ponad 120 grami.

Granie 3D na monitorze bez okularów jest dziś możliwe

Technologia 3D jest nam znana przede wszystkim z kin. Na seansach potrzebujemy jednak założyć specjalne okulary, aby uzyskać pełnie wrażeń. W monitorze Samsung Odyssey 3D działa to z kolei na podstawie technologii śledzenia ruchu gałek ocznych i mapowania widoku. Sprzęt dostosowuje głębie sceny 3D w czasie rzeczywistym, reagując na pozycję użytkownika.

Rozwiązanie zapewnia najlepsze efekty w grach. Dotychczas biblioteka obsługiwanych tytułów była mocno ograniczona. Natomiast teraz Samsung ogłosił, że zostanie rozszerzona do ponad 120 tytułów do końca 2026 r. Rozwiązanie ma pojawić się w m.in. Hell is Us i Cronos: The New Dawn.

Aby uzyskać wrażenia rozgrywki 3D,należy skorzystać z Samsung Odyssey 3D Hub na monitorze wspierającym technologię. Opcja obecnie wspiera ponad 60 tytułów, natomiast przez następne kilka miesięcy zostanie podwojona. Można powiedzieć, że granie z efektem 3D dzięki temu stanie się większym standardem, a nie tylko ciekawostką. 

Samsung monitor 3D
Technologia ekranów 3D Samsunga ma też powiązanie z Polską. Otóż koreański producent nawiązał współpracę ze studiem CD Projekt Red. Współpraca ma na celu udoskonaleniu technologii i zwiększenia immersji graczy. Efektem będzie również integracja HDR10+ Gaming w Cyberpunku 2077, który jest znany z najlepszych technologii - np. NVIDII, ray tracingu i innych.

Wyobrażacie sobie, że w przyszłości będzie można zagrać w Wiedźmina 4 na monitorze gwarantującym efekty 3D bez okularów? To z pewnością marzenie wielu graczy z Polski. Świat Wiedźmina z perspektywy Ciri na takim sprzęcie może wyglądać naprawdę kapitalnie.

Nowe monitory 3D Samsunga nadchodzą

Dotychczas Samsung miał w ofercie jeden 27-calowy monitor Odyssey 3D G90XF wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania do 165 Hz. Samsung potwierdzi, że pod koniec 2026 r. pojawi się nowa, większa 32-calowa wersja urządzenia. Z takim sprzętem zanurzenie się w świecie gry z efektami 3D bez okularów musi być jeszcze cudowniejsze.

Albert Żurek
10.03.2026 13:05
Tagi: 3DEkranyMonitorySamsung
